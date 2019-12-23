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Все про:Білорусь (852) посол (572) слов'яни (2) шоу-бізнес (38)

 Україна офіційно візьме участь у наступному "Слов'янському базарі", виступатимемо окремо від Росії

Глави міністерств культури України і Білорусі домовилися про офіційну участь українських артистів у фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську в рамках окремого дня.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас вагомою є і домовленість про офіційну участь українських артистів у "Слов'янському базарі" у Вітебську в рамках окремого дня. у Білорусі люблять і добре розуміють українську культуру. Білоруський глядач скучив за виступами яскравих українських виконавців. Тому ми дуже чекаємо українських артистів і офіційних осіб на "Слов'янському базарі" у 2020 році", - сказав дипломат.

Він повідомив, що всі ці питання обговорювали 13 грудня міністр культури Республіки Білорусь Юрій Бондар і міністр інформації Республіки Білорусь Олександр Карлюкевич з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.

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На думку посла Білорусі, те, що культурне співробітництво має розвиватися, не підлягає сумніву.

"Питання ж не тільки в ностальгії, тому що, на мій погляд, це погане почуття - "як калісь било, ужо не будзе". Треба не ностальгувати, а просто пам'ятати, що колись це був єдиний культурний простір, і нічого поганого в цьому немає. Адже звести стіну між людьми набагато простіше, ніж потім її зламати", - переконаний Сокол.

"Слов'янський базар" - щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії та України.

У 2019 представник України Дмитро Бабак зайняв на "Слов'янському базарі" 3 місце, розділивши його з учасником з Росії Іваном Дятловим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166995
 
 
 Топ коментарі
 
А Зєля прийме участь у параді перемоги в Мацкві 9 травня, але буде стояти окремо від Пуйла, в 7-му ряду.
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при этом зебилы будут доказывать что это офигеть как круто и о большем они не мечтают)
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все всем понятно....?
зеленую шваль нужно сносить..., и быстро....
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А Зєля прийме участь у параді перемоги в Мацкві 9 травня, але буде стояти окремо від Пуйла, в 7-му ряду.
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при этом зебилы будут доказывать что это офигеть как круто и о большем они не мечтают)
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Постсовкова влада живе і мислить кремлівськими категоріями. Для них Захід щось далеке і не бажане.
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все всем понятно....?
зеленую шваль нужно сносить..., и быстро....
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А когда следующее сношение по графику?
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Ты о сношениях своего любимого ***** и бутылки? Я надеюсь
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Надо бьіло 21.04.2019 поставить отметку в строке за Порошенка.
А сейчас да, будєм носиться с клоунами еще 5 лет.
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Позорный базар , в Витебске . У нас шесть лет базар в Минске .
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Собаки, опять ностальгія ком бек совок?
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Все ближе и ближе. Не мытьем так катанием. Дождаться выборов, чтобы убрать всю эту сепарскую мразь
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Так недавно были, монобольшинством в турборежиме закончились
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В который раз напишу: одна из главных проблем Украины - слишком большой срок каденции всех избранных - 5 лет, для дамбаского януковича клюевы с левочкином и портновым чуть не сделали шесть...
Год - два, и уже видно избирателю, если не совсем дебил (еще одна из главных проблем Украины), кого выбрали и что с ним дальше делать.
Кстати, креативная идея: в бюллетенях обязательно должен быть вопрос, что делать с предыдущим президентом, депутатом, городским головой, если не прошел на выборах, типа четвертовать, повесить, конфисковать имущество...
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Нема легітимних механізмів зпекатись або суттєво обмежити у прийнятті рішень прохіндєєв що дориваються до влади.
Треба цьому вчитись у Америки
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А чем выборы не легитимный механизм? Раз в год, чтоб не расслаблялись!
Догоним и перегоним Америку. Вон, Трамп 45-й президент, зеля - 6-й, лет через 50 выровняемся, а на расие и в бсср так и останется по 2-3-му.
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за рік неможливо нічого зробити - тож буде постійна чехарда президентів і загальний хаос
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За год можно начать менять что-нибудь приоритетное. И если изменения будут в правильном направлении - президент будет избран вновь...
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Какой "базар" ? . Надо окопы копать вдоль границы северного соседа !
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Да что там "...выступать будем отдельно от России...", вы скоро вступать будете, сволочи. В СНГ.
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что то не понял, как газом торговать или кацапскии газ транспортировать, так аж в первых рядах и переди поровоза, ещё и скидку даёте, а как на одной сцене выступать, так ноги вместе и не ни не не. Лцомерия однако.
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Нужно переселяться на Луну.Там Беларуси точно не будет.Да и орды -тоже!
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Сомневаюсь . Они всюду . Они среди нас . Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России - Цензор.НЕТ 1219
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Ну а що ви хотіли при такій владі коли на день Незалежності замість параду, по Хрещатику стрибала і верещала якась мавпа з тарілкою на голові.
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Зеленые малоросы соскучились по мышебратьям...
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готов поспорить что размовлять и белорусами и с кацапами будет на кацапском языке.
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РОЗРИТА МОГИЛА

Ой Богдане, Богданочку,Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала.Степи мої запроданіЖидові, німоті,Сини мої на чужині,На чужій роботі. /253/Дніпро, брат мій, висихає,Мене покидає,І могили мої миліМоскаль розриває...Нехай риє, розкопує,Не своє шукає,А тим часом перевертніНехай підростаютьТа поможуть москалевіГосподарювати,Та з матері полатануСорочку знімати.Помагайте, недолюдки,Матір катувати».
Начетверо розкопана,Розрита могила.Чого вони там шукали?Що там схоронилиСтарі батьки? Ех, якби-то,Якби-то найшли те, що там схоронили,Не плакали б діти, мати не журилась.
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Ползучая "реинтеграция" на марше. Я же говорил никакой такой прямой, открытой зрады типа отдать врагу ключи от ворот города не будет. А будет вот такая "реинтеграция" - там немножко, там на пол шишечки, газ напрямую, налаживаем культурные связи с мышебратьями, поправочки в языковой закон в пользу руцько...отведём войска подальше, пропагнада "про агрессвиное меньшинство" которое не хочет "мира"( то что ЗЕскоты стыдливо называют миром на само деле конечно капитуляция на условиях врага) и много чего другого..ну типа кадровой политики когда на все ключевые должности назначают прокацапских сепарков..и т.д. Вот так ЗЕлёная гебнявая падаль будет "ренитегрировать" Украину назад в расиюшку.
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***** Зебільна, задовбав із своїм братанням із ворогом. На якому "Славянском базаре"??? Мокши, що там взагалі роблять? Їх "базар" татаро-монгольський!
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Відкриє ці "рамки отдельного дня" відомий "піаніст" грою хером на роялі.
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А нет каких-нибудь европейских фестивалей? Для чего был Евромайдан?
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Как витебчанин, с удовольствием жду украинцев в гости. Всегда рады вас видеть.
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Мы другие . Лучше ты к нам . Будем рады вас видеть .
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Если я запою, всем плохо станет. А хочется послушать знаменитых артистов.
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В этом и разница . Нам не хочется послушать знаменитых . Кто для тебя знаменитый ?
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Ну, думаю вы плохих артистов не пришлете. Тут уж сами решайте.
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Кому это все нужно?
Не выступили на евровидении, и ничего не случилось
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От я себе на минуточку таки представил состав нашего пула. "Квартал 95" и нонешний гидрант имитирующий игру х..м на сверкающем рояле марки "Тульская гармонь". ну, а постановкой будет заправлять осетинский дрыщь и пе..к аланчик бадоев.
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Здрасти!!!

Полно ватных певцов ртом - Винник, Повалий, Лорак и россыпью поющих трусов разных размеров.
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Українські гниди ! Зєбіли , які ж ви гниди . Це перший крок Шіфера ногами зєлі до СНД , анулювання угод з яким Зєлявже припинив . Попереду кремлівське стійло . Ви смердючі , дупоголові гієни зєбіли .
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Вдумайтесь тольк в это название: "Славянский БАЗАР"! Это же нонсенс, всё равно, что "Гуманный коммунизм". Нахрена вам это пропагандистское москальское болото для лохов? Очередная зелёная херня для донбасского электората.
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Ну значит скоро и на день "великой победы" на красной площади скоро украинские артисты будут выступать.

Нормально чо...
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класно китайский кредит греет Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России - Цензор.НЕТ 9382 Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России - Цензор.НЕТ 9382 Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России - Цензор.НЕТ 9382 шо то *уйло обмякло, не захворал ли часом каким то потоком2. А БАТЬКА ЕЩЕ ТОТ КОМСОРГ Украина официально примет участие в следующем "Славянском базаре", выступать будем отдельно от России - Цензор.НЕТ 1168
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А зачем украинским артистам выступать на лукашенковском шоу?
Что с этого получит Украина???
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Тим більше Лукашенко жодного разу навіть не утримався - завжди голосував в унісон з мокшанамі
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Еще недавно радовались,что не произошло капитуляции?Ошиблись.Она идет,только ползучая.Одни геи поперлись на соревнования в мокшанию и тренировались там с такими же,только из дыныры,другие газом траванулись и затаскивают страну в очередное российское ярмо.Этот уже налаживает танцы - мансы.Птички,что долбят!Но не дятлы.
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Не знаю кто там поедет, но если споют хит: Хутин Пуйло. Тогда можно.
Можно Дещицю попросить - голос чистый
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Хотелось бы что бы и беларусские болельщики подключились к этой песне
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Нет но усилено 300 лет, воруют славянскую историю
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А фсбшники рашистские тоже в Беларуси выступать будут?
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Зебобики, совсем офонарели????

В Ростов торопитесь???
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Читаю новость за новостью и смотрю всё у вас налаживается! Зебилостан и Уйлостан - друзья и братья навеки! Жалко только молодых ребят, которые за вас зелёных уродов жизнь положили
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