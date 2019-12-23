 Україна офіційно візьме участь у наступному "Слов'янському базарі", виступати будемо окремо від Росії

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас вагомою є і домовленість про офіційну участь українських артистів у "Слов'янському базарі" у Вітебську в рамках окремого дня. у Білорусі люблять і добре розуміють українську культуру. Білоруський глядач скучив за виступами яскравих українських виконавців. Тому ми дуже чекаємо українських артистів і офіційних осіб на "Слов'янському базарі" у 2020 році", - сказав дипломат.
Він повідомив, що всі ці питання обговорювали 13 грудня міністр культури Республіки Білорусь Юрій Бондар і міністр інформації Республіки Білорусь Олександр Карлюкевич з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.
На думку посла Білорусі, те, що культурне співробітництво має розвиватися, не підлягає сумніву.
"Питання ж не тільки в ностальгії, тому що, на мій погляд, це погане почуття - "як калісь било, ужо не будзе". Треба не ностальгувати, а просто пам'ятати, що колись це був єдиний культурний простір, і нічого поганого в цьому немає. Адже звести стіну між людьми набагато простіше, ніж потім її зламати", - переконаний Сокол.
"Слов'янський базар" - щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії та України.
У 2019 представник України Дмитро Бабак зайняв на "Слов'янському базарі" 3 місце, розділивши його з учасником з Росії Іваном Дятловим.
зеленую шваль нужно сносить..., и быстро....
А сейчас да, будєм носиться с клоунами еще 5 лет.
Год - два, и уже видно избирателю, если не совсем дебил (еще одна из главных проблем Украины), кого выбрали и что с ним дальше делать.
Кстати, креативная идея: в бюллетенях обязательно должен быть вопрос, что делать с предыдущим президентом, депутатом, городским головой, если не прошел на выборах, типа четвертовать, повесить, конфисковать имущество...
Треба цьому вчитись у Америки
Догоним и перегоним Америку. Вон, Трамп 45-й президент, зеля - 6-й, лет через 50 выровняемся, а на расие и в бсср так и останется по 2-3-му.
Ой Богдане, Богданочку,Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала.Степи мої запроданіЖидові, німоті,Сини мої на чужині,На чужій роботі. /253/Дніпро, брат мій, висихає,Мене покидає,І могили мої миліМоскаль розриває...Нехай риє, розкопує,Не своє шукає,А тим часом перевертніНехай підростаютьТа поможуть москалевіГосподарювати,Та з матері полатануСорочку знімати.Помагайте, недолюдки,Матір катувати».
Начетверо розкопана,Розрита могила.Чого вони там шукали?Що там схоронилиСтарі батьки? Ех, якби-то,Якби-то найшли те, що там схоронили,Не плакали б діти, мати не журилась.
Не выступили на евровидении, и ничего не случилось
Полно ватных певцов ртом - Винник, Повалий, Лорак и россыпью поющих трусов разных размеров.
Нормально чо...
Что с этого получит Украина???
Можно Дещицю попросить - голос чистый
В Ростов торопитесь???