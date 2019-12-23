EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  769  9
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12830) Лутковська (113) полонені (599)

 В рамках обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому, - Лутковська

Повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, як і було домовлено під час зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська за результатами продовження переговорів з усіма сторонами у понеділок, 23 грудня, в режимі скайп-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в Нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями", – зазначила Валерія Лутковська.

За словами представниці України в гуманітарній підгрупі, наразі остаточно дошліфовуються списки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, як це передбачено підсумками нормандського саміту, - Оліфер

"Просила б усіх не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення – долі людей", – наголосила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166994
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як ви думаєте, можна поміняти беркутят на цих хлопців з добробатів? Чи ну їх на хєр, хай ще сидять по концтаборах
 показати весь коментар
 
 
а кого б ви хотіли віддати в лугандон? Чесних патріотів?
 показати весь коментар
 
 
сивоху, портнова, ермака, дубинского для начала. Вернуть их в родную говень...
 показати весь коментар
 
Шо эта ватная тварь лутковская ваще в Украине делает?! Овоща ждет?! Зеля, ты еще и эту падлу нам подогнал?!
 показати весь коментар
 
из какой шубы вылетела эта старая моль?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору