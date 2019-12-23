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Все про:Беркут (308) обмін (555) полонені (599)

 Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ

Україна в рамках обміну полоненими планує передати бойовикам "ДНР" і "ЛНР" колишніх співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут", яких звинувачують у розстрілі учасників Майдану на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела, що мають відношення до суду над екс-беркутівцями.

За їхніми даними, прокурори готують зміну запобіжного заходу підсудним. Таке розпорядження вони нібито отримали від керівництва Генпрокуратури.

Рішення про включення екс-беркутівців у списки ухвалило вище керівництво України, кажуть співрозмовники видання.

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24 грудня має відбутися судове засідання у справі про вбивство 48 і поранення 80 осіб на Інститутській. На ньому прокурори, за даними джерел, клопотатимуть про зміну запобіжного заходу обвинуваченим.

Сьогодні була досягнута домовленість про обмін полоненими в форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166991
 
 
 Топ коментарі
 
Ни одна нормальная страна не выдает своих граждан, но это не про Украину...
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Зебіл має знищити усі докази злочинів свого господаря.
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Це не влада а якась х....ня. Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ - Цензор.НЕТ 5700
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Почему готовят на обмен ...не в Зимбабве?
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Для зюзи пох кого отдавать, ведь главная цель обмена это собственный пиар и поддержание уровня рейтинга.
Похоже что преступления на майдане никогда не будут раскрыты.
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а их никто и не расследует, все преступники амнистированы, а сидят исключительно силовики которые выполняли лишь свои обязанности согласно своим полномочиям
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Нема таких обов'язків, стріляти в свій народ.
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есть, если люди(не народ) пытается насильственным путем захватит правительственные здания, а такое глупо отрицать происходило, значит сотрудники полностью правомерно работали даже если будет доказано, что они в кого то стреляли.
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Кацапов, а какое правительственное здание находится на Груше?
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"Украина в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле участников Майдана на Институтской 20 февраля 2014 года." - не Украина планирует передать, а Зеленский планирует передать, он об этом с ****** в Париже договорился. Порошенко 5 лет имитировал следствие, а Зеленский вообще на все приличия плюнул и решил под видом пленных предать преступников в РФ чтобы они там спрятались от наказания за расстрелы на Институтской 20 февраля 2014 года, до войны.
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Больше всего в обмене беркутовцев заинтересованы олигархи, чтобы никто и никогда не узнал имена заказчиков.
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За 5 років не взнали, де гарантія що потім взнають. Он білоруський беркутьонок признався у вбивствах через 20 років.
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White_eagle

@Whiteeagle210

·51 мин

С передачей на ту сторону беркутовцев дела по Майдану можно считать закрітіми. Как Зе и обещал...хотя еще остаются "протестующие, которые убивали беркутовцев"....
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