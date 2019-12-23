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Все про:історія (674) пропаганда (1307) Росія (14740) Дробович (9)

 Для боротьби з російською дезінформацією необхідно посилювати якість історичної науки, - Дробович

Директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявляє, що для боротьби з російською історичною пропагандою необхідно посилювати якість історичної науки в Україні та розвивати у населення критичне мислення.

На прес-конференції в Києві в понеділок Дробович зазначив, що одним із пріоритетів робіт УІНП буде протидія російській гібридній агресії, зокрема, боротьба з дезінформацією і міфами, які артикулює Росія. "Ми посилимо свою присутність, сприяючи виданню таких матеріалів як, наприклад, книжка Сергія Громенка про 250 років російських міфів щодо історії Криму тощо", - сказав Дробович на прес-конференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава Інституту нацпам'яті зазначив, що останні заяви президента РФ Володимира Путіна про "якісь уявні споконвічні землі, які існують у свідомості політичного керівництва Росії", показують, що для боротьби з цим необхідно посилювати якість історичної науки і розвиток критичного мислення, а також поширення достовірних і історично верифікованих матеріалів, які розвінчуватимуть міфи.

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Як повідомлялося, 20 грудня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що МЗС України засуджує заяви президента РФ Путіна про те, що нібито східна частина України і все Причорномор'я - це "споконвічні російські території".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166988
 
 
 Топ коментарі
 
Да вы только обещаете, и все 28 лет сменяя друг друга. А по телеку дерьмо льется, типа "сватов".
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Поверніть нам В'ятровича !!!!!
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Це той патякає про історичну правду, який заперечує встановлення памятників Бандері, Шухевичу, Мазепі? І який проти зносу Жукова+Ватутіна?
А за Сталіна він ще не ратував?
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Да вы только обещаете, и все 28 лет сменяя друг друга. А по телеку дерьмо льется, типа "сватов".
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Певно всі пропагандистська качки Кремля оголошать офіційною інтерпритацією української історії нинішніх врємєнщиків при владі.
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Отже жертви лише євреї, а українці пособники нацистів. І звісно вони несуть левову частку відповідальності за звірства зондеркоманд у Бабиному Яру. Так здається і ізраїльський президент у Києві промовляв?
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Да,сколько качество не повышай,а как воровали насировы,бени,барыги и прочая,так и воруют...
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Атамась Наталия Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки, - Дробович - Цензор.НЕТ 1047раздражена
16 ч. ·
Х'юстон, у нас проблема.
В Україну зайшла російська видавнича група "Альпіна". До неї входить два видавництва - Альпіна-нонфікшн та Альпіна Паблішер, які спеціалізуються на нон-фікшині: науково-популярній, навчальній, мотиваційній та бізнес літературі.
Цитата: "У Альпіні підкреслили, що всі книги друкуються на місці, а одним з головних партнерів видавництва харківська друкарня Фактор-Друк. Офіційним дистриб'ютором і партнером Альпiна Паблiшер став кніжній онлайн-магазин Yakaboo".
https://cutt.ly/lreZbOZ
Тобто на п'ятому році війни до нас просто так заходить російське велике видавництво, і за допомогою найбільшого українського онлайн-дистрибьютора починає давити україномовну книгу та її видавців.
Що я маю на увазі? А ось що.
Оце список топ онлайн-продажів "чорної п'ятниці" того самого найбільшого книжкового дистрибьютора - Yakaboo - https://cutt.ly/TreZxmK
Що ми бачимо у топі? Менсона, дві книжки "Тонкое искусство пофигизма" и "Все хреново". Другу книгу Альпіна видала в Україні. На сайті Якабу на неї є дві ціни - 288 грн. та 210 грн. В мене є підозра, що перша ціна - це експорт. А друга - оця сама українська "дочка" російського видавництва.
А ще обидві книги Менсона переклав українською Наш Формат, і вони входять до топ його продажів. Україномовна версія від українського видавництва коштує 185 грн.
Ви розумієте проблему?
В умовах, коли російськомовна версія від росіян коштує майже стільки ж, скільки україномовна від наших, Якабу непогано наживається на російській книзі, а українська та україномовна - "горе переможеним", так? Це жорстка конкуренція, яку можна б було вітати, якщо б мова не йшла про російськомовну книгу від видавництва КРАЇНИ-АГРЕСОРА.
Дивимось далі на топ-30. Російськомовна Айн Ренд "Атлант..." від Альпіни, 2018 рік. Слава богу, поки все ще експортна, тобто дорога. А ця книжка українською вже має більше 30 перевидань від Нашого Формату, це їх бестселер, який тримає на плаву можливість для видавництва перекладати та видавати "ризиковані" науково-популярні проекти українською.
Альпіна Паблішер в Україні - це не просто видаництво країни-агресора, яке прийшло за нашими грошима. Це реальна загроза ринку україномовного перекладного наук-попу та нон-фікшину.
Книгарня Є вже закликала на свої сторінці у ФБ українські видавництва відмовитись співпрацювати з Якабу, обіцяючи підтримку https://cutt.ly/JreLd9f. Деякі видавництва ("Моя книжкова полиця") вже оголосили про припинення такої співпраці https://cutt.ly/QreZmXN. Деякі автори закликають людей відмовлятися від купівлі книжок на Якабу, пропонуючи звертатися у онлайн-магазини самих видавництв https://cutt.ly/breZWgZ.
Я ніколи не купувала на Якабу. Я не дуже розумію, що треба робити. Кричати: "Народ, блін, купуйте, україномовний наук-поп"? Боюся, це не допоможе. Вони нас задавлять. А найбільший український дистрибьютор їм з радістю допоможе.
Ітс джаст е бізнес...
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отеті і будут "качєство усілівать"...



hustrex

@shustrex28 ****.

интересное издательство и книги у них интересные

Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки, - Дробович - Цензор.НЕТ 2858
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Да,сколько качество не повышай,а как воровали насировы,бени,барыги и прочая,так и воруют...
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Певно прагне повернути добре, чесне імя Кагановичу і Троцькому. Адже вони частина української історії. Народжені в Україні. А як тісно повязані з нею кровью українців!!!
І щось у них є спільне з нинішнім Гарантом.
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Дробович Антон Едуардович - директор Українського інституту національної памяті ,керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті

До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
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Будуть
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців
та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших». А чего только перечисленных? А таджиков, удмуртов, мордви, узбеков и вснх народов бывшего СССР?

Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, А РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНІ ТА УКРАЇНЦІВ
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Це той патякає про історичну правду, який заперечує встановлення памятників Бандері, Шухевичу, Мазепі? І який проти зносу Жукова+Ватутіна?
А за Сталіна він ще не ратував?
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Навчіть людей любити цю країну.
Навчіть їх правдивої історії .
Навчіть української мови.
Кацапи безсилі проти україців, які знають правду.
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И сколько же этот зельоный дробович намерен распилить наших денежек на усиление качества исторической науки ?! А ваще-то, мне кажется, шо историческую науку Израиля должны оплачивать зеля, бэня и прочие шефиры. Шо такое это дробович?! Почему оно не в Израиле?! В Украине - про Голодомор! А если вы, твари зельоные, не знали, то знайте! Мы - не лохи! А вы пистуйтенах!
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Терплячості українців, а скоріше відсутності національної гордості, нема меж.
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Цей олігофрено-культуролог вважає кедебешну фальшивку "Бабий Яр" за підписом співробітника КДБ Кузнецова "видатною книгою яка змінила все його життя"... Бачимо ... що змінила... і зробила співголовою (з Зісельсом) єврейської організації, а за сумісництвом директором Інституту Національної Памяті без профільної освіти...
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