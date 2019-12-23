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Все про:газопровід (226) Росія (14740) Північний потік (429)

 "Північний потік-2" готовий на 93%, - компанія-будівельник

Газопровід "Північний потік 2" побудований приблизно на 93% від своєї проектної траси. Вже укладено понад 2300 км з близько 2460 км.

Про це повідомив Єнс Мюллер - офіційний представник Nord Stream 2 AG, дочірньої компанії російського газового монополіста "Газпром", що займається будівництвом "Північного потоку-2", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"На сьогодні було прокладено понад 2 300 км трубопроводу "Північний потік - 2" (з приблизно 2460 км)", - сказав він.

Мюллер пообіцяв, що "Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проект, продовжують роботу щодо якнайшвидшого введення в експлуатацію газопроводу".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав підписання закону про оборонний бюджет, що передбачає санкції проти "Північного потоку-2", "найкращим новорічним подарунком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення санкцій проти "Північного потоку-2" - спільна воля республіканців і демократів США, - Яценюк

Швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу для "Північного потоку-2", вже тимчасово зупинила участь у будівництві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166987
 
 
 Топ коментарі
 
Отлично! Теперь по нему можно прокачивать до 93% от проектного объема газа. Неплохо!
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По мнению США, 93% тоже не плохо, пусть таким и остается пока Россия не вернет Украине Донбасс и Крым))
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ну коммунизм таки да построили в учебниках... а в СССР даже БАМ построилитолько длячего так и не ясно и до сегодяшнего дня... так и с СП № 2... строить можно а дальше то что.... где Путин возьмет объемы.. не будет поставлять Украине так новый иск будет уже на трллионы потому что кидать по второму кругу это уже западло даже для сонной Европы....
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Уже пригодился. И Китаю, и Японии, и Корее. И Транссиб, и БАМ сейчас дико загружены.
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Китаю скоро аж до Урала пригодится. Всем пригодится, кроме параши.
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Дурачок что-ли? Россия огромные деньги на ЖД перевозках из Китая зарабатывает на внутренних и транзите. Нашёл над чем смеяться сидя в чумном бараке, который автомобили объезжают и самолёты облетают.
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,,чумной барак,, появился из за е*нутого соседа и его руского мира
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Сосед - не то, чтоб е.нутый - он циничный, алчный и безжалостный. И Украина, деградирующая, погрязшая в склоках, воровстве и коррупции оказалась очень простой целью. Сами виноваты. Сосед был, есть и будет.
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Не будет- не рассчитывай. Твою вонючую парашу всё равно скоро грохнут. "Північний потік-2" готовий на 93%, - компанія-будівельник - Цензор.НЕТ 9069
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на балтийском пляже побережья Германии:
"Милейший, а что это ржавое торчит из воды в нескольких километрах от побережья?"
"Это русские закопали в грязь 20 миллиардов долларов под названием СП-2. Дебилы, сэр ! Бл.. !" "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель - Цензор.НЕТ 5875

кстати один из турецко-южных потоков они уже выкопали па протяжении 500 (пятьсот !) км "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель - Цензор.НЕТ 5875
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По мнению США, 93% тоже не плохо, пусть таким и остается пока Россия не вернет Украине Донбасс и Крым))
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Европа получила трубу. С расией или без,она достанется им. Уж 7 % они как нибудь дотянут ))
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Своеобразное понятие о праве собственности и что означают "американские санкции".
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не отсосссии и не отсосиянам говорить о правах собственности, неделимости границ, верховенстве права и закона.
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Ne Evropa a tocnej Germanija polucit trubu.Drugyje budet desevle pokupat.Vot vizu k nam pliviot amerikanski zyzeny gaz iz Texasa kompaniji "Cheniere Energy".Pokupajet casnaja kompanija kotoraja pokupala ranse s gazproma,no govorit sto etot gaz na mnogo desevle
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Уж 7 % они как нибудь дотянут - не факт



один из турецко-южных потоков они уже выкопали па протяжении 500 (пятьсот !) км

после благодатных для раши санкций США "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель - Цензор.НЕТ 5697
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"Вдуватель" к этому времени окончательно развалится.
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От СП-2 народу Украины не холодно ни жарко-все деньги от газовых сделок идут олигархам.
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В экономическом смысле где то да, а в стратегическом военные действия возле трубы по которой течёт газ из России в Европу Россия скорее всего не будет.
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Отлично! Теперь по нему можно прокачивать до 93% от проектного объема газа. Неплохо!
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будут газировать воду Северного моря...?
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СП 2 будет достроен,с вероятностью 99,9.
У нас пять лет диверсифицировать поставки,и наладить собственную добычу!
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Германией ?

строят не Германия, а фирмы, которые попадают под животворящие САНКЦИИ "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель - Цензор.НЕТ 3638
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Ф мы однодневки,есть такие.
Короче достроят,с большими задержками,но достроят.
Основной посыл не как они достроят, а что делать нам.
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Я думаю у Украины нету 5 лет форы. Как только ***** доделает СП-2 начнет качать украинскую ГТС. Диверсии, саботаж, угрозы и прочее. И никакие договора и контракты не заставят рашку выполнять свои обещания. Ведь совсем недавно зимой нам кричали *Прыкруты* когда Рашка остановила транзит несмотря на контракты и обязательства качать газ через Украину и пыталась заморозить Европу и Украину.
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Ну зачит надо быстрей жопой шевелить.
Хотя мое мнение,какой смысл Р.Ф,что то менять?Все пучком газ в Европу идет,еврики в Россию льются.
И ничего личного,бизнес есть бизнес.
Просто пять лет пройдут очень быстро,и с чем нам будет идти на новые контракты,Х.З?
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гарантированно как я понимаю только в 20м году будут качать а след 3 года обьемы на половину уменьшат и есть фраза что сохранят транзит если приемлемый ценник за транзит а это сами понимаете вилами на воде
про турецкий - вроде через 2 недели запускают
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СШП подговняли малость концорциуму,ну прогнозировать тяжело когда достроят и запустят.
Где то летом,может осенью,но достроят точно.
Но это бизнес прежде всего.Будет выгодно,будет транзит,не будет выгодно,дело ржавая труба.
Газопровод без газа,это металолом.
Поэтому надо что то делать,что бы говорить более менее на равных.
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один из турецко-южных потоков они уже выкопали па протяжении 500 (пятьсот !) км
после благодатных для раши санкций США "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель - Цензор.НЕТ 264
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Вот и прекрасно! Оставшиеся 160 км будут тянуться дольше, чем все предыдущие 2300.
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Нуууу... Тут штука то какая- все, что меньше 100 процентов, автоматически равно нулю процентов. Как в том анекдоте про шансы у блондинки
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дайте мне от миллиона долларов 99 процентов, это же ноль по вашему
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А вы считаете, что построенный на 93 процента газопровод может качать газ? Ну тогда, вам на курсы логики, или к психиатру, выбирайте сами
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газопровод или есть или нет тут он есть на 93 процента, любой механизм если вытащить малюсенький болтик в нужном месте не будет работать, но он от этого не станет нулем
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Я имею в виду, что пока Северный Поток 2 не построен на 100 (подчеркиваю, СТО) процентов, не прошел пусконаладочный комплекс работ и не заполнен технологическим газом, он НЕ МОЖЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ГАЗ, Капитан Очевидность!
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ну так пишите внятно а то если меньше его нет,он есть просто не готов и пока не может выполнять функцию трубопровода
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Дания запретила двум швейцарским кораблям работать в своих водах. Русские выкатили трубоукладчик "Фортуна", но бац, Дания и ей запретила. "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель - Цензор.НЕТ 7400
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Молодцы что тут сказать такие мега стройки завершаются успешно, жаль лишь что мы на это всё смотрим по телевизору, а можем лишь порадоваться открытию реставрированной станции метро в Киеве, а никаких аналогичных строек нет и даже нет возможностей чтобы их осуществить или хотя бы создать проект.
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акие мега стройки завершаются успешно ?

я знаю, город будет ? "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель - Цензор.НЕТ 7021
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СП-1, СП-2, Турецкий поток, Крымский мост две ветки, Олимпийские игры и все сооружения к ним в том числе вокзалы и дороги, Чемпионат мира по футболу и все сооружения к ним в том числе вокзалы и дороги, Трасса Таврида, Трасса Нева, Космодром Восточный и т.д. и т.п. таких мега строек даже не десяток.
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Гордишься ,гаденыш, успехами соседней страны?
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Только это все на бумаге и в твоем кацапском киселевском поносе-основном источнике знаний ватника.
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это не гордость называется это белая зависть от отчаения, что они за 28 лет вылезли из помой, а мы за 28 лет туда залезли. На бумаге у них может даже больше, а я перечислил то что реально и то малую часть того, у нас к сожалению даже станцию метро построить уже событие, закупили бу трамваи опять праздник.
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Скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург.
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да это очень много 28 баксов, надо как в Италии 60 евро платить. Вот интересно когда у нас наконец-то откроют(построят) платную трассу и сколько будет проезд у нас и какого будет качество чтобы просто сравнить, потому что пока нам даже и сравнить наши дороги нельзя, у нас таких нет попросту.
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Ну звісно, росія побудувала через 10 років трасу якої "у нас нєту".
І 28 баксів це недорого - даєш 90 євро!
Щоб бути першими у світі "Північний потік-2" готовий на 93%, - компанія-будівельник - Цензор.НЕТ 3426
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через 10 лет после чего ? и у нас такой действительно нету идут лишь разговоры о строительства Киев-Одесса, но когда там будет если мы никак не закончим ремонт обычной трассы, куда нам автобан ещё.
и действительно 28 это дешево, как написал в сравнение в Италии по такой же дороге платили бы 60 евро. Если вам не покарману то это лишний раз доказывает на сколько у нас нищий народ что он не в силах имея автомобиль оплатить 30 баксов дорогу и приехать из Одессы в Киев не за 5 часов, а за 3 часа и при этом не потерять по дороге пару колес и попасть на ремонт ходовой
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Там нещодавно швидкісну трасу відкрили між Пітером та Москвою.
З великою помпою і пуйлом на додачу
Так виявилося що у них не було 4-полосного автобана між 2 найбільшими містами країни!
У нас Київ-Одеса вже 10 років як побудована.
Дніпро-Запоріжжя - 4 смуги
Одеса-Херсон, Київ-Харків вже мабуть більш ніж на половину 4-полосна
Київ-Рівне 4-полосний автобан.
І саме головне безкоштовні.
А мокшанам треба 800 грн сплатити за проїзд це не рахуючи палива та обладнання(транспондери)
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Во первых от 4 до 10 полос, а не 4 полосы.
У нас в Украине нет ни одной скоростной трассы, Киев-Одесса 90км/час скорость на Неве 150км/час единственный плюс украинские трассы бесплатны, но и между Питером и Москвой есть бесплатные автобаны но скорость там ограничена ниже, а качество дороги намного выше любой дороги в Украине, особенно Киев-Одессы(наш стыд и позор) где на отдельных участках можно потерять все 4 колеса
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Ой тільки не треба про 90 км/г на трасі Київ -Одеса.
Коли я їду 90 - я їду найповільнішим
Всі їздять 110-130, а найбільш безголові - 150 і вище.
Безкоштовно 4-5 годин і ти з Києва в Одесі.
Така сама траса Київ-Рівне, трохи до Львова не дотягли.
Практично всі більш-менш великі обласні центри поєднані 4-смуговими або автобанами або ділянками.
А де 10 смуг на трасі Нєва?
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Да вы можете ехать хоть 200 )) это на сколько вам мозгов уже хватает называет, но ее расчётная скорость не выше 90км/час выше этой скорости трасса уже опасна.
Опять же говорю это скоростной автобан, это не просто трасса которая соединила два города. Есть бесплатные качественные дороги, но по ним надо ехать с другой скоростью. Но и главное Одесса-Киева и любая другая трасса у нас это дороги с колодцами где можно потерять всю подвеску, а возле Умани там вообще лучше сбрасывать до 5-10 км/час если тебе машина дорога.
вот надо проехаться по скоростной трассе и тогда будете понимать где там 10 где 6 и где 8 полос и почему по всему миру есть как бесплатные трассы так и платные.
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Звідки така інформація що вище 90 траса небезпечна? Радіуси поворотів там розраховані аж ніяк не на 90. Мінімум на 120-130км/г.
Про те що у нас через ж вона обслуговується - то питання до окремих осіб.
Зараз щонайменше в київській області - всі отбійники стоять, знаки, розмітка є.
Асфальт - ідеальний. Єдина різниця - неосвітлюється.
То що нема знаків автобан це тому що по старим ГОСТам потрібно не мати перетинів в одній площині. Але ми фінансово не потягнемо зараз робити шляхопроводи в кожному селі через яке вона проходить
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так де там 10 смуг. Я особисто знаю що біля Твері вона взагалі 2-смуговою стає.
Тобто досі не 4-смугова на всій довжині.
Київ-Одеса нагадаю вже 10 років як 4 смугова на ВСІЙ довжині
То кому там треба заздрити? "Північний потік-2" готовий на 93%, - компанія-будівельник - Цензор.НЕТ 332
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Правильно. Все знают, что ЧМ по футболу был в Англии, ОИ не было, а ЧЕ2020 в Рашке не будет. А моста нет. Это все мультики и пропаганда.
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ледокол единственный в мире военного назначения,плавучая атомная аэс единственная в мире сделана и уже отправлена на чукотку и уже работает там, я кстати с севастополя 5 лет прошло вот тот севастополь и сегодняшний это два разных города,у нас дороги !!!! везде идеальные такого вообще не когда не было,а к достопремечательностям как относятся, ханский дворец в. бахчисарае он разваливался над ним купол захерачили чтоб дождь не капал ,и реконструкция идет, как так у них же денег нету ?
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Тобі не вистачає Олімпійських ігор та мосту через Берінгову протоку?
Ах ти ж бєднєнькій ))
Все інше у тебе вже є?
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Даже если РФ не сможет найти тех кому плевать на санкции (китайцев например). Даже если не сможет использовать собственный трубоукладчик. Даже если ей придётся строить его самой с нуля. Ну на сколько это задержит стройку? На два года? На три? А у Газпрома теперь есть 5.
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да какие два,через пол года достроят, фортуна не может, ну придет с находки чарский и закончит он три км в день может делать
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Если прибавить трубу идущую по суше
для Северной струи
со всей инфраструктурой и работниками
то получается нехилые затраты без какой либо отдачи!!!!..
Это называется
Пускать струю на Север против ветра..
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Так сє здає, що кацапню спеціально ввели у такі неймовірні витрати, а завершальних пару кілометрів не дадуть дотягти. Геніально!
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