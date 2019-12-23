 "Північний потік-2" готовий на 93%, - компанія-будівельник

Про це повідомив Єнс Мюллер - офіційний представник Nord Stream 2 AG, дочірньої компанії російського газового монополіста "Газпром", що займається будівництвом "Північного потоку-2", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"На сьогодні було прокладено понад 2 300 км трубопроводу "Північний потік - 2" (з приблизно 2460 км)", - сказав він.

Мюллер пообіцяв, що "Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проект, продовжують роботу щодо якнайшвидшого введення в експлуатацію газопроводу".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав підписання закону про оборонний бюджет, що передбачає санкції проти "Північного потоку-2", "найкращим новорічним подарунком".

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Швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу для "Північного потоку-2", вже тимчасово зупинила участь у будівництві.