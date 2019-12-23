 "Північний потік-2" готовий на 93%, - компанія-будівельник

Про це повідомив Єнс Мюллер - офіційний представник Nord Stream 2 AG, дочірньої компанії російського газового монополіста "Газпром", що займається будівництвом "Північного потоку-2", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"На сьогодні було прокладено понад 2 300 км трубопроводу "Північний потік - 2" (з приблизно 2460 км)", - сказав він.
Мюллер пообіцяв, що "Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проект, продовжують роботу щодо якнайшвидшого введення в експлуатацію газопроводу".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав підписання закону про оборонний бюджет, що передбачає санкції проти "Північного потоку-2", "найкращим новорічним подарунком".
Швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу для "Північного потоку-2", вже тимчасово зупинила участь у будівництві.
"Милейший, а что это ржавое торчит из воды в нескольких километрах от побережья?"
"Это русские закопали в грязь 20 миллиардов долларов под названием СП-2. Дебилы, сэр ! Бл.. !"
кстати один из турецко-южных потоков они уже выкопали па протяжении 500 (пятьсот !) км
один из турецко-южных потоков они уже выкопали па протяжении 500 (пятьсот !) км
после благодатных для раши санкций США
У нас пять лет диверсифицировать поставки,и наладить собственную добычу!
строят не Германия, а фирмы, которые попадают под животворящие САНКЦИИ
Короче достроят,с большими задержками,но достроят.
Основной посыл не как они достроят, а что делать нам.
Хотя мое мнение,какой смысл Р.Ф,что то менять?Все пучком газ в Европу идет,еврики в Россию льются.
И ничего личного,бизнес есть бизнес.
Просто пять лет пройдут очень быстро,и с чем нам будет идти на новые контракты,Х.З?
про турецкий - вроде через 2 недели запускают
Где то летом,может осенью,но достроят точно.
Но это бизнес прежде всего.Будет выгодно,будет транзит,не будет выгодно,дело ржавая труба.
Газопровод без газа,это металолом.
Поэтому надо что то делать,что бы говорить более менее на равных.
после благодатных для раши санкций США
я знаю, город будет ?
І 28 баксів це недорого - даєш 90 євро!
Щоб бути першими у світі
и действительно 28 это дешево, как написал в сравнение в Италии по такой же дороге платили бы 60 евро. Если вам не покарману то это лишний раз доказывает на сколько у нас нищий народ что он не в силах имея автомобиль оплатить 30 баксов дорогу и приехать из Одессы в Киев не за 5 часов, а за 3 часа и при этом не потерять по дороге пару колес и попасть на ремонт ходовой
З великою помпою і пуйлом на додачу
Так виявилося що у них не було 4-полосного автобана між 2 найбільшими містами країни!
У нас Київ-Одеса вже 10 років як побудована.
Дніпро-Запоріжжя - 4 смуги
Одеса-Херсон, Київ-Харків вже мабуть більш ніж на половину 4-полосна
Київ-Рівне 4-полосний автобан.
І саме головне безкоштовні.
А мокшанам треба 800 грн сплатити за проїзд це не рахуючи палива та обладнання(транспондери)
У нас в Украине нет ни одной скоростной трассы, Киев-Одесса 90км/час скорость на Неве 150км/час единственный плюс украинские трассы бесплатны, но и между Питером и Москвой есть бесплатные автобаны но скорость там ограничена ниже, а качество дороги намного выше любой дороги в Украине, особенно Киев-Одессы(наш стыд и позор) где на отдельных участках можно потерять все 4 колеса
Коли я їду 90 - я їду найповільнішим
Всі їздять 110-130, а найбільш безголові - 150 і вище.
Безкоштовно 4-5 годин і ти з Києва в Одесі.
Така сама траса Київ-Рівне, трохи до Львова не дотягли.
Практично всі більш-менш великі обласні центри поєднані 4-смуговими або автобанами або ділянками.
А де 10 смуг на трасі Нєва?
Опять же говорю это скоростной автобан, это не просто трасса которая соединила два города. Есть бесплатные качественные дороги, но по ним надо ехать с другой скоростью. Но и главное Одесса-Киева и любая другая трасса у нас это дороги с колодцами где можно потерять всю подвеску, а возле Умани там вообще лучше сбрасывать до 5-10 км/час если тебе машина дорога.
вот надо проехаться по скоростной трассе и тогда будете понимать где там 10 где 6 и где 8 полос и почему по всему миру есть как бесплатные трассы так и платные.
Про те що у нас через ж вона обслуговується - то питання до окремих осіб.
Зараз щонайменше в київській області - всі отбійники стоять, знаки, розмітка є.
Асфальт - ідеальний. Єдина різниця - неосвітлюється.
То що нема знаків автобан це тому що по старим ГОСТам потрібно не мати перетинів в одній площині. Але ми фінансово не потягнемо зараз робити шляхопроводи в кожному селі через яке вона проходить
Тобто досі не 4-смугова на всій довжині.
Київ-Одеса нагадаю вже 10 років як 4 смугова на ВСІЙ довжині
То кому там треба заздрити?
Ах ти ж бєднєнькій ))
Все інше у тебе вже є?
для Северной струи
со всей инфраструктурой и работниками
то получается нехилые затраты без какой либо отдачи!!!!..
Это называется
Пускать струю на Север против ветра..