 Досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, як це передбачено підсумками нормандського саміту, - Оліфер

Про це повідомила в Facebook речниця глави української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі", - написала Оліфер.

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Нагадаємо, раніше про підсумки засідання ТКГ повідомив повпред РФ на переговорах контактної групи Борис Гризлов.