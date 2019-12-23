 Досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, як це передбачено підсумками нормандського саміту, - Оліфер

Про це повідомила в Facebook речниця глави української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ.
"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі", - написала Оліфер.
Нагадаємо, раніше про підсумки засідання ТКГ повідомив повпред РФ на переговорах контактної групи Борис Гризлов.
Можно выйти на Крещатик, пострелять из гранатомёта по людям и машинам, наделать пару сотен трупов и спокойно сесть на несколько недель в тюрьму,
потому что через несколько недель обязательно обменяют.