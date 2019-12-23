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 Досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, як це передбачено підсумками нормандського саміту, - Оліфер

Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами.

Про це повідомила в Facebook речниця глави української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі", - написала Оліфер.

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Досягнуто домовленості про обмін утримуваними особами, як це передбачено підсумками нормандського саміту, - Оліфер 01

Нагадаємо, раніше про підсумки засідання ТКГ повідомив повпред РФ на переговорах контактної групи Борис Гризлов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166983
 
 
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А щас сепарам лафа.

Можно выйти на Крещатик, пострелять из гранатомёта по людям и машинам, наделать пару сотен трупов и спокойно сесть на несколько недель в тюрьму,

потому что через несколько недель обязательно обменяют.
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