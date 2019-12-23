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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7005) Євросоюз (2724) Керченський міст (127)

 Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

"Залізничне сполучення - це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляції Криму від України, частиною якої він залишається", - йдеться в комюніке представника ЄЗС, поширеному в понеділок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Він також стверджував, що Кримський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі. "ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку згідно з міжнародним правом", - йдеться в комюніке.

"ЄС знову заявляє про повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не вӣзнає незаконну анексію Кримського півострова Росією", - заявив представник ЄВС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166982
 
 
 Топ коментарі
 
Его в том числе и на ваши деньги построили! Засранцы лицемерные.
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це вони занепокоїлись? чи обурились? ніяк не можу зрозуміти(
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сидели бы и не гавкали - гаранты Будапештского меморандума
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Его в том числе и на ваши деньги построили! Засранцы лицемерные.
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Ещё и ленивые, раньше хоть изволили обеспокоенности высказывать, фарисеи.
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це вони занепокоїлись? чи обурились? ніяк не можу зрозуміти(
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да им вообще должно быть по"ую. если пох украинцам. Украина вовсю торгует и наращивает торговлю с рашкой. подписывают новые контракты. отвоевывать ничего не собираются. что вы прицепились к европейцам ?: иди воюй за независимость Сомали.
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Так кацапам это и нужно, Крым постепенно превращается из курорта в изолированную военно-морскую базу.
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Так все же, кто виноват? Мост построили при Порошенко, а жд открыли при Зеленском. Не понимаю...
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Акумуляторы и щебень туда кто поставлял?
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Ты у меня спрашиваешь?...не знаю,мне не докладывали
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сидели бы и не гавкали - гаранты Будапештского меморандума
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А хорошо бы Будапештский меморандум напечатать на туалетной бумаге.
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Мост скоро рухнет.Он не выдержит вибраций,ветров,течени,нагрузок от железной дороги и землетрясений!
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его вообще нету это голограмма, как он может быть если тут 100500 ученых и академиков кричали это невозможно
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Сам Тарас Березовец сказал,что это невозможно!
А если он сказал,то то что Вы все видите,это постановка Союзмультфильм!
У меня все!
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Не согласен в корне. Причем тут Союзмультфильм??? Мосфильм декорации делал, кожная собака на Украине знает!
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та тот мост и построить невозможно - может его и нет вообще?..
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Був би Пастор, може б ******* вільхою по цьому недорозумінню
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Твой пастор,пыльным мешком из за угла прибитый.
Когда Крым сдавали,он первый орал не поддавайтесь на провокации,сдавайте мирно.
А если даже в бредовом патриотическом сне,представить нечто подобное.То для нас бы настал последний день Помпеи!
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шоб ты ото,кацапа,в кровавых пасторах саображал?
а помпея...помпеи не будет...будет еще одна эвакуация из крыма.
и да,пароходов на всех не хватит.
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Огнетушитель рядом с собой поставь.
Неровен час стульчак под тобой загорится.
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то твои проблемы...тебе из крыма драпать Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - Цензор.НЕТ 5346.огнетушитель в открытом море не поможет
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Я же тебе говорю,обратись к психиатру.
Скажи,что ты отрицаешь реальность,зимой на пляж загорать ходишь,а летом на лыжаж катаешься.
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Так проявите обеспокоенность и возмущение 2-го уровня и по домам. Всё как в 30-е годы прошлого века. Продажная Европа...
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Е.С,надо выразить по этому поводу какую то озабоченность.
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Власть кричала, зачем воевать за Крым, мост и так упадёт, санкции их добьют, приползут.
Вот и поезд пустили, куражаться.
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добробаты и ВСУ будут входить в полупустой Крыс.
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Уже писал,но снова напишу.
Хочется услышать мнение Тарика Березовца.
Ведь он с очень умным взглядом из под очков,рассказывал,за довольно большие деньги,как мост не построят.Потому что план АНАКОНДА,потому что Р.Ф,перекроют проливы,потому что не смогут,и не посмеют!
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Так ледохода ещё не было - анаконда в пути.
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а шо зеленая бубочка?не возбудилось по этому поводу роликом на ютубе?
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Он твоего босса Пэтю отдельно поздравит.
За активное участие в строительстве моста!
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У тебя есть факты? Или просто решил сернуть?
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Забей акумы Варта Курский акумный,и глянь бенефициаров.
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И? Как любят говаривать твои расейские братья - где факты? Не "забей" там что то, где то ,а факты. Такими темпами ты еще можешь рассказать о чем говорили Отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе.
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пусть ездят, как говорится - "дай Бог, что бы все!...."
встречать их будут с оркестром! Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - Цензор.НЕТ 8949
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Если путина повезли на мотодрезине, то это не мост, а политическая инсталляция.
Голлографический манифест.
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