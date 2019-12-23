 Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом

"Залізничне сполучення - це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляції Криму від України, частиною якої він залишається", - йдеться в комюніке представника ЄЗС, поширеному в понеділок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.
Він також стверджував, що Кримський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі. "ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку згідно з міжнародним правом", - йдеться в комюніке.
"ЄС знову заявляє про повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не вӣзнає незаконну анексію Кримського півострова Росією", - заявив представник ЄВС.
А если он сказал,то то что Вы все видите,это постановка Союзмультфильм!
У меня все!
Когда Крым сдавали,он первый орал не поддавайтесь на провокации,сдавайте мирно.
А если даже в бредовом патриотическом сне,представить нечто подобное.То для нас бы настал последний день Помпеи!
а помпея...помпеи не будет...будет еще одна эвакуация из крыма.
и да,пароходов на всех не хватит.
Неровен час стульчак под тобой загорится.
Скажи,что ты отрицаешь реальность,зимой на пляж загорать ходишь,а летом на лыжаж катаешься.
Вот и поезд пустили, куражаться.
Хочется услышать мнение Тарика Березовца.
Ведь он с очень умным взглядом из под очков,рассказывал,за довольно большие деньги,как мост не построят.Потому что план АНАКОНДА,потому что Р.Ф,перекроют проливы,потому что не смогут,и не посмеют!
За активное участие в строительстве моста!
встречать их будут с оркестром!
Голлографический манифест.