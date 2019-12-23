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Все про:вибух (1830) граната (498) діти (1761) Дніпропетровськ (1236) Дніпропетровщина (625) нагорода (569)

 16-річного Олександра Гаркушу, сина ветерана АТО, нагородили медаллю: влітку він врятував життя дітей, вихопивши у них гранату

Олександр вихопив гранату у дітей, які знайшли її на звалищі і підпалили. Хлопець втратив 3 пальців, а з черевної порожнини у нього виймали осколки.

Олександр Гаркуша нагороджений медаллю "За вірність національній ідеї", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ветерани".

Церемонія нагородження відбулася в Дніпропетровській ОДА. Медаль вручили за ініціативою громадської організації "Інвалідів та воїнів АТО".

Олександр Гаркуша - син військового розвідника, афганця і ветерана АТО.

1 липня діти в с. Пашена Балка Дніпропетровського району знайшли гранату від гранатомета ВОГ-25П і вирішили підпалити її. Олександр побачив палаючий снаряд. Він схопив його, щоб відкинути подалі від дітей, але граната вибухнула просто у нього в руці.

Від вибуху постраждали шестеро дітей віком від 5 до 16 років. Наймолодший, Саша Редько, і найстарший, Олександр Гаркуша, зазнали найбільш серйозних травм. Гаркуша внаслідок інциденту втратив три пальці на руці, а осколки від гранати від гранатомета ВОГ-25П пройшли через усю черевну порожнину.

Зараз життю учасників НП ніщо не загрожує.

Читайте також: На дитячому майданчику під Дніпром вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П, яку діти знайшли на смітнику, - поліція. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166980
 
   
 Топ коментарі
 
Дай Бог здоровья, счастья и долгих лет жизни парню и его родным и близким людям!
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Дай Бог здоровья, счастья и долгих лет жизни парню и его родным и близким людям!
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Респект тобi хлопче !Ти реально герой. Нехай щастить тобi у твоему життi
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Парень Героя Украины заслужил вообще то.
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если налево и направо раздавать Героя Украины то эта награда обесценится, парень молодец но давать героя Украины за это такое себе предложение
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Не согласна. Парень действительно герой. Ценой своего здоровья спас жизни детей. При чем тут медаль «За верность национальной идее»? По смыслу совсем не подходит.
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Оце справжній Герой. Дякуємо тобі, юний козаче! 16-річного Олександра Гаркушу, сина ветерана АТО, нагородили медаллю: влітку він врятував життя дітей, вихопивши у них гранату - Цензор.НЕТ 4661
Шкода, що пацан так постраждав через чийсь довбоящуризм (і я не тільки про тих дітей, але й про їхніх батьків, що не навчили лічінусів, чтого робити ніяк не можна...)
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в фейсбуке читал что сын вытащил из дома папашин вог25 и играясь подорвался ....папаша местный атовец вымутил что сын стал героем
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вог дома хранить стремно , но хаттабка из него получается отменная
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Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.
Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).через год ------------------- версия с героическим поступком появилась чтобы папашу не закрывать за хранение
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Боже. дитино. який ти мужній. Дякувати тобі. Олександре. дякувати Богові. Здоров'я. хай усе минеться.
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