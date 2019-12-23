 16-річного Олександра Гаркушу, сина ветерана АТО, нагородили медаллю: влітку він врятував життя дітей, вихопивши у них гранату

Олександр Гаркуша нагороджений медаллю "За вірність національній ідеї", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ветерани".
Церемонія нагородження відбулася в Дніпропетровській ОДА. Медаль вручили за ініціативою громадської організації "Інвалідів та воїнів АТО".
Олександр Гаркуша - син військового розвідника, афганця і ветерана АТО.
1 липня діти в с. Пашена Балка Дніпропетровського району знайшли гранату від гранатомета ВОГ-25П і вирішили підпалити її. Олександр побачив палаючий снаряд. Він схопив його, щоб відкинути подалі від дітей, але граната вибухнула просто у нього в руці.
Від вибуху постраждали шестеро дітей віком від 5 до 16 років. Наймолодший, Саша Редько, і найстарший, Олександр Гаркуша, зазнали найбільш серйозних травм. Гаркуша внаслідок інциденту втратив три пальці на руці, а осколки від гранати від гранатомета ВОГ-25П пройшли через усю черевну порожнину.
Зараз життю учасників НП ніщо не загрожує.
Шкода, що пацан так постраждав через чийсь довбоящуризм (і я не тільки про тих дітей, але й про їхніх батьків, що не навчили лічінусів, чтого робити ніяк не можна...)
В настоящее время на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.
Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).через год ------------------- версия с героическим поступком появилась чтобы папашу не закрывать за хранение