 Проспект у Харкові не може мати ім'я Жукова, - Дробович

"Жуков точно не може бути, тому що він підпадає під декомунізацію. Я дуже сподіваюся, що з цим не буде жодних проблем і в Харкові органи місцевого самоврядування врегулюють це питання", - сказав Дробович на прес-конференції в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що генерал Петро Григоренко, на честь якого було названо проспект раніше - це героїчна постать, людина, яка зробила багато для державного будівництва. "Якщо з цього питання потрібен діалог, експертна дискусія - то це потрібно робити. У нас децентралізація в країні, тому це має відбуватися", - зазначив голова УІНП.
Нагадаємо, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка.
19 червня Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова. На підтримку такого рішення проголосували 59 депутатів, проти - 13. У той же день за пропозицією віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка Кабінет міністрів ініціював перевірку законності рішення Харківської міськради. 20 червня поліція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов, поданий депутатом міськради Ігорем Черняком, депутатом облради Дмитром Булахом, депутатом Верховної ради VIII скликання Андрієм Білецьким, а також Харківською терорганізацією "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", Харківською облорганізацією "ВО "Свобода" і політичною партією "Демократична Сокира" і скасував рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.
Харківська міськрада подала апеляцію.
8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. («ВИЖ» 1991 № 4 ) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.
Красная Армия за тот же период потеряла 20500 танков. Этого могло хватить на укомплектование пять таких армий, как Вермахт. Такого количества танков было достаточно, чтобы вооружить ими не только армию Германии 1941 года, но все остальные армии планеты: США, Великобритании, Японии, Италии, Испании. Причем не дважды, а трижды. Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было.
Красной Армией в 1941 году было потеряно 10.300 самолетов. Этого вполне хватило бы на полное перевооружение Люфтваффе, и не один раз. И опять же самолетами очень высокого качества. Ничего равного нашим Ил-2, Пе-2, Як-2, Як-4, Ер-2, ДБ-3ф, Пе-8 в 1941 году у Гитлера не было.
Потери советской артиллерии за первые шесть месяцев войны: 101.100 орудий и минометов. Этого было достаточно для укомплектования всех армий мира вместе взятых и опять же не один раз, а многократно. И опять же - самыми лучшими в мире образцами пушек, гаубиц, мортир и минометов.
На границах было брошено более миллиона тонн боеприпасов.
Неужели начальник Генерального штаба РККА величайший стратег ХХ века Жуков Георгий Константинович за весь этот позор не несет ответственности?Тень победы Суворов Виктор
Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію?? українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
Це вже РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ
Тот же Т-34 после 50 км броска требовал ремонта и был ничем не лучше Т-4.
109 мессершмит превосходил все истребители мира аж до 1943 года.
Да и бомбардировщики и транспортники туда же.
АН-22 - увеличенная копия немецкого транспорта и сделана в Киеве пленными немцами.
Пргугліть, скільки в Німеччині.
Німецкі танки 14 раз ходили в атаку, до їх підбиття, совєцькі ОДИН раз.
Сумно відомих САУ «Фердінанд» було випущено 90 штук. Але не має совєцьких мемуарів, де храбрий русскій солдат, не підбив би «Фердинанд».