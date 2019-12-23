 Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"П’ятирічні результати виконання Мінська продемонстрували неможливість виконання певних його положень. І давно напрошувалась ідея, чи не слід уточнити, як виконувати положення угод. Наприклад, пункт про кордон є взагалі дуже "мутним". Там написано, що передача Україні контролю над кордоном відбувається в перший день після проведення виборів, а остаточно передається після остаточного політичного врегулювання. Це коли всі будуть щасливі? Що мається взагалі на увазі? В який момент завершиться передача кордону?" - сказав Пристайко.
Він додав, що також "типовий пункт - улюблені Росією зміни до Конституції".
"Ми говоримо: читайте "Мінськ", там записано, що Україна повинна провести конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Якщо росіянам на п'ятому році цього недостатньо, ну ... нехай читають "Мінськ". Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", - продовжив український міністр.
Він підкреслив, що в умовах відкритого кордону, коли "навіть не можна порахувати людей, які входять і виходять", провести вибори фізично складно.
"Я розумію, що це є позицією РФ, але ми намагаємося досягти з ними домовленості: якщо ми серйозно говоримо про вибори, нам, напевно, доведеться адаптувати пункт про кордон. Поки розуміння немає. Треба розблокувати деякі такі принципові речі. В принципі, нічого поганого немає, що через багато років ми побачили те, чого спочатку не вдалося передбачити. Але це не смертельно. Зрештою ... угоди - це продукт роботи делегацій, а не догма. Якщо чотири лідери знову зібралися і сказали: це реально не працює, то вони можуть поміняти "Мінськ" коли завгодно", - резюмував Пристайко.
Но виноват Зеленский, ты главное не перепутай.
В ноябре 2018 года Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве газопровода EastMed (Восточный Средиземноморский) мощностью до 20 млрд м³ газа в год от израильского шельфа через остров Крит и Грецию в Италию. Вот вам и причина для 65-40-40-40-40
Когда Меркель с Оландом озвучили хотелки ***** о выборах, то Порошенко сказал - Конечно надо, но... как мы обеспечим безопасность и доступ Украины на свои территории без вывода вооруженных формирований и контроля границы.
Даже первоклассник оценил бы красоту игры, но не зрадо-зебы.
И писала не для того, чтобы оно выполнялось.
А этим аж в трусах припекло срочно выполнить
ЗЕбуины никак не могут понять, что ни Украина, ни Раша не писали Минские договоренности, чтобы их выполнять
где хохол прошел, там еврей отдыхает
Там даже Пристайко в качестве замминистра тогда шо-то писал.
Выполнять именно сейчас почему так припекло ?
Как именно его надо было созвать ?
***** сказал, что нихрена он не нарушал.
Ты его за шкирку вытащил бы на собрание ?
а ты против ?
это только ЗЕльоному полудурку приперло выполнять "мутный" Минск
На пятом и то зп в конвертах платят
Наивно мыслите.
Мінська змова мала єдину ціль - призупинити московію, надавши їх ілюзію можливостей політичного врегулювання на сході України на її користь.
Ціль була досягнута. Далі вона повинна вмерти.
референдумвыборы, которые Украина должа признать, потом дадут етим недореспубликам автономию, а потом росийские солдаты переоденутся в форму *народной милиции* и возьмут под контроль границу. Украина только етот весь шабаш будет финансировать.