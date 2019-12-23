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 Політика України
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 Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко

Пункт Мінських угод про контроль над кордоном на Донбасі є "мутним".

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"П’ятирічні результати виконання Мінська продемонстрували неможливість виконання певних його положень. І давно напрошувалась ідея, чи не слід уточнити, як виконувати положення угод. Наприклад, пункт про кордон є взагалі дуже "мутним". Там написано, що передача Україні контролю над кордоном відбувається в перший день після проведення виборів, а остаточно передається після остаточного політичного врегулювання. Це коли всі будуть щасливі? Що мається взагалі на увазі? В який момент завершиться передача кордону?" - сказав Пристайко.

Він додав, що також "типовий пункт - улюблені Росією зміни до Конституції".

"Ми говоримо: читайте "Мінськ", там записано, що Україна повинна провести конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Якщо росіянам на п'ятому році цього недостатньо, ну ... нехай читають "Мінськ". Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", - продовжив український міністр.

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Він підкреслив, що в умовах відкритого кордону, коли "навіть не можна порахувати людей, які входять і виходять", провести вибори фізично складно.

"Я розумію, що це є позицією РФ, але ми намагаємося досягти з ними домовленості: якщо ми серйозно говоримо про вибори, нам, напевно, доведеться адаптувати пункт про кордон. Поки розуміння немає. Треба розблокувати деякі такі принципові речі. В принципі, нічого поганого немає, що через багато років ми побачили те, чого спочатку не вдалося передбачити. Але це не смертельно. Зрештою ... угоди - це продукт роботи делегацій, а не догма. Якщо чотири лідери знову зібралися і сказали: це реально не працює, то вони можуть поміняти "Мінськ" коли завгодно", - резюмував Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166973
 
   
 Топ коментарі
 
у дебилов помутнело. или мутят с выборами у сепаров
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Ти ви зелені мутні.
Мінська змова мала єдину ціль - призупинити московію, надавши їх ілюзію можливостей політичного врегулювання на сході України на її користь.
Ціль була досягнута. Далі вона повинна вмерти. Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6223
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У зебилов всьо так - для одного муть минские, для другого таможня, для третьего в економика. Лишняя хромосома.
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у дебилов помутнело. или мутят с выборами у сепаров
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Ну для 73%, понимание, что граница Украины должна быть под контролем Украины, это слишком тяжко, ну не могут у своих братьев кацапов отобрать такое
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А для недебилов при Пеце была подписана бумаженция, которую потом прогнали через Совбез ООН, где черным по белому написано "восстановление контроля Украины над границей должно начаться в первый день после местных выборов".
Но виноват Зеленский, ты главное не перепутай.
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Зеленский знал об этом до выборов и когда что то не выходит ,то получается ,что Петя виноват в сдаче Крыма , части Донбасса и в переподчинении крымских, и ДНР овских служак и силовиков российской армии. Как то всё получается так ,как это было когда то , когда юго восточные казачки Украины сдали московскому Царю Петру 1 гетмана Мазепу.
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Зе, действительно, знал на что шёл, и он поднял тему пересмотра этого злосчастного пункта, а По этого даже не попытался сделать - просто бездействовал.
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да, газовый котракт главзебил уже пересмотрел, теперь ждем как пересмотрит минские
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Дебилам не понять, что в ситуации с газовым контрактом есть третья сторона - Европа, которая бы была очень недовольна отсутствием контракта, соответственно сильнее бы склонялась к СП-2. Я считаю подписанный контракт синицей в руке, при этом надо всё меньше надеяться на транзитные деньги, потому что Европа будет постепенно избавляться от зависимости газа РФ. Украине надо заниматься другими отраслями экономики и наращивать добычу своего собственного газа.

В ноябре 2018 года Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве газопровода EastMed (Восточный Средиземноморский) мощностью до 20 млрд м³ газа в год от израильского шельфа через остров Крит и Грецию в Италию. Вот вам и причина для 65-40-40-40-40
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Да не будет никакой границы на второй день после выборов. Во вторых какие нах. выборы на окупированной неподконтрольной территории? Ето все равно чтобы Гитлер провел выборы на окупированных территориях в 1942 году. Как минимум остальная Украина етих выборов не признает и любой украинец сможет обратиться в Европейский суд.
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Настільки ж ******** ці зєбіли ! Яка різниця на який день після виборів передають кордон ? Головне що вибори проводитимуть за правилами кацапів і при цьому кордон буде в руках кацапів . Після чого кацапське ОБСЄ заявить що проведені вибори відповідають нормам демократії . Зєбіли дупоголові ви смердючі гієни , ви погибель України .
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"Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов"


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Вот именно, что Порошенко обыграл ***** этими непонятками и разными трактовками, а зрада с зебами Лахты наслушалась, что это - зрада.
Когда Меркель с Оландом озвучили хотелки ***** о выборах, то Порошенко сказал - Конечно надо, но... как мы обеспечим безопасность и доступ Украины на свои территории без вывода вооруженных формирований и контроля границы.
Даже первоклассник оценил бы красоту игры, но не зрадо-зебы.
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Дебилы не понимают, что Зе и его команда, как раз, и говорят о контроле до выборов.
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Это твой порох подписало эту фуйню, тварь кацапская.
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Малоросс, надо было не комментарии Лахты слушать, а Порошенко, Меркель и Оланда, когда последние согласились с Порошенко, что не обеспечив безопасность невозможно проводить выборы.
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Ага! И возврат контроля над границей на второй день после выборов не порох подписал, кацап?
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Именно, у дебилов писавших этот пункт помутнело, поэтому там всё такое мутное.
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пристайко ты сам МУТНЫЙ как анализы зеленского
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У зебилов всьо так - для одного муть минские, для другого таможня, для третьего в економика. Лишняя хромосома.
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А ты тупой порохобот не знал, что этот капкан Украине порошенко поставил?
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Обьясняю для непонятливых дебилов У кацапов не было выхода - с 1-го января или носи ведрами тот газ или договаривайся с Украиной. Неустойка миллиарды долларов. Зебилы ж подмогли кацапам подписав мизерный, всего на год, транзит в аккурат до достройки СП2. Выручили.
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Писала Меркель.

И писала не для того, чтобы оно выполнялось.

А этим аж в трусах припекло срочно выполнить
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значит в четыре руки мутили-крутили, Вована обманывали

ЗЕбуины никак не могут понять, что ни Украина, ни Раша не писали Минские договоренности, чтобы их выполнять
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Неплохо было бы ещё Паше Лазаренко Героя присвоить - он ещё 20 лет назад давал эрэфии левые госгарантии, которые не собирался выполнять! Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2939
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и Юля Владимировна рашские МинОбороны на миллион тонн (!) сахара кинула Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9634

где хохол прошел, там еврей отдыхает Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9634
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Какую-то часть и он писал. Кто ж спорит ?

Там даже Пристайко в качестве замминистра тогда шо-то писал.

Выполнять именно сейчас почему так припекло ?
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Выполнять надо, чтобы остановить конфликт, но прежде чем выполнять надо внести корректировки, которые предложил Зе и поддержал Запад, а Пу сказал, что договариваться надо с ОРДЛО. В ответ Зе сказал, что в контактную группу от ОРДЛО надо включить и тех, кто вынужденно его покинул. Это -ц дипломатия, а то, что По подписал и ничего не делал (даже не пытался корректировать пункт 9 с его мутью и противоречиями) называется БЕЗДЕЙСТВИЕ.
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Но, для соевых тот пысака патриот, во как
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ты как-то в августе-сентябре 2014 года по другому мог остановить регулярные войска кацапов ?
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Можно было вообще этого не допустить еслиб свыня со своей кодлой настаивали на будапештском меморандуме.
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можно было бы и настаивать, если бы в нем был механизм наказания за нарушение.
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Они даже и не пытались созвать всех подписантов
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один из подписантов - Кацапия.

Как именно его надо было созвать ?

***** сказал, что нихрена он не нарушал.

Ты его за шкирку вытащил бы на собрание ?
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США,Британия,Франция и Китай(позже). Этого мало,шоб кацапов вздрючить по полной?
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Ой, ну не притворяйся, шо ты не понимаешь как
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снова эта маячня с границами.. а надо поставить железобетонные границы прав человека и тогда все остальные границы просто отпадут за ненужностью Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1732
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ты против прав человека? Мусор что-ли? Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4190
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я за Ялтинскую конференцию и Беловежскую Пущу, которые гарантируют права человека там, где человеки хотят их иметь, в Украине, например

а ты против ?
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куда ж вам, ЗЕленым макакам, понять то, что намутил Барыга в Минске Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1076
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есть азбучные истины:прежде чем сесть на очко надо снять штаны.Если делать выборы то тоже надо соблюдать азбуку.ПРИ ОККУПАНТАХ ВЫБОРОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ,ПРИ БАНДИТАХ С ОРУЖИЕМ ТАКЖЕ Выборы это выбор а не принуждение или фарс
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Удиляет с каким упорством, наши власти пытаются выполнить этот подписанный покойным Захарченко Минск. Никто не вспомнит про Будапешт, подписанный Президентами пяти стран. Про все договора о дружбе и добрососедстве с Россией. Про потерянный Крым и Донбасс. Поставили Украину раком и измываются над ней скопом, как то так...
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И еще больше удивляет количество наивных или откровенно глупых людей, верящих что пуйло добровольно уйдет с донбасса. Ну не для того они все это затеяли, понесли жертвы, терпят санкции, платят такую цену что бы взять и уйти, поймите уже это...
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наши власти***. На Минских как раз настаивает ЕС! С ******. Им это выгодно, потому что ЕС ничего более умного и подходящего для Украины не придумала. Им неохота голову ломать.
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Ну и пускай настаивают, пусть вспомнят как разоружали Украину, а потом бросили ее. Если бы у наших властей была государственная позиция, давно послали бы их нахер с этим Минском. Или просто тянули время до лучших времен.
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Это так только кажется, что с ними можно спорить или послать. Они ведь ещё и угрожают. Прекратить помощь, снять санкции, не сотрудничать и не зашишать Укаину. Те ещё жмоты.
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Нет сил послать, так пусть тянут время как при Порохе. Так ведь влазят в проблему еще глубже, пытаются эту формулу Штанмайера сформулировать, и уже не на уровне Кучмы Зурабова и Захара с Плотвой, а на оф. гос. уровне, вот где конретная задница.
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Как они могут вспомнить о том,как разоружали Украину,если они меморандум никак не могут вспомнить.Особенно сша
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да и сами Минские соглашения мутные до немогу
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и шо мешает их и дальше не выполнять не отказываясь от них ?
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так они тоже говорят "Ya, ya!" Минск это зер гут ! и поддерживают санкции против Раши

это только ЗЕльоному полудурку приперло выполнять "мутный" Минск Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4262
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А шо, придуманное сыньоносым не мутное?
На пятом и то зп в конвертах платят
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За то у зєлєнського дуже часто білий ніс. І чого б це?
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Россия ничего не отдаст Украине! Украине ничего не нужно делать, пока в РФ путин у власти. Сменится путин и тогда можно будет говорить! Украине нужно экономику строить, а на Донбассе оставить все, как есть пока что! Сейчас Украине - это главное разбираться с экономикой! Нужно принять Акт Шермана! Нужно создать условия для среднего класса! Для иностранцев нужно сделать замануху - это убрать налог и иностранных инвесторов на первые 3 года, а потом будет маленький налог - это нужно делать, чтобы завлечь сюда бабки и компании! Строить систему правосудия честную, чтобы к ней было доверие 100% и у народа и у иностранных инвесторов. В Донбасс нет смысла лезть при путине потому что Украина там может только хуже сделать для себя!
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На смену тупину думаете придёт дядя получше?
Наивно мыслите.
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да еще посмотрим, как РФ переживет мировой кризис и что с ней сейчас будет! с 2020 года по 2025 год прогнозируется мировой кризис мощнейший. Потому путин сейчас и увеличивает налоги и все урезает и за счет понижения доходов россиян, все эти бабки упаковывает в резервы России.Ибо понимает, что скоро двинет кризис. Украине тоже нужно готовится к кризису кстати, но думаю, что на РФ этот кризис будет намного влиятельнее, чем на Украину. не знаю, что за дядя там придет, может еще один Горбачев, который подумает также, что если хочешь удержать, отпусти и как СССР развалил, так и РФ развалит. Может там вообще война начнется гражданская. А может и вообще ничего не изменится. поживем - увидим! Но при путине Украина не вернет захваченные территории - это ясно абсолютно по психотипу путина. Потому Украине сейчас лучше всего - это сосредоточится на улучшении экономики! Потому что в экономике полная беда. И со слабой экономикой Украина будет говорить всегда со слабых позиций, а если будет нормальная экономика и нормальная армия сильная, то уже будет другой разговор. Потому нужно усиливать экономику и армию! 2 афоризма сразу приходят в голову - "Хочешь мира, готовься к войне!" и "Мы воюем, чтобы жить в мире!".
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Ти ви зелені мутні.
Мінська змова мала єдину ціль - призупинити московію, надавши їх ілюзію можливостей політичного врегулювання на сході України на її користь.
Ціль була досягнута. Далі вона повинна вмерти. Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6223
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Геніальна відповідь! Краще і не скажеш!

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Зелёные мудаки в натуре решили выполнять минские угоды...
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Как раз ничего мутного нету. ***** вам четко сказал что границу под контроль Украине не отдаст. Сначала под дулами автоматов проведут референдум выборы, которые Украина должа признать, потом дадут етим недореспубликам автономию, а потом росийские солдаты переоденутся в форму *народной милиции* и возьмут под контроль границу. Украина только етот весь шабаш будет финансировать.
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Оно и понятно ,только глупцы в годы войны могут менять Главнокомандующего, который воссоздал Украинскую армию,глупейте и бухайте по ватному,год крысы покажет вам крысиную оскалку
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Пристайко -які вибори , що ти там хочешь проводити ?? Порох точно не хотів ніякіх там виборів , бо є розумним дипломатом , і патріотом. Парканом зоопарк обнести і замінувати нафіг !!!
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ну и смысл с этого всего???? если всем всё равно
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