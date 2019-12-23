 Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Контактна група узгодила умови звільнення та обміну утримуваних осіб до кінця року", - заявив журналістам повпред РФ на переговорах контактної групи Борис Гризлов.

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