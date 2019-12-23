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 Політика України, За кордоном
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Все про:Гризлов (40) обмін (555)

 Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов

Київ і Донбас домовилися про обмін полоненими у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Контактна група узгодила умови звільнення та обміну утримуваних осіб до кінця року", - заявив журналістам повпред РФ на переговорах контактної групи Борис Гризлов.

Читайте також: 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166972
 
   
 Топ коментарі
 
отдавать Украина будет тех, кто совершал террористические акты, взрывал и убивал, а рефия отдаст гастробайтеров, которых наловит на улицах рефии.
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Це точно, при Порошенку ми патріотів не викупляли в України.
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Началось. Хватит делить граждан Украины на разные категории. На хороших и плохих, на патриотов и не очень. Люди в плену, и первоочерёдная задача государства вытащить наших граждан . Это морально и правильно. В таком государстве хочется жить. Это в рашке 'бабы ещё нарожают ', а в Украине мы дорожим своими людьми. И в этом аспекте все поддерживаем президента.
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Це точно, при Порошенку ми патріотів не викупляли в України.
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ДА ЗАБЫЛИ УЖЕ ПРО БАРЫГУ!! ОН КТО??? выборы все показали или свинурчуки уже изголодались?
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Про какого забыли, про справа или слева ? Нет, #уя тебе дядя! Будут висеть на ступеньке последнего вагона на Тель Авив через Ростов. Они МАРОДЕРЫ! Шесть лет налоогов ноль, а на счетах в офшорах собралось немало. Декларация криворогой пианистки-
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов - Цензор.НЕТ 2740
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так, краще було б їх обміняти на таких як ви
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Поживем-увидим
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отдавать Украина будет тех, кто совершал террористические акты, взрывал и убивал, а рефия отдаст гастробайтеров, которых наловит на улицах рефии.
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Они за последний месяц только в Криму человек десять нахватали.
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А Сенцов тоже был "гастербайтером" ?!
А Карпюк , а Балух , Кольченко , Гриб - нихерасе "гастербайтеры" ...
А моряки -- когда бы их ***** отпустил по решению требунала , на который ********* клали ?!!

Не делайте из украинских переговорныкив олигофренов ....
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Вот я бы посмотрел, как бы кацапы клали на Морской трибунал.

То-то они за день до вступления его решения в силу обменяли моряков,

потому что через 2 дня отпустили бы без всякого обмена.

Пока ни одна страна ни разу не клала на решение Морского трибунала.

Это тебе не какой-то суд по правам человеков.
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вау!! как порохоботы на гавно исходят))) То визжали-"Не будет обмена!! теперь-"Не тот обмен!"))) Вас, 8%-ных не спросили)))
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Началось. Хватит делить граждан Украины на разные категории. На хороших и плохих, на патриотов и не очень. Люди в плену, и первоочерёдная задача государства вытащить наших граждан . Это морально и правильно. В таком государстве хочется жить. Это в рашке 'бабы ещё нарожают ', а в Украине мы дорожим своими людьми. И в этом аспекте все поддерживаем президента.
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Граждан Украины поменяют на граждан Украины
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Павла Стрембовського віддадуть взамін. Нехай він посидить роки 2 в таборі в Воркуті. Може дурних запитань не буде потім задавати.
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Боюсь,обміну не буде...Бо тоді про що будуть домовлятись через чотири місяці?..
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Синод УПЦ (МП) назначил епископом вот эту тварь - Константин Валерьевич Чернышёв (кличка в УПЦ Калинник), во время захвата Крыма российскими войсками «разместил склад оружия для "Самообороны Крыма" на территории храма Святого пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где являлся настоятелем». 3 мая 2014 года был удостоен грамоты «за активное участие и личное мужество» от руководства народного ополчения Республики Крым.
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)
Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов - Цензор.НЕТ 3199
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***** надо срочно спасать агента монику от провала, а то зебиомасса что-то начинает подозревать Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов - Цензор.НЕТ 1635
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Наказание виновных в расстрелах на Майдана?
ЗабудьТе!



hromadske
@HromadskeUA

Українська сторона планує передати бойовикам «ДНР» і «ЛНР» колишніх «беркутівців», обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, в межах обміну полонених.

Українська сторона планує передати бойовикам «ДНР» і «ЛНР» колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, в межах обміну полонених.

Цим екс-беркутівцям готують зміну запобіжного заходу, про це мають клопотати прокурори. Відповідне розпорядження вони отримали від керівництва Генпрокуратури.

Про це hromadske повідомили два джерела, дотичних до судової справи. Рішення про обмін колишніх беркутівців ухвалило вище керівництво країни, кажуть співрозмовники hromadske.
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Этот обмен это кусочек сахара дрессированному Янелоху за то, что слил всё по газовым контрактам.
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