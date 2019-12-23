 Обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова направлено до суду, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство 5-річного хлопчика в м. Переяслав-Хмельницький ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.