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Все про:прокуратура (2010) вбивство (2002) Кирило Тлявов (24)

 Обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова направлено до суду, - прокуратура

Прокуратура передала в суд обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, яке сталося в Переяславі-Хмельницькому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство 5-річного хлопчика в м. Переяслав-Хмельницький ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166967
 
 
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+, але сумніваюсь, що ********* встоїть у суді... Дуже непростий склад злочину, до того ж умисного. Непросто буде із доведенням мотивів. Хоча я, на місті прокурорських, боровся би.
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Бороться можно, сколько угодно... Боюсь, при тех обстоятельствах дело в суде "разлезется, что говно между пальцами...". Там даже при "суперобъективном подходе" куча сомнений - стреляли трое, оружия нет, свидетелей, видевших, от чьего именно выстрела произошло смертельное поражение, нет... А тут ещё и "честь мундира" задета... (Реально, если полицаи, чтобы "погасить кипеж", не заставили одного из троих, идти на "чистосердечное", "из этого "роя" не выйдет ни х.. чего...", как это ни обидно...).
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Ні, резонанс, мунидир, то усе зрозуміло. Тут проблема не тільки у доведеності конкретних обставин і вини конкретної особи, а саме у доведеності кваліфікації.
Не забувайте про існування ст.175 КУпАП "Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку".
Давайте відверто, якби вони не застрелили хлопця, а просто постріляли, чи хтось би взагалі поставив питання про ч.2 ст.296 ККУ? Та ніколи, просто склали би адмінку. Її вміняють тільки тому, що є суспільний запит на покарання, а 119 занадто м'яка...
Такі речі потрібно присікати змінами до законодавства, а не його перекручуванням.
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Поставьте фото Кирилла Тлявова в зале перед тварями которые это сделали.
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Не волонтеры с ветеранами вместо ментов мальчика убили случаянно?
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