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 Окупанти зривають роботу 3 КПВВ на Донбасі, - штаб ООС

Взимку КПВВ працюють до 17:00. При цьому окупанти цілеспрямовано спочатку затримують громадян на підконтрольній їм території, а потім запускають великі групи людей у так звану "сіру зону" вже після припинення роботи українських КПВВ.

Про це повідомили в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Проросійські найманці, цілеспрямовано діючи в умовах грубого порушення прав людини, уповільнюють пропуск громадян і після закінчення визначеного графіком часу роботи контрольних пунктів пропускають відразу велику кількість цивільних осіб", - сказано в повідомленні.

У штабі підкреслюють, що такі дії є небезпечними, тому що люди перетинають лінію розмежування у темний час доби. А залишати велику групу людей на нічліг у так званій "сірій зоні" неприпустимо.

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У грудні окупанти влаштовували подібні провокації на КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке" і "Майорське". Всього зафіксовано 5 подібних випадків, кожного разу роботу українських КПВВ продовжували.

"Прикордонники зі складу Об'єднаних сил організовували заходи щодо додаткового оформлення 266 громадян, зокрема 14 дітей, і їхнього пропуску через лінію розмежування", - зазначили в штабі.

"Командування Об'єднаних сил звертається до громадян з проханням при плануванні своїх поїздок враховувати пору року і час доби, для безпечного перетину лінії розмежування згідно із зимовим графіком роботи КПВВ з 08.00 до 17.00", - сказано в повідомленні.

Окупанти зривають роботу 3 КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 01

Окупанти зривають роботу 3 КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 02
Окупанти зривають роботу 3 КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166966
 
 
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вам идиотам что до этого? Вам нужно что бы сепары свободно проходили без препятствий? если задерживают значит правильтно делают.А вы зедебилы тоже закройте и не пропускайте.
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и? Задерживают и задерживают... меньше будут бегать на свободные территории свободной Украины...
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