 На Печерську отримують субсидію у найбільшому розмірі, за яку платять люди з мінімальною зарплатою, - Третьякова

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ глава комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.

"У нас політика субсидій несправедлива, вона не враховує пасивні доходи домогосподарства. Людина може мати мільйонні заощадження або високу зарплату, яку платять у "конверті", але все одно отримуватиме субсидію", - зазначила вона.

Третьякова озвучила, за її словами, відомий факт, що на Печерську отримують субсидію в найбільшому розмірі.

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"Я не розумію, чому я, не отримуючи субсидії, маю платити за когось? Чому ми повинні захищати багатого, у якого є гроші, за рахунок середнього і бідного класу? Ці люди платять податки з мінімальної заробітної плати - то чому за їхній рахунок формується субсидія людям, у яких по 100 кв.м квартири? Не розумію, ось чесно. Я не розумію, що це за соціальна політика", - зазначає глава комітету ВР з питань соцполітики.

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