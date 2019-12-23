 На Печерську отримують субсидію у найбільшому розмірі, за яку платять люди з мінімальною зарплатою, - Третьякова

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ глава комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.
"У нас політика субсидій несправедлива, вона не враховує пасивні доходи домогосподарства. Людина може мати мільйонні заощадження або високу зарплату, яку платять у "конверті", але все одно отримуватиме субсидію", - зазначила вона.
Третьякова озвучила, за її словами, відомий факт, що на Печерську отримують субсидію в найбільшому розмірі.
"Я не розумію, чому я, не отримуючи субсидії, маю платити за когось? Чому ми повинні захищати багатого, у якого є гроші, за рахунок середнього і бідного класу? Ці люди платять податки з мінімальної заробітної плати - то чому за їхній рахунок формується субсидія людям, у яких по 100 кв.м квартири? Не розумію, ось чесно. Я не розумію, що це за соціальна політика", - зазначає глава комітету ВР з питань соцполітики.
Повний текст інтерв'ю з Галиною Третьяковою читайте тут.
В демократичних державах, де податки на брутто-доходи (в т.ч. брутто-зарплати) сплачують громадяни, пропорційно цім доходам на члена родини починаючи зі ставки 0% при доходах до прожиткового мінімуму, проблем з субсидіями немає. Їх сплачують лише тим, у кого ціх доходів не вистачає щоб прожити.
Але у нас все до гори дригом. Спочатку оподатковують працю так, що штучно роблять громадян "малозабезпеченими", а потім з бюджету (з їх же податків) цім малозабезпеченим сплачують субсидії, які йдуть прямим шляхом до кишень олігархів...
І "нова" влада крім струсу повітря своїм дебільним "не розумію" ніяких висновків не робить і становитись нормальною демократичною державою не бажає. Всі розуміють, а вони ні. Тобто та ж мафія, що і пАпередники, лише вигляд збоку.
Теперь сдаст своих боссов Медведчука и Суркиса, тем субсидий не дадут!
Если бедная старушка пенсионерка не в состоянии оплатить коммуналку своей пятикомнатной квартиры?
Терять то, что ей Советская Власть заслуженно дала?
Никогда! Лучше смерть, чем позор!
Скліьки років я про це писав? Скільки лайна на мене вилили? А за що? За правду? Мільярди гривень наших податків розкрадені хитров.паними покидьками. А хто буде відповідати? За усі ці нарахування без перевірки майнового стану? За абсурдні критерії визначення "бідності"??? Ви хоч уявляєте які колосальні суми розбазарені???
тем более идет верификация всех получателей...
и потом, мадам наверное не знает, что белая субсидия (по Закону) распространяется на определенное количество квадратных метров, кубов воды или газа (подчеркиваю - белая, законная а не по-блату), учитываются все живущие и их доходы.. (а уж потом и наступает коррупционная составляющая - когда местные органы должны самостоятельно решить предоставлять ли этому нищему с трехэтажным домом и тремя тачками.... гос. субсидию)
Напоминаю, Лерка лондонская с сыньоносым взвинтили доллар, кролятина с сыньоносым взвинтили коммунальные и вуаля, хавайте подачку по имени "субсидия". Рэформа готова
Субсидии введены в 1996 году, когда Лерка еще в школу ходила!