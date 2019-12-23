 Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з першими результатами щодо різних областей, партія "Слуга народу" програла передовсім самовисуванцям.

Так, в одній з ОТГ на Житомирщині самовисуванці отримали 10 місць, "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3. Про це повідомила голова Житомирської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська.

Разом з тим на Київщині в Калинівську ОТГ від "Слуги народу" пройшов один депутат з 26. В Зазимській від цієї партії - два депутати з 22. На Закарпатті з 9 ОТГ "слуги" виграли лише в двох.

Щодо Миколаївської області в Мішково-Погорілівській ОТГ, в селі Капустине, 131 житель проголосував за самовисуванця, 26 - за "Слугу народу", в селі Ташкент - 467 за самовисуванця проти 7 за "слуг". У селі Коларове 757 осіб віддали голоси за самовисуванця і 19 - за партію влади.

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Щодо Веснянської ОТГ в селі Сливине: 330 - за самовисуванця, 35 - за "Слугу народу". У Надбузькому: 293 - за самовисуванця, 23 - за "Слугу народу"; у Весняному: 145 - за "Слугу народу", 473 - за самовисуванця.