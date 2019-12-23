EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  6113  80
Все про:вибори (4164) місцеві вибори (122) ОТГ (66) Слуга народу (576)

 Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям

У неділю, 22 грудня, у 86 українських об'єднаних територіальних громадах пройшли місцеві вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з першими результатами щодо різних областей, партія "Слуга народу" програла передовсім самовисуванцям.

Так, в одній з ОТГ на Житомирщині самовисуванці отримали 10 місць, "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3. Про це повідомила голова Житомирської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська.

Разом з тим на Київщині в Калинівську ОТГ від "Слуги народу" пройшов один депутат з 26. В Зазимській від цієї партії - два депутати з 22. На Закарпатті з 9 ОТГ "слуги" виграли лише в двох.

Щодо  Миколаївської області в Мішково-Погорілівській ОТГ, в селі Капустине, 131 житель проголосував за самовисуванця, 26 - за "Слугу народу", в селі Ташкент - 467 за самовисуванця проти 7 за "слуг". У селі Коларове 757 осіб віддали голоси за самовисуванця і 19 - за партію влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка на виборах в ОТГ - від 30% до 70%, - ЦВК

Щодо Веснянської ОТГ в селі Сливине: 330 - за самовисуванця, 35 - за "Слугу народу". У Надбузькому: 293 - за самовисуванця, 23 - за "Слугу народу"; у Весняному: 145 - за "Слугу народу", 473 - за самовисуванця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166958
 
   
 Топ коментарі
 
Вільні люди слуг не потребують.
 показати весь коментар
 
лучше быть одиночкой чем слугой.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И пианино пристроил. Молодец однако, точный смысловой портрет преЗЕдента
 показати весь коментар
 
 
Различные критерии. И слуга м.б. одиночкой.
Ты ваще в школе училась?
 показати весь коментар
 
 
училась - 3 класса церковноприходской за плечами
 показати весь коментар
 
 
Она всегда мутно выражает мысли, невозможно понять смысл.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а псів тим паче
 показати весь коментар
 
 
Головне, щоб твої холуї втікали за порєбрік.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хочеш заняти їх місце?
там конкурс, бути моїм холуєм то почесно, тобі доведеться пройти жорсткий відбір
 показати весь коментар
 
 
Не хочу їхнє місце, бо це місце на росії.
 показати весь коментар
 
 
тобі знайти посаду холуя в Україні? я так зрозумів, у цьому питанні тебе лише географія турбує?
 показати весь коментар
 
 
Ти спершу випий червоненьку пігулку, і тобі покій і покій потрібен.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
о, красно дякую, єдина людмна за сьоднішній день мене розуміє, а то з 6 ранку сьодні мені мізки полощуть
ще трошки почмирю порохоботів під віскі і піду відпочивати, дякую
 показати весь коментар
 
 
Тільки тебе чмирять, тобі в Трускавець потрібно не гайно!
 показати весь коментар
 
 
Саня, а от ти. приміром, ніколи не попадеш відпочити у Ріксос Трускавець
там один день перебування вартує як твої три місячні пенсії
 показати весь коментар
 
 
Я на Тенеріфедобре відпочину, а тобі туди не відпочивать потрібно їхати, а вчитися!
 показати весь коментар
 
 
Взагалі СЛУГА- це людина, що знаходиться в підпорядкуванні у кого-небудь, що виконує чиїсь особисті доручення.

Партія СН в підпорядкуванні народутне знаходиться!
Виконує особисті доручення ЗеБені Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 4539
 показати весь коментар
 
 
Ну, сельчане проголосовали за тех, чью работу они видят, а не за партийные бренды. Что тут удивительного?
 показати весь коментар
 
 
удивительно то, что на выборах в ВР они не замечали людей, которые пахали для них с надеждой на переизбрание и голосовали часто за приезжих, которые видели в 1-й раз.. - лишь бы Зе...
Так случилось и в моем городке...
Проголосовали ..., и с тех пор этот безликий Зе ни разу о себе не напомнил... Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 4423
 показати весь коментар
 
 
С таким же успехом можно сказать, что проиграли и другие партии, за самовыдвиженцев в целом всё равно больше. Одним стакан наполовину полон, другим наполовину пуст.
 показати весь коментар
 
 
Скріпи невідомо чого, а в квітні що селяни проголосували "за тих, чию роботу вони бачать"?
Є таке українське прислівя, до міста йди за грошима, а в село по розум.
Здається селяни повернулись з міста в село і розуму набрались.
Прона справа "держава в смартфоні", а інша справа: село в гівні і без землі. Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 9809
 показати весь коментар
 
 
Поговорок то много имеется, вопрос то в не в этом. Селяне просто проголосовали за своих, не обращая внимания на партийную принадлежность, вот и всё. Если кому охота подать это как Великий Проигрыш зелебобиков, то пожалуйста
 показати весь коментар
 
 
А зелебобики, они чьи? Уж точно не селянские! А если сюда добавить этих с остекленелыми глазами нардепов из СН, голосующих по команде своих антиликтуалов, а затем получающих тысячи зеленых в конвертах и того ******* Солупянского - главы аграрного комитета, то ты, скрепное путинское яйцо заткнись и не изображай из себя думократа российского! Их и так здесь без тебя до хрена!
 показати весь коментар
 
 
Ясное дело, зелики не селянские. То ли дело песики. Люди от сохи!С задубевшими от работы мозолистыми руками и обветренными бесконечными степными ветрами лицами!Соль земли!ps ты хоть флажок себе какой намалюй что ли, недаром в ЖЖ говорят "Анонимус хуже п-раса".
 показати весь коментар
 
Какие в х... песики, чмыло ты немытое! И не надейся и не кончай, что только фермеры землю Украины будут защищать! Будут защищать все граждане ее , землю, даже те, кто только заморские продукты кушают! А таких и нет почти, особенно понравился председатель аграрного комитета Сольский. который и это же сразу видно только галушками со сметаной и питается!
 показати весь коментар
 
75=55=33. Но еще не вечер, и даже не Новый Год. Цифры еще изменятся, зебилы. А вас умножат на ноль. Или разделят. Впрочем, какая разница? Вы ведь в математике все-равно ни черта не смыслите.
 показати весь коментар
 
 
Ну это ты уж черезчур...А как же дипломы из Трусковца ?
 показати весь коментар
 
 
Ожидаем выпуск туалетной бумаги с рисунком дипломов из Трускавца. Это будет любимая бамага у народа.
 показати весь коментар
 
 
Народ поступово бачить регіональну суть СН і тому не хоче їх обирати.
 показати весь коментар
 
 
А чого ж народ за ПЕСа не голосував взагалі?
 показати весь коментар
 
 
За те, що були високі комунальні тарифи.
 показати весь коментар
 
 
Начебто вони знизилися, як обіцяла шмаркля.
 показати весь коментар
 
 
У доларах підвищилися, тому СН будуть на смітнику історії.
 показати весь коментар
 
 
а при песах знизилися, тому вони не будуть на смітнику?
 показати весь коментар
 
 
газ суттєво знизився, майже на дві тисячі грн за штуку кубів
 показати весь коментар
 
 
А мав знизитися у 1,5*1,2=1,8 рази, де 1,5 - здешевшання за рік на європейському ринку, 1,2 - зміцнення гривні). Тобто до 4750.
 показати весь коментар
 
а у мене при Петрі було 32 грн, а зараз - 24грн. Економія аж 8грн!
Щоправда за опалення у мене було 1100 грн при морозі -15
а зараз при клоунах 1100грн при +5
 показати весь коментар
 
хороша тенденція Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 5737 на місцеві вибори в 2020 бобікам можна і висовуватися
 показати весь коментар
 
 
Писал уже, ИДТИ ПО СТОПАМ ПОРОШЕНКА - ЭТО ПРОИГРАШ. Ни одной посадки, Новый год уже пришел, можно сказать.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський,мабуть,трошки з пантелику збитий.Я думаю почалось...
 показати весь коментар
 
 
Ну и к чему эти отдельные случаи, уже известно что на большинстве участков победили СН.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
скоро ці "самовидвиженці" стануть на диво лояльні до якихось окремих політиків чи партій
 показати весь коментар
 
 
И только те, кто получает конверты с баксами от Коломойского, сохраняют собачью верность хозяину.
 показати весь коментар
 
 
Місцеві вибори це не показник, люди на місцях голосують за людей, яких знають а не за політичні сили. Смішно виглядає, Батьківщина виграли чи програла СН в сільраді Ометинців.
 показати весь коментар
 
 
Цілком очікувана оцінка "роботи" так званих "слуг народа" . Ще трохи і бути "слугою" стане боляче і навіть дуже
 показати весь коментар
 
 
ОПЖЗ треба дивитись по східним ОТГ, що вони можуть набрати в Житомирі чи Києві.
 показати весь коментар
 
 
а может на "цензоре" знают какая партия "победила" на выборах, если "слуга народа" "проиграла"???? более ангажированной писульки давненько не встречал на этом и без того очень не объективном сайте!
 показати весь коментар
 
 
не нравиться сайт, так смастурбируйся отседова! Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям - Цензор.НЕТ 7392
 показати весь коментар
 
 
давно хочу написать ЧТО думаю об этом сгнившем сайте и его преобладающей публике...
 показати весь коментар
 
 
У бубочки окуенная проблема: зебобики прозрели.
Это ведь реальный рейтинг СЛУГ НАРОДА - ЛАКЕЕВ КРЕМЛЯ. То что нам подсовывают окуенные рейтинги СН и Зеленского всякие Центры Разумкова и каналы Коломойского - это чистая чушь.
 показати весь коментар
 
 
Головне шо рейтінг слуг народних чомусь непадає)))
 показати весь коментар
 
Це означає,що люди почали дивитись на конкретну людину,а не на кота,схованого в партійному мішку...
 показати весь коментар
 
 
Это вообще ппц. То есть ЕС , которая набрала 4 человека- выиграла, а СН, набравшая большинство -'проиграла'
Авторы статьи, вы что там курите?
 показати весь коментар
 
на Закарпатті тільки 2 із 9 переможців "Слуги" і ті з колишніх, що перефарбувались !
 показати весь коментар
 
 
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 00:42]
Ой. Кажется, мы кончились.
В Закарпатье из 9-ти ОТГ "слуги" выиграли лишь в двух, но там и так бы победили, так как там двух глав сельрад Зе попросили взять их знамена.
Житомирская область. Старосилецкая ОТГ Самовыдвиженцы 10 мест, Батькивщина 8, СН 3.
А ведь пару дней назад нам рассказывали, что рейтинг партии растёт 😂
Нет, друзья. Нам пиз*арики. Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям - Цензор.НЕТ 9282
Потому что нихуя не делаем для людей. Зато все делаем для МВФ и соросят.

Тёмный Рыцарь, [23.12.19 07:44]
Штож, надо признать, - у нас хорошие и показательные результаты выборов в ОТГ.
Люди не идиоты.
И если они видят, как в депутаты по договорняку набирают чертей и порохоботов, которые 2 раза баллотировались от Порошенко, а в правительство назначают тех же порохоботов и соросят, от которых все 5 лет хотели избавиться - и при этом стране несётся в жопу, - кина не будет.
Нае*али нас. Расходимся.
 показати весь коментар
 
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:03]
Первый и очевидный вывод после выборов в отдельные ОТГ - назначенные Офисом президента губернаторы не смогли обеспечить даже выборы в мелкие громады.
Вы правда ждете, что они проявят себя во главе областных штабов СН на местных выборах?

Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:16]
Результаты выборов в ОТГ показали, как же бесконечно прав был широкоизвестный депутат Александр Трухин.
Надо срочно пиз*ить всё, что можно, завтра будет поздно.
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:50]

@writetodarkk
Может хоть после этих результатов выборов Зеленский поймёт что пошло по п@зде и начнёт делать чистку.
Сороссят, порохоботов, юзиков разгонит.
Хотя маловероятно. Договорняк на первом месте.
Да и по ушам сейчас президенту окружение будет ездить, что все хорошо и отлично.
 показати весь коментар
 
Як там порохоботи суміли пролізти в стрункі ряди кварталівців та приватбанковців?
 показати весь коментар
 
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 13:23]
@writetodarkk
В полтавской области СН отдали на управление Мише Шевченко (раньше спонсировал Блок Порошенка).
Он финансировал проход Бобляха и Березина. По округу Бобляха были довыборы в Новоселовскую ОТГ.
Там довыбирали 3-х депутатов.
Кандидаты от СН набрали 2, 5 и 10 голосов. Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям - Цензор.НЕТ 5135
 показати весь коментар
 
Оце і є реальний рейтинг зешльондр
а не ті міфічні 75%.
Таке тільки 2 північним кореям підсилу
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору