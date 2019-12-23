 Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з першими результатами щодо різних областей, партія "Слуга народу" програла передовсім самовисуванцям.
Так, в одній з ОТГ на Житомирщині самовисуванці отримали 10 місць, "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3. Про це повідомила голова Житомирської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська.
Разом з тим на Київщині в Калинівську ОТГ від "Слуги народу" пройшов один депутат з 26. В Зазимській від цієї партії - два депутати з 22. На Закарпатті з 9 ОТГ "слуги" виграли лише в двох.
Щодо Миколаївської області в Мішково-Погорілівській ОТГ, в селі Капустине, 131 житель проголосував за самовисуванця, 26 - за "Слугу народу", в селі Ташкент - 467 за самовисуванця проти 7 за "слуг". У селі Коларове 757 осіб віддали голоси за самовисуванця і 19 - за партію влади.
Щодо Веснянської ОТГ в селі Сливине: 330 - за самовисуванця, 35 - за "Слугу народу". У Надбузькому: 293 - за самовисуванця, 23 - за "Слугу народу"; у Весняному: 145 - за "Слугу народу", 473 - за самовисуванця.
Ты ваще в школе училась?
там конкурс, бути моїм холуєм то почесно, тобі доведеться пройти жорсткий відбір
ще трошки почмирю порохоботів під віскі і піду відпочивати, дякую
там один день перебування вартує як твої три місячні пенсії
Партія СН в підпорядкуванні народутне знаходиться!
Виконує особисті доручення ЗеБені
Так случилось и в моем городке...
Проголосовали ..., и с тех пор этот безликий Зе ни разу о себе не напомнил...
Є таке українське прислівя, до міста йди за грошима, а в село по розум.
Здається селяни повернулись з міста в село і розуму набрались.
Прона справа "держава в смартфоні", а інша справа: село в гівні і без землі.
Щоправда за опалення у мене було 1100 грн при морозі -15
а зараз при клоунах 1100грн при +5
Это ведь реальный рейтинг СЛУГ НАРОДА - ЛАКЕЕВ КРЕМЛЯ. То что нам подсовывают окуенные рейтинги СН и Зеленского всякие Центры Разумкова и каналы Коломойского - это чистая чушь.
Авторы статьи, вы что там курите?
Ой. Кажется, мы кончились.
В Закарпатье из 9-ти ОТГ "слуги" выиграли лишь в двух, но там и так бы победили, так как там двух глав сельрад Зе попросили взять их знамена.
Житомирская область. Старосилецкая ОТГ Самовыдвиженцы 10 мест, Батькивщина 8, СН 3.
А ведь пару дней назад нам рассказывали, что рейтинг партии растёт 😂
Нет, друзья. Нам пиз*арики.
Потому что нихуя не делаем для людей. Зато все делаем для МВФ и соросят.
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 07:44]
Штож, надо признать, - у нас хорошие и показательные результаты выборов в ОТГ.
Люди не идиоты.
И если они видят, как в депутаты по договорняку набирают чертей и порохоботов, которые 2 раза баллотировались от Порошенко, а в правительство назначают тех же порохоботов и соросят, от которых все 5 лет хотели избавиться - и при этом стране несётся в жопу, - кина не будет.
Нае*али нас. Расходимся.
Первый и очевидный вывод после выборов в отдельные ОТГ - назначенные Офисом президента губернаторы не смогли обеспечить даже выборы в мелкие громады.
Вы правда ждете, что они проявят себя во главе областных штабов СН на местных выборах?
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:16]
Результаты выборов в ОТГ показали, как же бесконечно прав был широкоизвестный депутат Александр Трухин.
Надо срочно пиз*ить всё, что можно, завтра будет поздно.
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:50]
@writetodarkk
Может хоть после этих результатов выборов Зеленский поймёт что пошло по п@зде и начнёт делать чистку.
Сороссят, порохоботов, юзиков разгонит.
Хотя маловероятно. Договорняк на первом месте.
Да и по ушам сейчас президенту окружение будет ездить, что все хорошо и отлично.
@writetodarkk
В полтавской области СН отдали на управление Мише Шевченко (раньше спонсировал Блок Порошенка).
Он финансировал проход Бобляха и Березина. По округу Бобляха были довыборы в Новоселовскую ОТГ.
Там довыбирали 3-х депутатов.
Кандидаты от СН набрали 2, 5 и 10 голосов.
а не ті міфічні 75%.
Таке тільки 2 північним кореям підсилу