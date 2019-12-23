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Все про:грип (172) ГРВІ (88) ЦГЗ (3)

 Понад 170 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ за тиждень, - ЦГЗ

З 1 жовтня від грипу в Україні вакцинувалися понад 217 тисяч осіб, що на 50 тисяч осіб більше, ніж за весь минулий епідсезон.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 жовтня від грипу вакцинувалися 217 299 осіб. Всього за весь торішній епідсезон вакциновано лише 161,5 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому за 50-й тиждень на ГРВІ захворіли 171 554 особи (70% - діти віком до 17 років). Від початку епідсезону госпіталізовано 44 440 осіб (80% - діти). Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до чотирьох років.

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У ЦГЗ нагадують, що в минулому епідсезоні на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті від грипу, з них 12 дітей.

Понад 170 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ за тиждень, - ЦГЗ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У цьому епідсезоні в Україні можуть захворіти на грип від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб, - ЦГЗ МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166957
 
 
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Це фігня , 73% населення заболіли зебільством, оце страшно!
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Уберечься от гриппа очень просто даже без вакцинации и дорогих лекарств!!! Я всегда "спасаюсь" простой пищевой СОДОЙ !!! При появлении первых симптомов,насморк, кашель,чих, температура и т.д. Кладу чайную ложку ( без горки ) соды в стакан,заливаю кипятком на одну треть стакана(гашу соду)и добавляю ещё две трети холодной воды в стакан. Лекарство готово!!! Выпиваю залпом эти двести грамм живительной жидкости и пол часа не кушать,и всё! Через четыре часа никаких симптомов и весь день как энергоджайзер после зарядки)!!! Только есть одно условие,пить соду нужно на "голодный " желудок!!! Пъётся сода гораздо приятнее чем водка или самогон ))!!! Будьте здоровы!!!
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Грипп и ОРВИ лечатся, а вот ЗЕЛЕНАЯ лихорадка - страшный диагноз...
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Срочно позвоните доктору ЗЕ-Комаровскому, он поможет.
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