 Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Суддя Апеляційного суду Києва прийняла рішення залишити підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка в СІЗО.
Таке рішення озвучила колегія суддів після повернення в зал засідань із дорадчої кімнати.
Біля будівлі суду залишається кілька сотень активістів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, апеляцію захисту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта, воїна ССО Андрія Антоненка, сьогодні розглядали вдруге. Раніше засідання перенесли, а сьогодні - обмежили доступ у зал слухачів і журналістів.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.