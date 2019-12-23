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Все про:апеляція (264) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва залишив Андрія Антоненка під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суддя Апеляційного суду Києва прийняла рішення залишити підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка в СІЗО.

Таке рішення озвучила колегія суддів після повернення в зал засідань із дорадчої кімнати.

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Біля будівлі суду залишається кілька сотень активістів.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, апеляцію захисту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта, воїна ССО Андрія Антоненка, сьогодні розглядали вдруге. Раніше засідання перенесли, а сьогодні - обмежили доступ у зал слухачів і журналістів.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166956
 
 
 Топ коментарі
 
А могло быть по другому при власти сепаров?
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Зеленский стал преступником,переступив порог зала,где проводился брифинг Авакова по поводу якобы раскрытия убийства Шеремета.
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Никто не утверждает, что они виновны, выдвинуто только подозрение. Дождитесь суда.
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Наскільки я міг зрозуміти з уцього всього пі#дьожу,то обвинувачений відказався взагалі давати хоч якісь покази,ну хоча б стосовно того,а звідки,власне,у нього взагалі взялася міна МОН-50.Хоча вже саме її зберігання є складом злочину.Тому я вважаю дії захисту абсолютно не компетентими.А наш суд,як відомо-самий гуманний,суд у світі,діє,як це не дивно,за законом.А закон,як це не дивно,встанавлює наша верховна з-рада.Отака #уйня,малята...
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Там даже командир с ООС сказал, что это учебная мина сделана в армии. Далее - макет не являеться оружием и хранить его - не преступлени.
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Та це аваківський платний троль. Мусор якийсь, скоріше за все
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Бачите,в чому справа- сказав один командир- це не є доказом по кримінальній справі.Доказом є висновок єксперта,якого,в свою чергу,перед тим,як він щось там напише,попереджають про кримінальну відповідальність за те,що він там напише...
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