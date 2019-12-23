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Все про:Портнов (164) Труба (230) Головань Ігор (22)

 Адвокат Порошенка: акції "Кузні на Рибальському" продано без порушень податкового законодавства

Продаж акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" здійснено у відповідності до закону, всі належні податки сплачено.

Про це у своєму блозі на "УП" повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

"ДБР "розслідує" портновський наклеп про начебто ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". Портнов у своїй наклепницькій заяві не навів жодних фактів. Які податки не сплачено? Скільки не сплачено в гривнях? Що то за злочин, що від нього буцімто отримані доходи, які начебто відмивалися?", - зазначив адвокат.

За його словами, відповідей на ці запитання у ДБР немає, оскільки провадженя порушено за відсутністю події злочину.

"Саме тому всі ці місяці слідчі ДБР податками навіть неі цікавилися, були зайняті виключно незаконним збором та незаконним розповсюдженням конфіденційної інформації, що складає комерційну і банківську таємницю. Поки слідчі ДБР товкли у ступі портновську маячню, Державна податкова служба України провела документальну планову виїзну перевірку про що складено Акт N54/26-15-05-10-02/33549199 від 18.12.2019р." - повідомив Головань.

Перевіркою встановлено, що продаж акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" здійснено у відповідності до закону, всі належні податки сплачено.

Як повідомлялося, інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента України Петра Порошенка продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за $235,8 млн, а фонд ВІК депутата Ігоря Кононенка - за $64,2 млн. Частки Порошенка і Кононенка 15 листопада 2018 го викупила компанія Ewins Limited бізнесмена Сергія Тігіпка. Пакет Порошенка включав 73,9% акцій, Кононенка - 20,1%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166955
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко связался с тигипкой дружбаном януковича и продал ему предприятие оборонного значения,разве здесь нет преступления?
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Та шош такоє! Садіть ви вже Пороха за те , що нічого не порушував!
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прямо якийсь невловимий марадьор Адвокат Порошенко: акции "Кузни на Рыбальском" проданы без нарушений налогового законодательства - Цензор.НЕТ 6402 не те, що каломийський - весь світ знає, що злодій, а посадити не хочуть
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Та шош такоє! Садіть ви вже Пороха за те , що нічого не порушував!
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прямо якийсь невловимий марадьор Адвокат Порошенко: акции "Кузни на Рыбальском" проданы без нарушений налогового законодательства - Цензор.НЕТ 6402 не те, що каломийський - весь світ знає, що злодій, а посадити не хочуть
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как показывает практика может и не редко.
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так этим зебикам надо сначала слово Закон понять, а потом и работать соответственно ему, а то сценаристы такое уже намахлювали,
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А куплены акции оборонного предприятия тоже законно были? Твой порошенко не такой уж белый и пушистый. Я твою квартиру тоже могу купить по поддельным документам, а потом ЗАКОННО продать.
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зележопых лошар типа тебя все ******* - лошары сами того хотят.
судьба у них такая.
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портняшка сам говорил, что его хрень никаких судебных перспектив не имеет.

если сам заявитель это понимает, то нахера он это делает?
надо полагать, что зеленожопый *********** и компашка платят за "работу"...
этому платят, а шахтерам - хер.
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Странно и 5 элемент и кузня, а подельники одни и те же.
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ну нипалучаица у вазелиновых пришить пороху хоть что нибудь, может хоть проезд на красный с видеокамер откопают, штраф собьют, хотя ****** с бюджетом этот штраф не поможет Адвокат Порошенко: акции "Кузни на Рыбальском" проданы без нарушений налогового законодательства - Цензор.НЕТ 7306
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Головань ще не сказав тут, що це лише одна з тринадцяти з фейкових "справ", у провадження ДБР проти Порошенка за наклепом Портнова (вважай - рук Зе-клована і *****).
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Мазёво бы на финише этой песни заценить ништяковую картину - благоверная Марина с мешком сухарей торчит в очереди к Хозяину кичмана за длительной свиданкой.
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Порошенко связался с тигипкой дружбаном януковича и продал ему предприятие оборонного значения,разве здесь нет преступления?
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Даже то, что порошенко владел этим предприятием- уже преступление.
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ви, 73/43%зебіли через власний дебілізм прописних істин ринкової економіки ніколи не зрозумієте
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Новый,старый анекдот
"У пети святаликсеича всё кристально-чисто и прозоро"
Хтоб сомневался.
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скорей бы его засадили, чтоб соевые слюной не подавились.
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Был бы не плохо еслиб его и посадили и чтоб соя подавилась
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они и так со своим патроном поехалиии! далекооо!
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звичайно Педро ще той жучара, на понт не візьмеш, замітати сліди вміє. Але стопудово рано чи пізно щось накопають, було б бажання.
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еще попытки!
работа такая.. одни заявляют.. другие ищут.. .третьи - адвокаты.. остальные - верят-не верят...
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претензии к Порошенко есть, что он не мог так же поступать с сепарами, как сейчас поступает зедебил с атошниками и другими не согласными с политикой власти? Ватников и сепаров нужно было хватать и сажать.
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Ты погугли , как АТОшников на колени в снег ставили при твое любимом кондитере.
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Сегодня у зебелят совсем не праздничное настроение.....
Такая порция гавна, и на хрустальном блюде, и с веточкой петрушечки в жопе, и бордюр из оливковых какашечек, а тут такой облом.....
От запаха уже катились слюни...

". Пока следователи ГБР толкли в ступе Портновский бред, Государственная налоговая служба Украины провела документальную плановую выездную проверку о чем составлен Акт N54 / 26-15-05-10-02 / 33549199 от 18.12.2019 г", - сообщил Головань.
Проверкой установлено, что продажа акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" осуществляется в соответствии с законом, все надлежащие налоги уплачены.
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А почему никто не смотрит законно ли они куплены или даны как взятка или как расчет за другие услуги?
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Шоколадна братва шось слабо тут прєдставлєна. Не дали команди всіх парвать?))))
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