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Все про:вибори (4164) ЦВК (853) явка (41) ОТГ (66)

 Явка на виборах в ОТГ - від 30% до 70%, - ЦВК

За результатами обробки даних від 75% дільниць, найбільшу кількість мандатів в ОТГ отримала партія "Слуга народу", на другому місці - "Європейська Солідарність".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, лідером щодо явки виборців станом на 20 годину 22 грудня 2019 року стала Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців склала 69,6 %;

На другому місці - Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області з явкою 67,7%.

Читайте також: Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик

Третє місце розділили Староселецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області і Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області з явкою 67%.

Найнижчу явку зафіксували в Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області - всього 29,98%.

На другому місці з кінця розташувалася Курилівська сільська ОТГ Куп'янського району Харківської області з явкою 32,5%.

На третьому - Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області - 36,2%.

За попередніми підсумками виборів, отриманими після обробки 75% виборчих дільниць, найбільшу кількість мандатів в ОТГ отримала партія "Слуга народу", на другому - "Європейська Солідарність".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в неділю, 22 грудня 2019 року в Україні відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних і міських голів. Вибори відбулися в 86 ОТГ 21 області України - 69 сільських, 16 селищних та одній міській.

Читайте: "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166951
 
 
 Топ коментарі
 
не зря слуги ЦВК мєняли - пошла пруха.
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а пиявок зеболота можно поздравить, или снова нарисовали что пожелали
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За традицією обрали якнайгірше.
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для ПЕСов?
а предыдущая ЦВК слуг срезала? Явка на выборах в ОТГ - от 30% до 70%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6350
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песикив можно поздравить, второе место не четвертое
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а пиявок зеболота можно поздравить, или снова нарисовали что пожелали
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а поясни что в твоей феерической цепочке умозаключений значит "снова"? Явка на виборах в ОТГ - від 30% до 70%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5835
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Главный Порося любитель рассказывать сказки и его паства не отстаёт )
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Згідно до конституції ЦВК повинна була працювати ще 5 років тому довіри сьогодняшному ЦВК не може бути
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Ну всьо. Тепер в кожному селі ***** керувати буде. Християни, незабудьте пройти обрізання Явка на виборах в ОТГ - від 30% до 70%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 110
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Явка на МЕСТНЫЕ выборы меньше 30%?
Или они все уехали, или они все ***....сь!
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