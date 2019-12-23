 Військовим потрібно дати такий соцпакет, щоб у них було бажання йти захищати, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ глава комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.
"Захисник, який є у нації, має забезпечуватися в першочерговому порядку, тому що він захищає право на життя. А для того, щоб жити далі, нам потрібен годувальник, який буде виробляти частину ВВП. За рахунок цього годувальника, який виробляє щось, ми можемо щось споживати ... Тому захисника ми мусимо захистити. Ми мусимо надати йому такий пакет, щоб у нього було бажання йти захищати", - переконана Третьякова.
За її словами, на останній зустріччі з представниками НАТО обговорювалося порядок дій в контексті формування соціальної політики щодо військових.
"Передовсім стандарти НАТО мають на увазі, що соціальна політика починається з контракту для військовослужбовця", - розповіла Третьякова.
Повний текст інтерв'ю з Галиною Третьяковою читайте тут.
За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати
А все патамушта у Вовачки соцпакета не было!!
а каже вона так через те, що не розуміє (як і все "зе та ко"), що захисник своєї країни це не про гроші, це про переконання.
а держава так, має забезпечити соцзахист для того, аби військовий мав розуміння, що він цій країні потрібен і країна його цінує, шанує та не покине пораненого, хворого, ампутованого.
а всі ці "зе" все купляти намагаються.
Так же и насчёт армейцев - служить они за соцпакеты будут, но сильно рисковать жизнью и здоровьем, это вряд ли...
от торговых партнеров... от главнокомандующего отводящего войска... от ветеранов у верховной зрады или в зале суда.... от кого вас, жлобов и казнокрадов защищать...
протри линзы и смотайся в Авдеевку или Пески...или в военный госпиталь ... и спроси, как и где они Новый Год встречать будут...и с каким настроением и каким сквозняком в кармане
Спершу країну треба будувати таку, аби людям її хотілося захищати. Он, взяти Ізраїль там, дві третини громадян ветерани в резерві, а місяць на рік ідуть на ремень. Навіть актори і фотомоделі. І ніхто їм не розповідає про соціальні пакети та зарплати. А як оголошують загальний збір так самі ломляться на місця збору і навіть таксисти допомагають безкоштовно. А цим наче нічого і не трапилося, крадуть як крали і обіцяють соціальні пакети.
захищати Україну ?
їй варто пити на судилище Антоненка..
який нафік соцпакет..
1. Винагорода
2. по решению Кабінета Міністрів
1. "винагорода"
2. "по решению Кабінету Міністрів"