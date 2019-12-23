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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5549) військовослужбовці (2609) Третьякова Галина (9)

 Військовим потрібно дати такий соцпакет, щоб у них було бажання йти захищати, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

В Україні політика з рекрутингу військовослужбовців не до кінця продумана з точки зору оплати праці та соціального пакету, який їм мають забезпечувати. Це тягне за собою нестачу у військовому кадровому забезпеченні.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ глава комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.

"Захисник, який є у нації, має забезпечуватися в першочерговому порядку, тому що він захищає право на життя. А для того, щоб жити далі, нам потрібен годувальник, який буде виробляти частину ВВП. За рахунок цього годувальника, який виробляє щось, ми можемо щось споживати ... Тому захисника ми мусимо захистити. Ми мусимо надати йому такий пакет, щоб у нього було бажання йти захищати", - переконана Третьякова.

За її словами, на останній зустріччі з представниками НАТО обговорювалося порядок дій в контексті формування соціальної політики щодо військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулі 5 років до позбавлення волі засудили близько 1,7 тис. військовослужбовців, - Чумак

"Передовсім стандарти НАТО мають на увазі, що соціальна політика починається з контракту для військовослужбовця", - розповіла Третьякова.

Повний текст інтерв'ю з Галиною Третьяковою читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166948
 
   
 Топ коментарі
 
Все, що було можливо, зебуїни з бюджета вже винесли. Не вистачає на ЗП вчителям та врачам. Перестаралися. Тому висновок - ці слова - чергова лапша на вуха зелебобіків.
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56 бригада, не видали атошні, бо немає грошей. Що далі дура?
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Який буде соцпакет після фінансової кризи?
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56 бригада, не видали атошні, бо немає грошей. Що далі дура?
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"Ми мусимо надати йому такий пакет, щоб у нього було бажання йти захищати"...КОГО ??? Зеленое быдло? Гавнокомандующего, который скрывался от военкомата? Педофилов, насильников, дрочеров и наркоманов из Слуг Урода которым отстегивают по 5 тыс $ в месяц наликом, мимо кассы? Тетя, давай на каникулах всей цирковой труппой на пару недель в окоп, покажите себя!
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Який буде соцпакет після фінансової кризи?
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Все, що було можливо, зебуїни з бюджета вже винесли. Не вистачає на ЗП вчителям та врачам. Перестаралися. Тому висновок - ці слова - чергова лапша на вуха зелебобіків.
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Ну вообще-то Родину защищают не из-за соцпакета, не за власть, а по велению души.
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А уклоняються також по вєлєнію душі? Душевний такі чєловєк зєлєнский!
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Пачиму наш Вовачка укланист был?
А все патамушта у Вовачки соцпакета не было!!
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если им дать такой соцпакет, то они точно пойдут защищать...соцпакет
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Как можно защищать страну,если запрещают стрелять в ответ?
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"Мы должны предоставить ему такой пакет, чтобы у него было желание идти защищать", - убеждена Третьякова Источник: https://censor.net.ua/n3166948
а каже вона так через те, що не розуміє (як і все "зе та ко"), що захисник своєї країни це не про гроші, це про переконання.

а держава так, має забезпечити соцзахист для того, аби військовий мав розуміння, що він цій країні потрібен і країна його цінує, шанує та не покине пораненого, хворого, ампутованого.
а всі ці "зе" все купляти намагаються.
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І за скільки ви погодитеся загинути чи стати інвалідом? А як прийде нова влада і скаже потім що, грошей нема? То, ви встанете з могили чи скажете щоб ноги повернули? От за стільки я готовий, а за менше ні... То, яка ціна в грошовому еквіваленті українського патріотизму? За скільки ви відчуєте що потрібні цій країні? І питання ще: країні чи державі? Як я розумію розмову ви ведете не про країну, а про державу. Тобто чиновників. З особистого досвіду хочу вас запевнити, їм ви і нахрін не потрібні. Пообіцяють багато, а дати забудуть. То ж, краще одразу беріть у вільно конвертованій валюті і краще в закордонний банк, як це вони роблять для себе.
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надо этот пакет переписать у полицаев, бо от них и их мицыков да тьелочек на окко проходу нет....
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Мдя... а єслі коцапи прєдложат соцпакет побольше?
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Ну, тоді ти підеш нарешті в окопи безкоштовно. Ти ж не відмовишся, правда?
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И в тылу страной должны командовать нормальные люди,а не мародёры типа потроха и его подельника ахметки.
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кого "защищать" ...ублюдків що хочуть украсти їх землю ...рудого кнура що здав ***** донбас ...чи порхату мохнату пику що дорвалася до корита разом зі стадом своїх слуг і нелохом начолі ?
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Мне кажется цю тетью потрібно відправити санінструктором на передок, шоб вона в "тему" війшла
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Тут госклеркам выдают-выдают соцпакеты, а они коррупцией заниматься не прекращают...)
Так же и насчёт армейцев - служить они за соцпакеты будут, но сильно рисковать жизнью и здоровьем, это вряд ли...
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кого защищать? и от кого?
от торговых партнеров... от главнокомандующего отводящего войска... от ветеранов у верховной зрады или в зале суда.... от кого вас, жлобов и казнокрадов защищать...
протри линзы и смотайся в Авдеевку или Пески...или в военный госпиталь ... и спроси, как и где они Новый Год встречать будут...и с каким настроением и каким сквозняком в кармане
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Ці речі немає бажання навіть обговорювати з причин відсутності фінансування. А всі ці смикання чистий популізм. У них нема грошей повернути борги, а вони про збільшення соціалки. Я ще розумію економіка працювала б на повну і було перевиробництво. А так ніфіга не робиться для розвитку але соціальні обіцянки роздаються, як завжди.
Спершу країну треба будувати таку, аби людям її хотілося захищати. Он, взяти Ізраїль там, дві третини громадян ветерани в резерві, а місяць на рік ідуть на ремень. Навіть актори і фотомоделі. І ніхто їм не розповідає про соціальні пакети та зарплати. А як оголошують загальний збір так самі ломляться на місця збору і навіть таксисти допомагають безкоштовно. А цим наче нічого і не трапилося, крадуть як крали і обіцяють соціальні пакети.
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В Ізраїні немає тупих хахлів і малоросів, яким "какая разніца", а є патріоти батьківщини.
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Казав хтось з політиків,що наші солдати сидять на сході в окопах і захищають систему,яка вбиває українців...Тому,можливо,спочатку українцям простим дасьте отой соцпакет,щоб вони не втікали з України?..
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А який пакет треба для депутатів від СН, щоб вони пійшли
захищати Україну ?
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здається голова комітету ВР десь з вулиці прийшла..

їй варто пити на судилище Антоненка..
який нафік соцпакет..
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Заоблачные соцпакеты ВСУ это покупка военных которые станут марионетками в руках власти,скажут им сдать Украину и они ради этого соцпакета сдадут.А вот получат ли ВСУ этот соцпакет это уже другой вопрос.Ведь денег нету даже обеспечить то что правительство уже задолжало ВСУ.
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Соцпакети потрібні, безумовно. Але захист батьківщини це в першу чергу громадянський конституційний обов"язок. Потрібно створити такі умови і атмосферу в країні, що якщо ти не відслужив обов"язкового призову ти не одержиш ні нормальної роботи, ні навчання як для тебе так і для твоєї сім"ї. Тоді уклоністів не будуть вибирати у владу, тим більше президентом. Всі рівні перед законом. В Ізраїлі сам так побудований "соціальний пакет": якщо ти не відслужив - тобі .уй без солі і пів вареника. Найвища посада- двірник.
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Обов'язковий призов має бути тільки по мобілізації. Армія має бути виключно професійна. Головне, що зараз ********** тих хто хоче йти до війська, це паперова організація ЗСУ з безкінечною системою звітності, безкінечним обліком і плануванням.
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Уберите из законодательства "про Социальний и правовий захист військовослужбовців...", "Про пенсійне забезпечення" всего несколько слов
1. Винагорода
2. по решению Кабінета Міністрів
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Уберите из законодательства "про Социальний и правовий захист військовослужбовців...", "Про пенсійне забезпечення" всего несколько слов
1. "винагорода"
2. "по решению Кабінету Міністрів"
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