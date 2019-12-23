 Росія - жахлива країна, у якої немає майбутнього: російський публіцист Стомахін просить політичного притулку в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Стомахін повідомив на пресконференції в Києві.
Російський публіцист зазначив, що є колишнім політичним в'язням, який 12 років просидів у місцях позбавлення волі в Росії за відстоювання своєї політичної позиції.
"Я приїхав в Україну і прошу тут політичного притулку", - сказав Стомахін. Він зазначив, що з цією метою звернувся в Державну міграційну службу України.
"Питання це розглядається. Я думаю, що можна розраховувати, я припускаю, що можуть дати притулок, що позитивна відповідь можлива. У Росії я дійсно просидів 12 років. Я просидів два терміни: п'ять, потім - сім років. У мене було три політичні вироки", - заявив Стомахін.
При цьому він переконаний, що існують всі підстави вважати, що, якщо б він залишився в Росії, його б знову посадили до в'язниці.
Крім того, публіцист підкреслив, що 2004 року він уже просив в Україні політичного притулку, але тоді йому відмовили.
За його словами, в 2004 році він змушений був повернутися в Росію, і після того, як проживши там деякий час, перебуваючи в розшуку, був заарештований в 2006 році й отримав перший термін.
Також Стомахін пояснив, що просить притулку в Україні з цілого комплексу причин. На його думку, отримати притулок в Західній Європі дуже проблематично.
У зв'язку з цим він повідомив, що буде також отримувати українське громадянство. Він підкреслив, що не говорить по-українськи, але добре розуміє мову.
Також він додав, що підтримував Революцію гідності в Україні "всією душею, перебуваючи ще в тюрмі": "Я дуже розраховую, що ця революція не пішла в пісок остаточно, і все не повернеться до колишнього, до того стану, коли мені відмовили в 2004 році".
Разом з тим він назвав Росію "жахливою країною", в якій "неможливо жити".
Також він не бачить майбутнього для Росії: "Я сподіваюся, що вона не буде існувати в майбутньому, що кінець цього століття вже не застане Російську Федерацію як єдину державу. Я думаю, що її чекає розпад. Всі імперії, що існували в історії, розпалися. ось ця залишилася остання. Я думаю, що її теж чекає розпад в доступному для огляду майбутньому". У зв'язку з цим він підкреслив, що хотів би посприяти розпаду Росії.
На його думку, поки існує Росія, в Україні будуть постійні проблеми.
Щоб в фуйла було більше приводів сюди пхатись ?
Розумію про що Ви. Якщо він дійсно ворог кремля і не має імперіалістичних амбіцій, то я не проти.
Им восхищаются даже чеченцы...
Почитайте про него...
Только убежище он просит не в той стране....- убьют здесь или выдадут назад при случае...
а зелебень сдаст сразу,при первой просьбе *****.
Своїх сепарів мало?
это хорошо когда Украина является убещищем и примером демократии для стран бывшего Совка. Если у кого и были шансы перенять лидерство на бывшем просторе совка то у нас.
А нам хватило и одного "покойника" Бабченко, которого даже Израиль дал под зад!
Тупые русские свиньи, быдло, мразь, нечисть, untermenschen.
Говорящие куски дерьма, сгустки вонючей биомассы. Слизь.
Люмпены. Подзаборные алкаши, непросыхающая пьянь вообще без мозгов.
Падаль, отребье, злобная двуногая пародия на человека. Выродки рода человеческого. Чудовищное исключение (или попрание?) из законов природы.
Вот кто вы, дорогие "россияне". Извольте посмотреть в зеркало, которое я подношу к вашим бессмысленным пропитым рожам.
Для чего я пишу вам все это? Ну, как минимум для того, чтобы вы знали, кто вы есть на самом деле. Должен же хоть кто-то на данном историческом этапе сказать вам всю правду прямо в лицо.
Я имею на это право, поверьте. Я родился и вырос среди вас, в вашей проклятой стране (не повезло, увы! - но что ж поделать...), прожил тут всю жизнь, мотал первый срок с вами вместе, сейчас опять сижу в тюрьме в окружении вас - исключительно за свои убеждения. А вы не только не почесались до сих пор защищать своих политзаключенных, - нет, вы пропили мозги окончательно, не знаете ни о политзаключенных, ни - зачем вам надо их защищать. Что только подтверждает мои вышеприведенные оценки.
"Нацией мозгожопых" называл вас известный фотохудожник Сергей Мельникофф. "Ничтожными уродцами" - поэт Илья Кормильцев. Все это правда, хотя, на мой взгляд, все эти оценки слишком мягки.
Может статься, что в сегодняшней России я - единственный, кто смеет сказать вам всю правду в лицо. Поднести зеркало, так сказать.
Вот сейчас вы, гнусное сборище скотов, радуетесь и пляшете от счастья, что ваши кровавые вожди сумели оккупировать украинский Крым. Сумели в основном потому, что еще в 40-е годы, после депортации крымских татар, Сталин населил его таким же, как вы, сбродом, привезенным из России. Такой же москальской нечистью, кстати, за советские годы оказалась заселена и Восточная Украина.
Но радуетесь вы зря, и радость ваша будет недолгой, а похмелье - очень горьким и тяжким. Не худо бы вам вспомнить, что Крымское ханство было тем самым государством, которому "Великая Россия" веками, до петровских времен, платила дань. А в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву! Правильно сделал, вечная ему память и слава!!! И не только Крым вновь станет украинским, но и сама ваша Россия, вот увидите, в обозримом будущем распадется и исчезнет с лица земли вслед за СССР.
Вы - не люди, не имеете никакого отношения к роду человеческому, и вас не только можно, но и нужно мочить! Кто бы вас ни убивал - кавказские ли мстители (за ваши там чудовищные зверства), или своя же гэбуха и менты, или кто угодно еще, - поделом! Вас не жалко, вы - всего лишь расходный материал истории. Вы сами выбрали себе эту роль, как писал Алексей Широпаев, отказавшись жить, как нормальные народы, в нормальном, демократическом, буржуазном национальном государстве и положив свою жизнь на то, чтобы завоевывать под командованием ваших бесноватых царей и генсеков чужие земли и народы. Поделом, что ваша власть всегда использовала вас как цемент для удержания этих народов в своей колониальной империи, а вы - гордясь, как вас учили с детского садика, ее "величием" и мощью - сами были в этой "великой" империи ничем и никем, не имели ничего по-настоящему своего, принадлежащего лично вам, а не государству...
Увы, нет ни малейшей надежды на ваше исправление, покаяние, превращение в нормальных людей. На то, что вы решите наконец повесить своего Путина и прочих чекистов на кремлевских воротах, распустить империю, покаяться за все преступления ваших отцов и дедов, признать право столетиями угнетаемых вами народов на свою землю и национальную государственность, признать права меньшинств - национальных, сексуальных, религиозных и пр. Единственное, чего можно от вас ожидать, - это погромы и убийства людей с азиатской внешностью, как было в 2013 г. в Бирюлеве. Точка невозврата пройдена давно, - собственно, ею можно считать уже первую агрессию вашей "новой, демократической России" против Чеченской Республики Ичкерия 20 лет назад, что уж там говорить о сегодняшнем Крыме. Что уж говорить о всех нынешних тоталитарных законах, принимаемых вашими избранниками в "Думе" при вашем полном непротивлении...
Вы неисправимы и безнадежны. Вас надо убивать, и только убивать! Тех от силы полпроцента нормальных людей, которые разбросаны и - не живут, а - мучаются среди вас, - слишком мало, чтобы из-за них пожалеть вас и отказаться - при малейшей возможности - сбросить сотню, а лучше тысячу ядерных бомб на вашу Россию, на все ваши города и ж/д узлы. Полпроцента нормальных - это так мало, что их можно просто заранее вывезти из этой проклятой страны.
Быдло, быдло, быдло. Свиньи, свиньи, свиньи. Рабы и мазохисты, мазохисты и рабы. Не питайте никаких иллюзий о себе, "россияне"!...
Ваша Россия - нечисть и мразь, потому что населена она вами. Страна мрази и быдла, рабов и мазохистов, всемирных агрессоров, избирающих себе власть по образу и подобию своему. За преступления Путина отвечать вам! Вы - ошибка природы, и, увы, в наше время окончательно выяснилось, что ошибка эта может быть исправлена только хирургическим путем.
2014 год богат на поучительные юбилеи. 70 лет сталинской депортации чеченцев и ингушей в Казахстан - и 20 лет новой, ельцинско-путинской агрессии против независимой Чечни. 70 лет сталинской депортации крымских татар - на фоне новой путинской оккупации Крыма.
А с другой стороны - под вой всех ваших телеканалов - 15 лет бомбардировок Сербии за геноцид косовских албанцев. То есть - возмездие все же иногда бывает. И не только сербов - вас, уважаемое русское свинобыдло, оно тоже ждет. Да-да, дорогие москалики, вас в вашей России тоже еще будут бомбить,за все-за все, и ваш Путин вас не спасет и не поможет, - он к тому времени вполне уже может разделить участь Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи...
Пьяный, тупой, озверелый, бессмысленный сброд, в количестве 140 миллионов населяющий 1/7 мировой суши! Ты слышишь меня? Я плюю в ваши физиономии, в ваши пьяные зенки, залитые с самого утра! Будьте вы прокляты, русские свиньи! А точнее - клятi москалi, ибо имя "русские" вы с вашими царями - палачами народов - просто украли еще в XVIII веке у распятого вами украинского народа.
Вас, как Шариковых, надо превратить обратно в тех, кем вы являетесь на самом деле...
Будьте вы прокляты!!!
Борис Стомахин, политзаключенный.
Апрель 2014. (с)
не потрiбно бути таким категоричним.
почему ты назвал меня тупым быдлом, поясни, мерзавец?
Крутий аргумент.
Вообще деструктивно делить украинцев по языку. Нужно чтобы государство проводило проукраинскую языковую политику, но при этом избегать неприязни из-за языка в быту.
не думали, що може саме цього чоловіка врятуєте від пуйловської гебні?! Довіряй, хоча й перевіряй!
дикари
Шпілі-вілі, коли їхали убивати в Солсбері, теж все правильно говорили. Тому і змогли убити громадянина Великобританії.
от і знов...
Атамась Наталия раздражена
16 ч. ·
Х'юстон, у нас проблема.
В Україну зайшла російська видавнича група "Альпіна". До неї входить два видавництва - Альпіна-нонфікшн та Альпіна Паблішер, які спеціалізуються на нон-фікшині: науково-популярній, навчальній, мотиваційній та бізнес літературі.
Цитата: "У Альпіні підкреслили, що всі книги друкуються на місці, а одним з головних партнерів видавництва харківська друкарня Фактор-Друк. Офіційним дистриб'ютором і партнером Альпiна Паблiшер став кніжній онлайн-магазин Yakaboo".
https://cutt.ly/lreZbOZ
Тобто на п'ятому році війни до нас просто так заходить російське велике видавництво, і за допомогою найбільшого українського онлайн-дистрибьютора починає давити україномовну книгу та її видавців.
Що я маю на увазі? А ось що.
Оце список топ онлайн-продажів "чорної п'ятниці" того самого найбільшого книжкового дистрибьютора - Yakaboo - https://cutt.ly/TreZxmK
Що ми бачимо у топі? Менсона, дві книжки "Тонкое искусство пофигизма" и "Все хреново". Другу книгу Альпіна видала в Україні. На сайті Якабу на неї є дві ціни - 288 грн. та 210 грн. В мене є підозра, що перша ціна - це експорт. А друга - оця сама українська "дочка" російського видавництва.
А ще обидві книги Менсона переклав українською Наш Формат, і вони входять до топ його продажів. Україномовна версія від українського видавництва коштує 185 грн.
Ви розумієте проблему?
В умовах, коли російськомовна версія від росіян коштує майже стільки ж, скільки україномовна від наших, Якабу непогано наживається на російській книзі, а українська та україномовна - "горе переможеним", так? Це жорстка конкуренція, яку можна б було вітати, якщо б мова не йшла про російськомовну книгу від видавництва КРАЇНИ-АГРЕСОРА.
Дивимось далі на топ-30. Російськомовна Айн Ренд "Атлант..." від Альпіни, 2018 рік. Слава богу, поки все ще експортна, тобто дорога. А ця книжка українською вже має більше 30 перевидань від Нашого Формату, це їх бестселер, який тримає на плаву можливість для видавництва перекладати та видавати "ризиковані" науково-популярні проекти українською.
Альпіна Паблішер в Україні - це не просто видаництво країни-агресора, яке прийшло за нашими грошима. Це реальна загроза ринку україномовного перекладного наук-попу та нон-фікшину.
Книгарня Є вже закликала на свої сторінці у ФБ українські видавництва відмовитись співпрацювати з Якабу, обіцяючи підтримку https://cutt.ly/JreLd9f. Деякі видавництва ("Моя книжкова полиця") вже оголосили про припинення такої співпраці https://cutt.ly/QreZmXN. Деякі автори закликають людей відмовлятися від купівлі книжок на Якабу, пропонуючи звертатися у онлайн-магазини самих видавництв https://cutt.ly/breZWgZ.
Я ніколи не купувала на Якабу. Я не дуже розумію, що треба робити. Кричати: "Народ, блін, купуйте, україномовний наук-поп"? Боюся, це не допоможе. Вони нас задавлять. А найбільший український дистрибьютор їм з радістю допоможе.
Ітс джаст е бізнес...
тут навiть нема про що сперечатись.
"паляниця" повинно від зубів відскакувати само , вільна розмовна , хороша вимова , правопис + історія нашого народу . Не можеш вивчити мову , значить - дібіл , а дібілів нам не треба , своїх повно .