 "Може впливати на свідків і експертів", - прокурор просить суд залишити Антоненка під вартою

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Прокурор у справі Антоненка стверджує, що обґрунтованість підозри підтверджує не тільки відео, а й "той факт, що Антоненко жив неподалік від місця злочину".

Також він згадує про "частини міни МОН" (знайденої під час обшуку макета, який Антоненко нібито просив винести з квартири) і запевнив суд у тому, що "підозрювані зідзвонювалися між собою".

Також у день убивства Шеремета, за його інформацією, їхні телефони були вимкнені.

Читайте також: Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат

"Я вважаю, що підозрювані можуть впливати на свідків і, зокрема, на експертів", - додав прокурор стосовно ризиків, через які він вважає за необхідне залишити Антоненка під вартою.

Хвилює прокурора і можливість того, що Антоненко підтримуватиме зв'язок із Грищенко.

"Ніхто не народжується вбивцею. Убивцями стають", - додав прокурор, коментуючи позитивні характеристики підозрюваного.

У даний момент судді опитують поручителів Антоненка - уточнюють, чи готові вони, вислухавши аргументи захисту й обвинувачення, все ще взяти підозрюваного на поруки. Всі вони підтверджують свою готовність. Взяти Антоненка на поруки хочуть нардепи Михайло Бондар, екснардепи Андрій Левус і Оксана Корчинська, безпосередній командир Антоненка Никифоров та інші.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.