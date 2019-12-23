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Все про:апеляція (264) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 "Може впливати на свідків і експертів", - прокурор просить суд залишити Антоненка під вартою

У своєму виступі під час судового розгляду апеляції на арешт підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка прокурор заявив, що підозрюваний жив біля місця злочину, і може "впливати на експертів".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Прокурор у справі Антоненка стверджує, що обґрунтованість підозри підтверджує не тільки відео, а й "той факт, що Антоненко жив неподалік від місця злочину".

Також він згадує про "частини міни МОН" (знайденої під час обшуку макета, який Антоненко нібито просив винести з квартири) і запевнив суд у тому, що "підозрювані зідзвонювалися між собою".

Також у день убивства Шеремета, за його інформацією, їхні телефони були вимкнені.

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"Я вважаю, що підозрювані можуть впливати на свідків і, зокрема, на експертів", - додав прокурор стосовно ризиків, через які він вважає за необхідне залишити Антоненка під вартою.

Хвилює прокурора і можливість того, що Антоненко підтримуватиме зв'язок із Грищенко.

"Ніхто не народжується вбивцею. Убивцями стають", - додав прокурор, коментуючи позитивні характеристики підозрюваного.

У даний момент судді опитують поручителів Антоненка - уточнюють, чи готові вони, вислухавши аргументи захисту й обвинувачення, все ще взяти підозрюваного на поруки. Всі вони підтверджують свою готовність. Взяти Антоненка на поруки хочуть нардепи Михайло Бондар, екснардепи Андрій Левус і Оксана Корчинська, безпосередній командир Антоненка Никифоров та інші.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166944
 
 
 Топ коментарі
 
Какая генеральная рябошапка - такие у неё прокуроры. Аргумент на уровне логики конченого дебила.
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"Прокурор по делу Антоненко утверждает, что обоснованность подозрения подтверждает не только видео, но и "тот факт, что Антоненко проживал недалеко от места преступления".

Источник: https://censor.net.ua/n3166944

Короче, надо закрывать всех, кто живет в том квартале.
Потом, когда-нибудь, может быть суд разберется кто виновен, а кто нет.
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Позаяк прокурор теж "Может влиять на свидетелей и экспертов", відповідно його теж необхідно тримати під вартою
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Какая генеральная рябошапка - такие у неё прокуроры. Аргумент на уровне логики конченого дебила.
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ця дивовична срачка пропукінських ґебельсів якимось дивним чином нагадує справу наді=кобили "Може впливати на свідків і експертів", - прокурор просить суд залишити Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 3072
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"Прокурор по делу Антоненко утверждает, что обоснованность подозрения подтверждает не только видео, но и "тот факт, что Антоненко проживал недалеко от места преступления".

Источник: https://censor.net.ua/n3166944

Короче, надо закрывать всех, кто живет в том квартале.
Потом, когда-нибудь, может быть суд разберется кто виновен, а кто нет.
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это какая та магия быть таким идиотом и занимать должность прокурора..
и мы смотрим на это в оцепенении... "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 9355
Клоун пришел презиком...- можно нести полное дерьмо официально и без последствий...
демонтаж государства в прямом эфире.....
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Одразу розстріляти усіх. Потім посмертно реабілітуємо, єслі шо.
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Нарізні стовбури та стріли до цибуль з розривними накінцевиками "знайти" в облич, що проживають в оточенні 5 кілометрів від місця покусання на вбивство, що відбулось
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А також на період наслідку посадити до тюремного висновку усіх військових всіх пологів військ. Нічого, капуста та зітхання - нормальне живлення, поки сміття передадуть діло у розпорядження судна.
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Может влиять на зелохочмо . Вот и вся аргументация .
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это называется выездные гастроли..., все, кто хотел узнать, как работает кривосудие в рашке, теперь узнают, ихний цирк приехал к нам по обмену опытом...
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свідків немає, а рівень експертів такий, що на них вже матінка природа повпливала "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 1861
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может влиять на экспертов, что за чушь, они ,что детки или спецы.
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Походу прокуроры зели обсираются по полной,если судьишке не заплатили и не пообещали жирную взяточную должность,то вердикт может быть только один - невиновны.
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чувак может на кухне бомбы делать, этого достаточно
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и шо - разве он один это умеет? - шо всех садить ? - это же тупой зебелизм
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такі да! чи ґуртки "умєлиі ручькі" влаштовувати в кожному селі
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Будь-яка людина може зробити простий напілм. Не обов'язково на кухні. Дехто навіть кілька рецептів знає.
(агов! де там загін сміття? шкірний зі стовбуром та гумовою довбнею! ще не виїхали?)
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Чувак, звідки відомості про бімбу? От ти напевне теж у темі - чекай гостей, підеш пособником. 😏
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а сколько там вообще людей проживает возле места преступления?
без намеков "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 5259
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"Никто не рождается убийцей. Убийцами становятся", - добавил прокурор, комментируя позитивные характеристики подозреваемого. Источник: https://censor.net.ua/n3166944

а лайном, як цей прокурор?
аби таке казати він повинен мати перед собою обвинувачувальний вирок, який набув законної сили.
в іншому випадку це є порушенням презумпції невинуватості з боку обвинувачення. завданням прокурора є доведення обвинувачення, а не нескінченне повторювання: "він вбивця, вбивця, вбивця... "
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Позаяк прокурор теж "Может влиять на свидетелей и экспертов", відповідно його теж необхідно тримати під вартою
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У прокурора возможностей побольше. Так что только так.
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Таких треба тримати під стінкою. Але недовго.
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Це ж треба... арештували, бо знайшли першого ліпшого атошника, який поруч з вбивством проживав !
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Ксения, с каких пор Антоненко "атошник"?
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Він участі у бойових діях не брав, а в зоні АТО таки служив.
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через пресу.
розкаже про мудаків в погонах.
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Они сами это сделали публичным, когда устроили брифинг, а Аваков скакал по каналам.
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ті звіздуни бояться. що він вийде в ефір на телеканалах.
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это им не поможет. за него выйдут блогеры в соцсетях.
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А это прокурор прошёл аттестацию или, как предыдущий, профнепригодный ???
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Беззаперечних доказів немає, визнати поразку не хочуть. Продовжують ліпити з ветерана бяку
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З моменту його повернення з війни з мордором
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ой як цікаво... побринькав на гітарі і відразу "вєтєран"? "Може впливати на свідків і експертів", - прокурор просить суд залишити Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 6627
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Ой як цікаво ... вата пліснявіла підгорає, смердить
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А зачем невоевавший и даже не чистивший картошку в наряде по кухне, чувак, пришел на суд в камуфляже?
Чтобы разжалобить публику?
Кхм... Невиновные люди к таким трюкам не прибегают.
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Был такой знаменитый тест как определить женщина ли ведьма. Нужно погрузить её в воду с грузиком. Если выплыла - значит ведьма и её сжечь. Если нет, то не ведьма - пусть в раю песенки поет.
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usskiy ukrainec, може тому, що він воював, був поранений в ногу (про що на "брифінгу" зазначив підлеглий авакова), може тому, що на сьогоднішній день він проходить службу в лавах ССО?
українець, *****, руський.
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Также в день убийства Шеремета, по его информации, их телефоны были выключены...

Не виключайте телефони, не розстроюйте СБУ та операторів
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ну а где же убойные доказательства, так обещанные на брифинге? эту херню мы слышали и раньше. или прокурорам надо время на полёт фантазии?
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выключенный телефон доказательство? или учебная Монка доказательство? или проживание рядом с местом преступления доказательство? нет. последнее - вообще маразм.
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Стало известно, в чем ПриватБанк обвиняет Коломойского в Израиле

Государственный ПриватБанк обвинил бывших владельцев в отмывании денег в Израиле

ПриватБанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью Дисконт Банка и подконтрольной олигархам компании "Святой Иоанн"- поданном в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, пишет НВ Бизнес.
А 19 декабря Баканов "пріструніл" ПРИВАТ , вимагаючи узгоджувати з ними- з СБУ ( з другом ЗЕ та рабами БЄ ) подачі в закордонні суди ! То що там з прокурорами ? воні працюють на Арсенку, який допоміг цій камарильї прйти до влади ? рука типу руку миє?
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"Никто не рождается убийцей. Убийцами становятся", - добавил прокурор, комментируя позитивные характеристики подозреваемого.Источник: https://censor.net.ua/n3166944

косвенне визнання підозрюваного вбивцею до рішення суду. Хоча в цій справі все косвенне...
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а вот и причина этого судилища, как и обещал Портнов:

"Останні шість років Андрій Антоненко був одним з найбільш яскравих українських активістів, що не приховували своїх правих поглядів. Брав участь у багатьох вуличних акціях і став успішним блогером, аудиторія якого склала кілька десятків тисяч чоловік.
Як артист і патріот Антоненко засуджував колег за виступи в Росії і виступав за заборону гастрольної діяльності українських музикантів і колективів на території країни-агресора.
Стрічка військового повна повідомлень з підтримкою українських захисників на Донбасі і критики дій РФ, які він називав злочинними і неприпустимими.
В якості останньої гучної появи Андрія Антоненко варто назвати його участь в серії протестних акцій під назвою Ні - капітуляції, що прокотилися по країні восени - грудні 2019 року. Військовий критикував окремі кроки адміністрації президента Зеленського по вирішенню конфлікту на Сході і вимагав від нього не переходити червоні лінії в переговорах з РФ."
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Вони , доречі, чесно сказали - парочка вночі йшла йшла під камерами а потім зникла , !!!ШВИДШЕ ЗА ВСЕ !!! у помешканні Антоненко , бо він там поряд живе , а чому не в ішій у його сусіда? Вони предявили тільки 5-7 відсотків того . що зібрали- НЕ СКАЗАЛИ , а лиш заявили що ще рити та рити ( чи фабрикувати та фабрикувати? ) . Та щзе дивна істрія Пуми з чоловіком, яких прирлели першого дня на брифінгу якимось боком до вбивства Шеремета , а зараз чітко залиши на них справу з замахом на бізнесмена ...
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..а почему не взяты под стражу Аваков и Вошьдь зебилов? - вони ж також зацікавлені особи і також "можуть впливати на свідків і експертів", та ще й як!..
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