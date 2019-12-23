 "Може впливати на свідків і експертів", - прокурор просить суд залишити Антоненка під вартою

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Прокурор у справі Антоненка стверджує, що обґрунтованість підозри підтверджує не тільки відео, а й "той факт, що Антоненко жив неподалік від місця злочину".
Також він згадує про "частини міни МОН" (знайденої під час обшуку макета, який Антоненко нібито просив винести з квартири) і запевнив суд у тому, що "підозрювані зідзвонювалися між собою".
Також у день убивства Шеремета, за його інформацією, їхні телефони були вимкнені.
"Я вважаю, що підозрювані можуть впливати на свідків і, зокрема, на експертів", - додав прокурор стосовно ризиків, через які він вважає за необхідне залишити Антоненка під вартою.
Хвилює прокурора і можливість того, що Антоненко підтримуватиме зв'язок із Грищенко.
"Ніхто не народжується вбивцею. Убивцями стають", - додав прокурор, коментуючи позитивні характеристики підозрюваного.
У даний момент судді опитують поручителів Антоненка - уточнюють, чи готові вони, вислухавши аргументи захисту й обвинувачення, все ще взяти підозрюваного на поруки. Всі вони підтверджують свою готовність. Взяти Антоненка на поруки хочуть нардепи Михайло Бондар, екснардепи Андрій Левус і Оксана Корчинська, безпосередній командир Антоненка Никифоров та інші.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Источник: https://censor.net.ua/n3166944
Короче, надо закрывать всех, кто живет в том квартале.
Потом, когда-нибудь, может быть суд разберется кто виновен, а кто нет.
и мы смотрим на это в оцепенении...
Клоун пришел презиком...- можно нести полное дерьмо официально и без последствий...
демонтаж государства в прямом эфире.....
(агов! де там загін сміття? шкірний зі стовбуром та гумовою довбнею! ще не виїхали?)
без намеков
а лайном, як цей прокурор?
аби таке казати він повинен мати перед собою обвинувачувальний вирок, який набув законної сили.
в іншому випадку це є порушенням презумпції невинуватості з боку обвинувачення. завданням прокурора є доведення обвинувачення, а не нескінченне повторювання: "він вбивця, вбивця, вбивця... "
розкаже про мудаків в погонах.
Чтобы разжалобить публику?
Кхм... Невиновные люди к таким трюкам не прибегают.
українець, *****, руський.
Не виключайте телефони, не розстроюйте СБУ та операторів
Государственный ПриватБанк обвинил бывших владельцев в отмывании денег в Израиле
ПриватБанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью Дисконт Банка и подконтрольной олигархам компании "Святой Иоанн"- поданном в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, пишет НВ Бизнес.
А 19 декабря Баканов "пріструніл" ПРИВАТ , вимагаючи узгоджувати з ними- з СБУ ( з другом ЗЕ та рабами БЄ ) подачі в закордонні суди ! То що там з прокурорами ? воні працюють на Арсенку, який допоміг цій камарильї прйти до влади ? рука типу руку миє?
косвенне визнання підозрюваного вбивцею до рішення суду. Хоча в цій справі все косвенне...
"Останні шість років Андрій Антоненко був одним з найбільш яскравих українських активістів, що не приховували своїх правих поглядів. Брав участь у багатьох вуличних акціях і став успішним блогером, аудиторія якого склала кілька десятків тисяч чоловік.
Як артист і патріот Антоненко засуджував колег за виступи в Росії і виступав за заборону гастрольної діяльності українських музикантів і колективів на території країни-агресора.
Стрічка військового повна повідомлень з підтримкою українських захисників на Донбасі і критики дій РФ, які він називав злочинними і неприпустимими.
В якості останньої гучної появи Андрія Антоненко варто назвати його участь в серії протестних акцій під назвою Ні - капітуляції, що прокотилися по країні восени - грудні 2019 року. Військовий критикував окремі кроки адміністрації президента Зеленського по вирішенню конфлікту на Сході і вимагав від нього не переходити червоні лінії в переговорах з РФ."