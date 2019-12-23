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 Політика України
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Все про:вибори (4164) ЦВК (853) ОТГ (66) Сергій Дубовик (1)

 Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик

Підсумки виборів у сільські та селищні ради стануть відомі протягом 5 днів, результати виборів до міськради - протягом 10 днів.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 5 днів будуть відомі результати виборів до сільських і селищних рад об’єднаних територіальних громад, і протягом 10 днів — результати виборів до міської ради… Якщо не буде судових оскаржень, я думаю вони (результати виборів — ред.) будуть встановлені до Нового року", — зазначив заступник глави ЦВК.

За його словами, збір інформації утруднений тим, що вибори в ОТГ - це окремі виборчі кампанії, в яких кожна виборча комісія працює самостійно.

Явка в окремих громадах може становити 60%, зазначив Дубовик.

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Протягом дня голосування, 22 грудня, в поліцію надійшло близько 50 повідомлень про незначні порушення виборчого законодавства. "Вони (порушення. - ред.) системно вплинути на результати голосування не могли", - зазначив заступник голови ЦВК.

Він також розповів, що вибори пройшли майже в тисячі територіальних громад, а об'єднання ТГ ще триває:

"Області затверджують перспективні плани, визначають здатності територіальних громад, цей процес досі не завершений. Я думаю, він буде завершений на чергових виборах до органів місцевого самоврядування, запланованих на осінь наступного року", - сказав Дубовик.

Нагадаємо, 22 грудня в 23 регіонах України відбулися місцеві вибори проходять. Поліція фіксувала порушення.

Також читайте: "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166943
 
 
 Топ коментарі
 
ясно-понятно почему такой большой срок....
после разгрома зе-Цирка они надеются смухлевать и подделать протоколы...
И да.., я думаю у них получится....
Синагога бени придумает что нибудь...
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Утренняя радость по поводу грандиозных побед смолкла. Зебилоиды приуныли. Что дальше будет? Тоска? Безнадега? Тоскливая безнадега зеленых?
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Сивохи рейтинг потеряли.Потерпели крах.Стыдно признаться.
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Зєлєпупи пролетіли як дельтоплан над Парижем.
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не хочеться зізнаватись, що 100500-й раз обісрався у прогнозах?
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А ти думаєш я вам повірю зєбілам? Програвали, програвали, і хоп! І виграли!
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коли програвали? ти до цих пір істерично намагаєшся довести на Цензорі, що вас більше 10% в країні? Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик - Цензор.НЕТ 7101 Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик - Цензор.НЕТ 7101
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Зверху новина, прочитай малорос її.😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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ясно-понятно почему такой большой срок....
после разгрома зе-Цирка они надеются смухлевать и подделать протоколы...
И да.., я думаю у них получится....
Синагога бени придумает что нибудь...
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Утренняя радость по поводу грандиозных побед смолкла. Зебилоиды приуныли. Что дальше будет? Тоска? Безнадега? Тоскливая безнадега зеленых?
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А далі розпочнуться фальсифікації на користь СН.
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Сивохи рейтинг потеряли.Потерпели крах.Стыдно признаться.
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Почему-то во время выборов Презя, результаты уже громко праздновали уже к ночи.А тут вдруг будут "пересчитывать " аж до Нового года?
Уже ЦВК своя , надеются посчитать "правильно"?
Народ на местах, не дайте смахлевать!!!
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бэ-бэ-бэ, бэ-бэ-бэ, буль-буль-буль
пускав пузирі носом порохобот
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Считать голоса совсем, мерзавцы, разучились. Но деньги все же считают быстро. Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик - Цензор.НЕТ 7614
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ну нікуя себе ...десяток бабусь з села будуть десять днів рахувати ?
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Какие там бабуси? Порахуют за них в своем ЦВК.
Ну вы ж понимаете - Свой прокурор, свое ЦВК, свое ДБР, свое МВД...
Никто не помешает
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Чем дольше считают тем больше махлюют. Закон природы.А предворительные слабо?
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"Забавляют результаты", - политики и журналисты о провале "Слуги народа" на выборах в ОТО

Политическая партия "Слуга народа", имеющая абсолютное большинство депутатов в нынешнем созыве Парламента, с треском проиграла выборы в объединенные территориальные общины (ОТО

в большинстве регионов Украины политсила Владимира Зеленского значительно уступила в гонке депутатам-мажоритарщикам. В частности, в Мешково-Погореловской ОТО (Николаевская область) нынешний глава сельсовета Ботанин получил более 2 000 голосов, тогда как его основной конкурент депутат от "Слуги народа" Бурда набрал всего 114 голосов. Аналогичная ситуация наблюдается в Закарпатье, где только в двух ОТО преимущество получили представители "Слуги народа", в остальных же случаях ныне действующие главы остались на своих местах.
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