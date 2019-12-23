 Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом 5 днів будуть відомі результати виборів до сільських і селищних рад об’єднаних територіальних громад, і протягом 10 днів — результати виборів до міської ради… Якщо не буде судових оскаржень, я думаю вони (результати виборів — ред.) будуть встановлені до Нового року", — зазначив заступник глави ЦВК.
За його словами, збір інформації утруднений тим, що вибори в ОТГ - це окремі виборчі кампанії, в яких кожна виборча комісія працює самостійно.
Явка в окремих громадах може становити 60%, зазначив Дубовик.
Протягом дня голосування, 22 грудня, в поліцію надійшло близько 50 повідомлень про незначні порушення виборчого законодавства. "Вони (порушення. - ред.) системно вплинути на результати голосування не могли", - зазначив заступник голови ЦВК.
Він також розповів, що вибори пройшли майже в тисячі територіальних громад, а об'єднання ТГ ще триває:
"Області затверджують перспективні плани, визначають здатності територіальних громад, цей процес досі не завершений. Я думаю, він буде завершений на чергових виборах до органів місцевого самоврядування, запланованих на осінь наступного року", - сказав Дубовик.
Нагадаємо, 22 грудня в 23 регіонах України відбулися місцеві вибори проходять. Поліція фіксувала порушення.
после разгрома зе-Цирка они надеются смухлевать и подделать протоколы...
И да.., я думаю у них получится....
Синагога бени придумает что нибудь...
"Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ
Уже ЦВК своя , надеются посчитать "правильно"?
Народ на местах, не дайте смахлевать!!!
пускав пузирі носом порохобот
Ну вы ж понимаете - Свой прокурор, свое ЦВК, свое ДБР, свое МВД...
Никто не помешает
Политическая партия "Слуга народа", имеющая абсолютное большинство депутатов в нынешнем созыве Парламента, с треском проиграла выборы в объединенные территориальные общины (ОТО
в большинстве регионов Украины политсила Владимира Зеленского значительно уступила в гонке депутатам-мажоритарщикам. В частности, в Мешково-Погореловской ОТО (Николаевская область) нынешний глава сельсовета Ботанин получил более 2 000 голосов, тогда как его основной конкурент депутат от "Слуги народа" Бурда набрал всего 114 голосов. Аналогичная ситуация наблюдается в Закарпатье, где только в двух ОТО преимущество получили представители "Слуги народа", в остальных же случаях ныне действующие главы остались на своих местах.