 Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Аргументуючи необхідність звільнити Антоненка з-під варти, його адвокат перерахував всі доказові матеріали, які згадуються в справі, і пояснив, що в жодному з них не фігурує безпосередньо його підзахисний.
"Немає ніяких підстав застосовувати до пана Антоненка запобіжний захід. Він не збирається ховатися, він просто хоче бути з родиною під час свят", - додав адвокат.
Вже на початку виступу другого представника захисту, суддя попросив захисників "не вдаватися в оцінку доказів". Адвокат, проте, продовжив свою промову і зазначив, що Павло Шеремет не був представником іншої раси, тому твердження обвинувачення в частині мотиву абсурдні. Також адвокат звернув увагу суду на те, що під час обшуку вдома у музиканта не виявлені література, символіка або інші предмети, які могли б підтвердити версію слідства про расистські або неонацистські переконання ветерана.
Третій захисник Антоненка вирішив "підсумувати" і сказав, що прізвище "Антоненко" в матеріалах справи повторюється лише 4 рази - зокрема, в постанові про затримання й інших подібних паперах, датованих днем затримання музиканта. Але у висновках, долучених до справи експертиз, наприклад, безпосередньо Антоненко не фігурує.
Зазначимо, що в тексті підозри у справі про вбивство Шеремета йдеться: "Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів ... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
То чому москаля Бабченка відмовились вбити, а білоруса Шеремета погодились?
По крайней мере, из ныне живущих.
Согласны?
Со всем остальным -- согласен на все 100500.
У ЗЕленухи штампы те же, что и у кацапья в 2014-2015. И это нифига не совпадение.
Члени українського ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена Людмили Денісової через справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.
«Ми, що нижче підписалися, висловлюємо свою серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Ми просимо Вас як Уповноважену Верховної Ради України з прав людини взяти цю справу під свій особистий контроль», - мовиться у відкритому зверненні.
У ПЕН прокоментували дії органів влади під час оголошення підозрюваних у справі.
«На нашу думку, дії органів влади продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема, права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя.
Оголошення під час брифінгу підозрюваних у цій справі за участі Президента України, Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України відбулося із серйозним порушенням правових норм. Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства», - мовиться у зверненні.
У ПЕН також занепокоєні участю у розгляді справи судді Сергія Вовка, «якого чимало представників громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого «правосуддя» в Україні.
Игореха, ты наш Эркюль Пуаро!!!
Ви що ніколи, від нема чого робити, не збиралась із педіатором, спортінструктором разом і не йшли когось вбити без будь-якого мотиву?
Це ж звичайна справа...
Вбивство без мотиву - це вбивство з необачності, наприклад у наслідок ДТП або смертельної травми на виробництві тощо.
Навмисне вбивство з тривалою підготовкою але без мотиву !?!? - це вірна ознака натягування цієї справи на непричетних людей
И она попахивает...
От чим ця маячня відрізняється від туєї, що белькочуть прокурорські?
Власне вона - культивація величі арійської раси!
Куди простіше накласти кліше "фашист", "арієць" і не треба шукати мотиви