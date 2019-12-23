EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  3515  86
Матеріали за темою:
Все про:апеляція (264) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат

Під час обшуків у будинку підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка не були знайдені символіка, література та інші речі, що свідчать про расистські або неонацистські переконання сержанта ССО.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Аргументуючи необхідність звільнити Антоненка з-під варти, його адвокат перерахував всі доказові матеріали, які згадуються в справі, і пояснив, що в жодному з них не фігурує безпосередньо його підзахисний.

"Немає ніяких підстав застосовувати до пана Антоненка запобіжний захід. Він не збирається ховатися, він просто хоче бути з родиною під час свят", - додав адвокат.

Вже на початку виступу другого представника захисту, суддя попросив захисників "не вдаватися в оцінку доказів". Адвокат, проте, продовжив свою промову і зазначив, що Павло Шеремет не був представником іншої раси, тому твердження обвинувачення в частині мотиву абсурдні. Також адвокат звернув увагу суду на те, що під час обшуку вдома у музиканта не виявлені література, символіка або інші предмети, які могли б підтвердити версію слідства про расистські або неонацистські переконання ветерана.

Читайте також: Апеляційний суд порушує права Антоненка відмовою дозволити йому сидіти біля адвокатів, - Масі Найєм

Третій захисник Антоненка вирішив "підсумувати" і сказав, що прізвище "Антоненко" в матеріалах справи повторюється лише 4 рази - зокрема, в постанові про затримання й інших подібних паперах, датованих днем ​​затримання музиканта. Але у висновках, долучених до справи експертиз, наприклад, безпосередньо Антоненко не фігурує.

Зазначимо, що в тексті підозри у справі про вбивство Шеремета йдеться: "Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів ... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166938
 
   
 Топ коментарі
 
Авторів цього обвинувачення потрібно не лище звільнити, а і судити.
 показати весь коментар
 
Ну,это всё что мусора смогли придумать,сидя долгими осенними вечерами в зале игровых автоматов в обнимку с проститутками и попыхивая марихуаной.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Задолбал уже со своими тупыми мультиками. Скока барыга отстёгивает за эти бездарные анимЭ? Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат - Цензор.НЕТ 4417
 показати весь коментар
 
Авторів цього обвинувачення потрібно не лище звільнити, а і судити.
 показати весь коментар
 
 
Покажи мені де я тут що небудь написав про це розслідування та судовий процес?
 показати весь коментар
 
Бабченко тоже не был представителем другой расы, тем не менее его заказали.
 показати весь коментар
 
 
***** прямо говорит: русские и украинцы - это один народ. И пытается уничтожить украинцев. Железная логика.
 показати весь коментар
 
 
Замовили українським націоналістам чи волонтерам? Шеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат - Цензор.НЕТ 205
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бабченко заказали как раз им.
 показати весь коментар
 
 
От, от. і як далі події розвивалися, пригадуєш? Нагадаю. Цимбалюк злив замовника а "вбивство" Бабченка було інсценовано.
То чому москаля Бабченка відмовились вбити, а білоруса Шеремета погодились?
 показати весь коментар
 
 
Ну причём здесь логика? Вы забываете с кем разговариваете.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Помните Савченко? Это система порожденная самим Порошенко. Таких фальшивых дел наверно тысячи.
 показати весь коментар
 
 
пєтроіч, знову повні штани лайна? б..ть, коли цей Порох вже перестане срати всім кацам в портки? Шеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат - Цензор.НЕТ 1885
 показати весь коментар
 
 
Вони просто не можуть в чистому ходити.
 показати весь коментар
 
 
"Хорошо в краю родном пахнет сеном и гавном..." (с) класика
 показати весь коментар
 
 
ти не замітив, що ти сам себе за яйки клацнув: ти сказав, що ти пагано знаєш українську як і він італійську. когнитивний дисонанс у тебе.
 показати весь коментар
 
Нет, ну пуйла и его Следственный комитет никто не переплюнет в деле фальсификаций.
По крайней мере, из ныне живущих.
Согласны?
 показати весь коментар
 
 
Антоненка надо судить в США,там очень справедливые суды.За порванный флаг ЛГБТ суд Айовы присудил американцу15 лет отсидки.А за символику и расизьм отпустят обязательно!!Тока боюсь там найдётся Джек Руби.Оружия у американцев- по два ствола на нос!
 показати весь коментар
 
 
Шо це за муйня "судья попросил защитников "не вдаваться в оценку доказательств". ?
 показати весь коментар
 
 
Парламєнт, тьфу, суд - нє мєсто для діскусійШеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат - Цензор.НЕТ 607
 показати весь коментар
 
 
то еще "по легкому" так - мог бы попросить не защищать.
 показати весь коментар
 
 
Ну,это всё что мусора смогли придумать,сидя долгими осенними вечерами в зале игровых автоматов в обнимку с проститутками и попыхивая марихуаной.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Потрох,ахметка,свинарчук кайфуют на свободе,а зеленое болото шьёт дело простым людям.
 показати весь коментар
 
коли каломийського посадять за розкрадання з Привату? не знаєш?
 показати весь коментар
 
 
Антоненка виправдають як і решту, хочу на його місці побачити ***********, авакова і всіх слідчих та суддів.
 показати весь коментар
 
 
Вова -пианист снова подставил Трампа.Сенат начинает расследование против Трампа,за приостановку военной помощи Украине через 90 минут после разговора с пианистом.Что такое наговорил Дональду, что тот так обиделся на свою голову?В Китае такого бы не случилось.А вот в Мацкве начались чистки после Парижа.опять Вова -пианист виноват.
 показати весь коментар
 
Розстріл фуйловським нациком з НОДа фсбешників це чистка?
 показати весь коментар
 
 
Орда не Украина! И не дай Бог на неи походить и общими матюками користуватись.Орда, дивлячись на нашого здибного пианиста,ше лютише ненавидить Путлера!Тока за транзит воны вже готовы Путлера роздерты.А ще почнем купуваты газ и нефть дешевше( кстати на ракетное топливо много идёт)воны его на вилы подымуть.Накопичуеться критична маса.Да ещё и Сенат США им соли под хвост сыпет.Ото едина радисть у цьому роци-открыли паравозную тягу на Крым.Даже на электрику не спромоглись!А ещё санкции из ада Сенат США в сични почне розглядати.
 показати весь коментар
 
Вряд ли его сейчас оправдают -- правосудие у нас сейчас позвоночное (по звонку работает).
Со всем остальным -- согласен на все 100500.
 показати весь коментар
 
 
Странно, а я думал у него портрет Гитлера на стене висит. Исходя из мотивов следствия.
 показати весь коментар
 
 
Дык!!! Еврей-нацист. Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат - Цензор.НЕТ 5123 Жидобиндеровец.

У ЗЕленухи штампы те же, что и у кацапья в 2014-2015. И это нифига не совпадение.
 показати весь коментар
 
 
Члени ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена щодо справи про вбивство Шеремета.



Члени українського ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена Людмили Денісової через справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Ми, що нижче підписалися, висловлюємо свою серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Ми просимо Вас як Уповноважену Верховної Ради України з прав людини взяти цю справу під свій особистий контроль», - мовиться у відкритому зверненні.
У ПЕН прокоментували дії органів влади під час оголошення підозрюваних у справі.

«На нашу думку, дії органів влади продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема, права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя.
Оголошення під час брифінгу підозрюваних у цій справі за участі Президента України, Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України відбулося із серйозним порушенням правових норм. Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства», - мовиться у зверненні.
У ПЕН також занепокоєні участю у розгляді справи судді Сергія Вовка, «якого чимало представників громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого «правосуддя» в Україні.
 показати весь коментар
 
 
Я че то не пойму а зелохочмо почему отсутствует в зале суда ? Такая возможность попиарится ! Хотя бы по видеосвязи поучаствовал . Я конечно понимаю что оно ссыкло , но выглядит так что оно обос.алось .
 показати весь коментар
 
 
Завтра враги Украини, которые его сажают и чтнят расправу, прийдут и по ваши грешные души. Так что думай ТЕ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мотив преступления не важен, есть куча доказательств его совершения.
 показати весь коментар
 
 
Мультяшная борода, чужая футболка и разряженый телефон?
Игореха, ты наш Эркюль Пуаро!!!
 показати весь коментар
 
 
Точно!!! И магнитик со свастикой на холодильнике...😁
 показати весь коментар
 
есть доказательства, а нафига он это делал, никого не интересует..
 показати весь коментар
 
 
Я ж кажу геніально, але не ново. Так Вишинський казав.
 показати весь коментар
 
 
мотив не является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для совершения преступления. Чужая душа потемки.
 показати весь коментар
 
 
Тільки для психічно хворого, для інших має бути.
 показати весь коментар
 
 
не обязательно. Человек может хорошо скрывать причину своих действий.
 показати весь коментар
 
 
есть масса доказанных преступлений, мотивация которых неизвестна. От этого он не перестают быть преступлениями.
 показати весь коментар
 
Ну шо Ви спорите?
Ви що ніколи, від нема чого робити, не збиралась із педіатором, спортінструктором разом і не йшли когось вбити без будь-якого мотиву?
Це ж звичайна справа...
 показати весь коментар
 
 
Навіть у психічно хворого є мотив - просто він відрізняється від мотивів людей яких чомусь після вбивства продовжують вважати психічно здоровими.
Вбивство без мотиву - це вбивство з необачності, наприклад у наслідок ДТП або смертельної травми на виробництві тощо.
Навмисне вбивство з тривалою підготовкою але без мотиву !?!? - це вірна ознака натягування цієї справи на непричетних людей
 показати весь коментар
 
притянутые за уши доказательства. веществом на основе гексогена может быть ракетное топливо, взрывчатка С-4 и ещё куча всякого разного. нафига он "организовывал преступную группировку", "выслеживал объект", "фоткал камеры", и так тупо "спалился" в повседневной одёжке с болванкой Монки дебилов не интересует. а вот здравомыслящие люди задумались.
 показати весь коментар
 
 
Посмотри фильм Хичкока "Незнакомцы в поезде" так как раз про убийство без мотива.
 показати весь коментар
 
Хичкок это известный режиссер, стыдно этого не знать.
 показати весь коментар
 
 
Я більше по книжкам, не дивлюсь фільми, зовсім не дивлюсь. Навіть телевізор відключений в кабінеті вже роки три.
 показати весь коментар
 
Опять кино посмотреть??? То на вопрос"какая программа у зели? "-сериал посмотрите, теперь о мотивах убийства Шеремета -фильм смотрите... странные, мягко говоря, вы, зебобики...
 показати весь коментар
 
 
О! А як ще вони не викликали на допит дух Манюрова (чи як там його)? Ну того, що ФСБ на московії розстрілював нещодавно... Він же стопудово був у "терористичному огрупуванні Антоненка", бо був члєном "етніческіх націоналістов в Маскве" і транслював команди самого путлєра. Та й гексоген звідти - до ворожки не ходи!
От чим ця маячня відрізняється від туєї, що белькочуть прокурорські?
 показати весь коментар
 
 
А чому ви думаєте що це не в одному кабінеті придумано ? . Все синхронно. Поїздка в Париж , отримання інструкцій і поїхало.
 показати весь коментар
 
 
И что? А разве в Украине нет свободы вероисповедания или убеждений? Я вот тоже считаю что разные расы- это не климатические условия! Я вот живу в Техасе 13 лет, достаточно долгий срок, и от этого " мексиканцем" не стал, не стал я ни краснокожим индейцом, ни чернокожим! Как был белым так и остался им! Разве это не доказательство того, что я не подвержен влиянию климата и окружающей среды на цвет моей кожи или принадлежности к другой, нежели аборигенная расе????
 показати весь коментар
 
 
Угу... саме так, від клімату (звісно не протягом 13 років) стають білими, чорними, жовтими і лише блакитними стать відразу і не від клімату...
 показати весь коментар
 
 
Ты не прав! " Голубыми" по жизни становятся от своих поступков, как сказал классик Боря Моисеев в одном из шоу-" Я гомосексуалист, но не ********!". Это разные вещи!
 показати весь коментар
 
від вчинків як раз таки стають підерастами... не плутайте Зелених із блакитними
 показати весь коментар
 
 
Зелені були такими з самого початку! Бачили очі що вибирали!
 показати весь коментар
 
 
Точно так же в 2014 судили Сенцова в Криму. Такие же "улики" и "мотив" - взорвать памятник ленину. И бонбу нашли и експертов...
 показати весь коментар
 
 
вот, а я думала, что такое мне напоминает этот "судебный процесс"
 показати весь коментар
 
 
Только тут вместо твоего ленина еще и труп Павла. Ну совсем как в 14-м. Падаль соевая не видит разницы?!
 показати весь коментар
 
Да, шеремет не бы ни негром ни арабом - но на роль сакральной жертвы подходил отлично.
 показати весь коментар
 
 
Чем и Бузина и много других..Балаболку Бузину за что?.Сделали его героем орды.За что?.Контрабас из орды тягають, туды на заробитки издять.А где наши доблестные Корчинские,яроши ,билецкие?Чому потакають?.Чому гепа дозволяе соби оскорбляти Григоренко и других узников совести?Чому Трухан приватизировал Одесу,а други Николаив,Херсон Запорижжя?.А гепа -вообще злодей конченый!
 показати весь коментар
 
 
Бузіну то як раз зрозуміло за що, а ось кому заважав Шеремета? Тільки росіянам чи білорусам
 показати весь коментар
 
Тут ще можна було б в якісь корисливі мотиви повірити (по типу замовник заплатив - зробили), але це ж треба доводити.
Куди простіше накласти кліше "фашист", "арієць" і не треба шукати мотиви
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору