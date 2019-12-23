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 Апеляційний суд порушує права Антоненка відмовою дозволити йому сидіти біля адвокатів, - Масі Найєм

Адвокат Масі Найєм стверджує, що Апеляційний суд порушує права Андрія Антоненка своєю відмовою випускати його з боксу і дозволити бути присутнім на засіданні поряд із захистом.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже хочу, щоб Апеляційний суд перестав порушувати права людини. Тим паче, що вже є цілком сформульована думка ЄСПЛ", - зазначає Найєм.

Він наголосив, що суд не задовольнив клопотання адвокатів Антоненка з міркування безпеки, але при цьому: в Апеляційному суді перебуває щонайменше 7 військових автобусів із бійцями Національної гвардії України; судді своєю ухвалою обмежили кількість людей у залі засідання до 35 осіб, а за фактом їх ще менше - тобто небезпека через велику кількість людей у залі відсутня; є цілком здорове ставлення ЄСПЛ до таких "заходів безпеки".

"Будь-які заходи, що обмежують участь обвинуваченого під час судового розгляду або накладають обмеження на нього чи його відносини з адвокатами, мають бути застосовані, тільки доки це необхідно, і мають бути пропорційні ризикам у кожному конкретному випадку", - пояснив Найєм суть позиції ЄСПЛ і навів два приклади її застосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Апеляційний суд порушує права Антоненка відмовою дозволити йому сидіти біля адвокатів, - Масі Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166930
 
 
 Топ коментарі
 
Чтобы назвать человека террористом нужны доказательства. Пока их нет... А называя человека "террористом" без решения суда вы сами нарушаете закон.
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та он вообще должен сидеть у них на коленях
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Тут с самого начала дела только то и делают что нарушают права людей.
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А вдруг у него в кармане пыль какая гексогеновая завалялась... накатает шарик - и судьям придется платить выходное пособие...
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та он вообще должен сидеть у них на коленях
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Чтобы назвать человека террористом нужны доказательства. Пока их нет... А называя человека "террористом" без решения суда вы сами нарушаете закон.
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Кошерно?
Какое кошерно? Он же нацист! Рябашапка с Аваковым заявили.
Только доказательств этого никак найти не могут.
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Тут с самого начала дела только то и делают что нарушают права людей.
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Яка різниця де мовчати?
Він же знов скористався ст. 63.
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Мася, головне, шо твого братєльніка призначили сидіти біля зевлади за ахєрєнні бабосікі! І шоб ти зараз не варнякало, то все хня! Падлюки дешеві!
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Подозреваемый в участии подрыва автомобиля в центре города, что привело к гибели водителя и представляло угрозу другим людям находившимся поблизости, а также учитывая активность активистов находящихся в суде должен быть изолирован. Если доказательств его участия в организации подрыва будет недостаточно - его оправдают и отпустят.
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На його місці не хочете побути ? А там суд розбереться і відпустить.
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Если меня будут подозревать в убийстве, предъявят подозрение - то через не хочу придётся сидеть в сизо. Таков закон. А давай всех подозреваемых в убийстве отпустим из сизо под ночной домашний арест! Чем этот подозреваемый лучше других подозреваемых?
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Як взагалі може відбуватися захист, якщо захисник і обвинувачений не можуть спілкуватися під час процесу?
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і де ж це передбачено таке спілкування?
суддя щось питає, а йому відповідають: почекайте, дайте ж поговорить! Так чи шо?
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Цензор вимагаю зробити стартову сторінку українською!!! І чому навіть при перег на українську версію топ новини показується чужинським язигом??
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це сервіс там, хто з-за поребрика. Українці - люди другого-третього сорту в цій країні.
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В Саудовской Аравии пятерых приговорили к смертной казни за убийство журналиста Хаштогги , остальным по 24 года.И поделом.
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А при чому тут європейський інститут і його рішення, коли Україну розвернули в іншу сторону.
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