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Все про:Нацполіція (8700) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція

Такого висновку дійшли слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи. Дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50.

Корпус вилученої МОН-50 виготовлено у 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Цей корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).

У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета.

На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди. Тож додатково фахівці встановлюватимуть їхню належність.

Наразі підозрюваний відмовився пояснювати походження та мету зберігання вилученого предмета, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Окрім того, затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і надання свідчень.

Також читайте: Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166928
 
   
 Топ коментарі
 
Воно аналогічне речовині у кількох мільйонах маналогічних мін.
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Мусора зовсім клепку втратили?Поясніть цим ідіотам, що це не доказ.В петардах теж порох використовується,так шо тепер всі власники петард потенційні вбивці?В міні тротил але міна учбова (деактивована),а по друге такой хєрні по країні вагонами.От жеж блять ...таки все роблять щоб Ху"ло дати привід войнушку розпочати.
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О как...то бишь уникальное вещество...только при взрыве Шеремета..и в этой мине...больше найти его нигде нельзя....
Что еще придумает нам смешного зеленое стадо?
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менти знайшли вибухову речовину в
мюляжу, і це був гексоген, яким підірвали будинки
в Рязані..
значить Антоненко арійський націоналіст з Алькаїди
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Если, кто сталкивался, тот знает, что химический состав ВВ - это как отпечатки пальцев. Разная партия даже на одном предприятии не будет 100 % одинаковой, не говоря уже о месте и годе выпуска.
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я говорю о том, что если на заводе сегодня выпустили партию мин, то следующая партия - изготовленная завтра на 100% не совпадёт по количеству хим. элементов со вчерашней.
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Хотите измерять в минах?
Давайте в минах. Сколько мин за день выпускает завод.
Кстати, какой именно завод?
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шо монки снаряжать не конвейер У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8698 это как рузгеизычные шили картузы для пороха в ручную ещё в 50 е годы
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а тебе лишь бы вые..ться, сам то на каком пишешь свои тупости.
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так производство монко конвейер или в ручную У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6091
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я догадываюсь...
но в "партии" может быть сколько угодно (ну ...более двух штук...точно)... практически идентичных "штук"... с одинаковым набором... составляющих...и "наполняющих"... наверное
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возможно, но попробуйте найти во время военных действий 2 мины произведённых в 1987 году на одном заводе в один и тот же час.
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но вероятность все же есть?
и если рассуждать как адвокат...то смысл (вот нафига???) было держать 3 года такую убийственную улику дома? как память?
просто не могу понять - три года...три! а мина в доме, курточка с принтом жива...симки не поменял...связи не порвал...по-телефону язык распустил....просто детский сад...
(хрен его знает как поступили бы в этой ситуации (не дай Бог, конечно) я или Вы)
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а где там в "доказательстве" сказано, что именно тем ВВ был подорван Шеремет? там узким по белому написано - "взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств".
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нет только не боеприпасах 80х технологии выросли в разы
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"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств".
вот и всё "доказательство". вещество на основе гексогена, который и был в основе взрывных устройств.

это типа я утром пил чай, на основе чайных листков, которым отравили Литвиненко. поэтому я - убийца Литвиненко.
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сало це самый детонирующий продукт в восточной европе наряду с местным химоружием
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А порівняйте той гексоген із гексогеном з мішків, що були знайдені в підвалі житлового будинку на московії. Може збіг буде 100%?
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Феерическое заявление ну типа :
человек был убит пулей из металла, которая аналогична пулям из металла
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Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3166928
А простой вопрос: с чего бы это? Нормальное требование- откуда у тебя мина и на кой хрен?! А я отвечаю, типа: ничего объяснять не буду! Сами додумайте! Ну, вот менты и додумали. Правда, если бы я так ментам ответил, то к моим яйцам уже бы пару проводков подвели, для освежения моей памяти. И, как мне кажется, я бы вспомнил. Всё вспомнил. И откуда, и зачем! Но... тут же музыкант, как ни крути. За него- Сам Бумбокс мазу тянет. У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8926 Бред, мля!
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трошки не по теме - как Вам "цензор" и во что, тут все превратилось, с дальних берегов наблюдается???
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Отвечаю честно: ничего более мерзкого не наблюдал никогда!
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так и я тяну и он военнослужащий а уж сувениры притащить - святое нам с одной стороны сложнее а с другой проще У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5315 с колпачков шашки и рюмки 2 в 1 можно ещё и шахматы добавить У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5315
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Вот! Вы честно написали. Ничего страшного, самое верное, как мне кажется- Истину глаголить, если уж попал в плотные шоры.
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так масогабаритный в обучении применяется У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2405 и массово продаётся У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2758 купи максимку масогабаритную но не с пропиленным стволом там опытному инструментальщику 10 дней работы с прерывами на производстве и у тебя але оп- максим 1910го года модель рабочая У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2758
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63-ю йому швидше за все адвокат порадив.
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Хоча мені теж не сподобалось, що там приховувати, скажи де взяв і нащо. Але адвокату видніше.
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сувенир мля У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6380 Тут вон за вопрос с отстрелянным тубусом для вовки дело заводили У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6478
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Что-то мне это всё Рашу напоминает со сбитым боингом.
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Забули написати що повітря яке було у коробці аналогічне повітрю у домі Авакова.
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а ось про повітря ви дарма... Одорологія потужний доказ, шкода тільки що при вибуху вона знищена.
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НКВД отступать никак нельзя, потому что на конференции присутствовал Клован и Аваков..
Если обвиняемых оправдают, то смех будет такой сильный, что им останется только в петлю лезть..
Остается подделывать экспертизы, запугивать адвокатов, придумывать всякие байки и тд и тп...
Они не могут позволить проиграть...
Дело закончится как по мне так... - или патриотов загонят под лавку и тогда встречайте Малороссию уже официально, или патриоты снесут рашисткую зе-сволочь...
Других вариантов просто нет...
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Та им уже не отвертеться. Никто за язык их не тянул устраивать этот цирк.
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А проби землі з черевиків Антоненка співпадають з пробами землі взятих у Киян. По землі він ходив, прикиньте!
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того кто взорвал ФСБшную крысу - представить к государственной награде!
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И это уровень наших "слидчих". Дескать - "взорвали гексогеном таким же как гексоген".
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МОН-50, їх із 1966 року виготовили мільйони. Дивно, що вибухова речовина співпала... Тож ручна робота
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А чи не винний у всьому цьому Петро? От питання,так питання...
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ага. "ну рассказывай, как обгонял, как подрезал..."
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бредятина , в МОНке один состав по рецепту и МОНка поставлена в Афган в 1987 году будет идентична МОНке ,которая осталась на складе из той же партии да и не только . а то как в лаборатории (мусорской) сказали - значить так и есть - это вчерашний век ... другое дело на МОНке найти биологические материалы ,которые туда подкинут если что .это уже прямое доказательство ...давайте щас с другими МОНками сровняем и состав будет разный или идентичный но только не в мусорской лаборатории
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люди шифруються, готуються до злочину і тут бац... голими руками збирають вибухівку, щоби ДНК залишити
https://www.youtube.com/watch?v=8S0aF-gtWSM
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ага. а Гексоген - это бризантное взрывчатое вещество на основе нитрамина. а нитрамин это нитропроизводные аминов, содержащие одну или несколько нитрогрупп -NO2 в качестве заместителей у аминогруппы общей формулы R1R2NNO2 формально - производные амида азотистой кислоты O2NNH2[1]. а Амин - это арабское мужское имя боевика ИГИЛ, который был лепшим другом Антоненко.
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нацполлюция бєбєбєкова стекла, как всегда в штаны.
стыд какой.общегосударственный.
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Многовато что-то доводов вины Антоненко. Интересно кто заказчик. Неужели сам шоколадно-соевый
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Много брехни это всё равно брехня. Количество в качество не переходит.
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так. Зебіли, вдікривайте шампанське Пеця усьо!
Тупа ж ви худоба... А у підозру що напишите? З метою недопущення приходу до вдали до Шановного, великого і мегарозумного Зеленського?
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Вы не паверите, вещество оболочки корпуса бимбы, которую сбросили на Хиросиму, имеет ту же кристаллическую решётку, электромагнитный и световой спектр!
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А нужно всего лишь следовать очевидным требованиям:

1. Не хранить никаких улик: ствол, корпус от мины, патроны.
2. Сжечь одежду. Или долго её стирать.
3. В процессе изготовления быть в резиновых перчатках и резиновой шапочке.
4. Резиновые предметы сжечь.
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а чувак па-приколу ходил на "дело" в повседневной одёжке, оставил на память корпус от Монки - совсем в АТО контузило.
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Во всех детективах нам точно и ясно говорят, что преступник где-нибудь да проколется. Как бы он не заметал следы. Главное чтоб следаки были профессиональными и хорошо искали.
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Чувак, придбай мапу Москви і ціни тобі не буде
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"Открыли Америку"... Пластидами, на основе гексогена (в том числе и ПВВ-5А), снаряжается куча различных боеприпасов. Заявить, что мина, которой взорвали Шеремета, была снаряжена ВВ, аналогичному ВВ, которым снаряжается МОН-50 - всё равно, что заявить, что ворота крепостей, в 17 веке, были подорваны веществом, аналогичным пороху, которым стреляют пушки... Выплавить ПВВ-5А, из корпуса, нельзя... Это не тротил, может рвануть. Вскрывать корпус и ковырять ножиком, из "фигурного корпуса? Зачем? К "монке" прилагается струбцина, которой она на объекте крепится, мина УЖЕ снаряжена готовыми убойными элементами... Зачем "создавать себе трудности, а потом их стойко преодолевать..."?
Короче, очередная "лапша на уши...". "Лекция для колхозников...".
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Яр холодный. Пластид от пластида отличается. В зависимости от исходных регентов, технологической цепочки, процесса и пр. Если проанализировать на современных приборах, то можно с вероятностью 99% указать где был произведен пластид.
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если у тебя есть исходный материал с которым можно сравнить база данных то да можно У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4526 но партия мин это может быть и 30 тыс единиц У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8970
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Доводом еще может быть химический состав по составу и примесям, которые зависят от производителя и позволяют точно определить производителя. В некоторых случаях результат может быть весьма точным.
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Мне стало достоверно известно, что Антоненко пил воду, аналогичную той, которую пил Шеремет!
Нет ли и тут, злого умысла, доказывающего его причастность к покушению?
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Это уже не косвенная, а прямая улика совершенного преступления.
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мндя бред полный прямой уликой это не может быть 1 е мина массогабаритный макет причём вполне возможно разряжен на ДКЗ во времена уничтожения мин У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5714
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ааа, пан Ігор фахівець із криміналістики ... І що ж доводить ця "пряма уліка"?
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ну вот тебе ещё вещества на основе гексогена.
"Применяют для изготовления детонаторов (в том числе детонационных шнуров) снаряжения боеприпасов и для взрывных работ в промышленности, как правило, в смеси с другими веществами (тротилом и т. п.), а также, с добавкой флегматизаторов (парафина, воска, церезина), уменьшающих опасность взрыва гексогена от случайных причин. Например, широко известная С-4 - это 91 % гексогена, 2,25 % полиизобутилена, 5,31 % диоктилсебацината и 1,44 % жидкой смазки.
Также может использоваться как компонент топлива в твердотопливных ракетных двигателях."
там, кстати, ракетный двигатель у Антоненко в гараже случайно не нашли?
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А ще, а ще вчителька його у другому класі у куток поклала!
У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7850
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=== Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета.===

А вот это серьезно. Порохоботы орали, что это не мина, а деревянный муляж
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иди зебил у тебя всё деревянное У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6520 тут уже аналогии приводили с бездымным порохом с помощю которого выпустили пулю в Ленона и Кенеди У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6520
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С аналогичным принтом на футболке уже обосрались, теперь аналогичное взрывчатое вещество.

Они специально общество провоцируют?
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