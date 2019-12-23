 У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50.
Корпус вилученої МОН-50 виготовлено у 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Цей корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).
У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета.
На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди. Тож додатково фахівці встановлюватимуть їхню належність.
Наразі підозрюваний відмовився пояснювати походження та мету зберігання вилученого предмета, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Окрім того, затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і надання свідчень.
мюляжу, і це був гексоген, яким підірвали будинки
в Рязані..
значить Антоненко арійський націоналіст з Алькаїди
Давайте в минах. Сколько мин за день выпускает завод.
Кстати, какой именно завод?
но в "партии" может быть сколько угодно (ну ...более двух штук...точно)... практически идентичных "штук"... с одинаковым набором... составляющих...и "наполняющих"... наверное
и если рассуждать как адвокат...то смысл (вот нафига???) было держать 3 года такую убийственную улику дома? как память?
просто не могу понять - три года...три! а мина в доме, курточка с принтом жива...симки не поменял...связи не порвал...по-телефону язык распустил....просто детский сад...
(хрен его знает как поступили бы в этой ситуации (не дай Бог, конечно) я или Вы)
вот и всё "доказательство". вещество на основе гексогена, который и был в основе взрывных устройств.
это типа я утром пил чай, на основе чайных листков, которым отравили Литвиненко. поэтому я - убийца Литвиненко.
человек был убит пулей из металла, которая аналогична пулям из металла
А простой вопрос: с чего бы это? Нормальное требование- откуда у тебя мина и на кой хрен?! А я отвечаю, типа: ничего объяснять не буду! Сами додумайте! Ну, вот менты и додумали. Правда, если бы я так ментам ответил, то к моим яйцам уже бы пару проводков подвели, для освежения моей памяти. И, как мне кажется, я бы вспомнил. Всё вспомнил. И откуда, и зачем! Но... тут же музыкант, как ни крути. За него- Сам Бумбокс мазу тянет. Бред, мля!
Если обвиняемых оправдают, то смех будет такой сильный, что им останется только в петлю лезть..
Остается подделывать экспертизы, запугивать адвокатов, придумывать всякие байки и тд и тп...
Они не могут позволить проиграть...
Дело закончится как по мне так... - или патриотов загонят под лавку и тогда встречайте Малороссию уже официально, или патриоты снесут рашисткую зе-сволочь...
Других вариантов просто нет...
https://www.youtube.com/watch?v=8S0aF-gtWSM
стыд какой.общегосударственный.
Тупа ж ви худоба... А у підозру що напишите? З метою недопущення приходу до вдали до Шановного, великого і мегарозумного Зеленського?
1. Не хранить никаких улик: ствол, корпус от мины, патроны.
2. Сжечь одежду. Или долго её стирать.
3. В процессе изготовления быть в резиновых перчатках и резиновой шапочке.
4. Резиновые предметы сжечь.
Короче, очередная "лапша на уши...". "Лекция для колхозников...".
Нет ли и тут, злого умысла, доказывающего его причастность к покушению?
"Применяют для изготовления детонаторов (в том числе детонационных шнуров) снаряжения боеприпасов и для взрывных работ в промышленности, как правило, в смеси с другими веществами (тротилом и т. п.), а также, с добавкой флегматизаторов (парафина, воска, церезина), уменьшающих опасность взрыва гексогена от случайных причин. Например, широко известная С-4 - это 91 % гексогена, 2,25 % полиизобутилена, 5,31 % диоктилсебацината и 1,44 % жидкой смазки.
Также может использоваться как компонент топлива в твердотопливных ракетных двигателях."
там, кстати, ракетный двигатель у Антоненко в гараже случайно не нашли?
А вот это серьезно. Порохоботы орали, что это не мина, а деревянный муляж
Они специально общество провоцируют?