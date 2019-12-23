 Захист просить суд відпустити Антоненка під нічний домашній арешт. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Адвокати, нагадали, що Антоненко утримує двох неповнолітніх дітей і літню матір. Крім того, за словами захисників, докази провини Антоненка сумнівні, підозра базується виключно на припущеннях.

Вони акцентували, що тяжкість злочину, в якому підозрюють Антоненка, не може бути єдиним аргументом на користь утримання його під вартою.

Адвокати зазначили, що раніше Антоненко до кримінальної відповідальності не притягувався.

Таку думку захисту, озвучуючи матеріали апеляції, зачитав суддя Апеляційного суду.

Адвокати наполягають на тому, що Антоненка потрібно відпустити під нічний домашній арешт.

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"Рішення суду першої інстанції підлягає безумовному скасуванню", - підкреслив адвокат Кулик.

За його словами, утримання під вартою - виняткова міра запобіжного заходу, використовується вона тільки в разі коли інші запобіжні заходи не виправдовують себе. Водночас, упевнений адвокат, сторона обвинувачення не довела ризики щодо Антоненка.

Прокурори проти такого рішення - апеляційну скаргу захисників вони, природно, не підтримують.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.