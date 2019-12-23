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Все про:дезінформація (66) законопроект (891) Бородянський Володимир (58) Міністерство культури, молоді та спорту (7)

 Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський

Проєкт закону про дезінформацію зараз на фінальній стадії розробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив глава Мінкульту Володимир Бородянський.

"Він напрацьовувався останні півтора місяці спеціалістами МКМС разом з представниками журналістської та медіа спільноти, які знайшли можливість весь цей час працювати в робочих групах. І ми готові представити його до другого етапу обговорення", - повідомив міністр.

За словами Бородянського, враховуючи велику суспільну важливість цього законопроєкту, який стосується передовсім державної та інформаційної безпеки, він глибоко переконаний, що законопроєкт має проходити через публічний діалог.

"Ми представимо його до обговорення на початку січня та будемо готові доопрацьовувати на основі публічного діалогу", - підсумував глава Мінкульту.

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Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.

Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166923
 
 
 Топ коментарі
 
Назовите его сразу "О цензуре". Чтобы даже зебилам понятно стало. Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3031
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ни ругай бубачку, а то посодют!!!
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И что ж это, соевые идиоты не смогут орать на всех углах о зраде зрадной и капитуляции?))
Усі на соємайдан!!
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Ты шо не видишь зрады? Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7312
Да ты - лахтинец и агент крымля!Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8939
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Назовите его сразу "О цензуре". Чтобы даже зебилам понятно стало.
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НЕ НЕ ПОЙМУТ будут радостно хрюкать понимаетет что если будет Закон о вырывании языка зашивании рта и им сие сделают возможно??? и то под вопросом??!! что они поймут что случилось вспоминаем Историю Германия, .....СССР...... КНДР.... Китай......
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Лучше вырвать то, чем на рояле играют. И те, что рядом впридачу. Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4013
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У идиотов хватает мозгов только на такие законы.
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Скоморох - банальное *****, но это не ругань, а комплимент. Кем есть на самом деле Гнусавый вслух говорить нельзя, поскольку пост могут читать дети. А им нездорово читать правду про *****, еще сами не приведи Б-г станут такими же.
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Т..е за критику бубочки будут давать пожизненное. Йолка все ближе
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Как там на Роисе называется закон, с которого зеленуха свой слепила?
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Уже нашел.

На Роисе такая же хрень звучит еще красивее:
Первый законопроект предусматривает блокирование и запрет сайтов и блогов, которые предположительно распространяют «фейковые [недостоверные] новости», а также налагает штрафы на их владельцев.
Второй закон запрещает «оскорбление государственной символики и правительства», а также подстрекательство общества к «хулиганству».
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с таким же законом в России хотя бы зарплаты больше...
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Смотря где. Все 130 миллионов в Москву не помещаются.
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Канал Кривой мочит власти Украины круче, чем русские. Совпадение? Не думаю
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Брехунов 0.1+0.1 после принятия закона запретят?
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