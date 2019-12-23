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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7005) окупація (2138) санкції (2447) США (5853) Тейлор (82) Донбас (12830)

 Поки Росія веде війну на Донбасі й окуповує Крим, санкції США триватимуть, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор запевнив, що санкції США проти РФ діятимуть доти, поки вона веде війну на Донбасі і незаконно окуповує Крим. Крім того, він припустив введення нових санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"США збережуть санкції щодо Росії доти, доки вона веде війну на Донбасі. І США збережуть санкції щодо Росії доти, доки вона незаконно окуповує Крим. І якщо росіяни зроблять більше кроків, відправлять більше військ, посилять бойові дії, тоді ми, ймовірно, введемо більше санкцій", - сказав Тейлор під час онлайн-трансляції у Facebook у понеділок.

"І маю сказати, що європейці були так само сильні й кожні шість місяців вони продовжували санкції проти Росії, що означає, що санкції завдають шкоди Росії", - додав він.

Дипломат наголосив, що мета санкцій - тиск на російський уряд, щоб РФ вийшла з Донбасу і Криму.

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"Ці санкції - не для того, щоб покарати російський народ, ці санкції - для того, щоб створити тиск на російський уряд, зокрема на містера Путіна, щоб (РФ - ІФ) вийшла з Донбасу і Криму", - резюмував Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166922
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо, США. Великая страна! Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8865
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Лягушку варят на медленном огне
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такие санкции, что параша до сих пор ведёт войну, а нужны такие, что бы они не захотели, а лучше не смогли дальше вести военные действия.
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Адских санкций мало. Нужны ядерные. Крышесрывающие.Убийственные и разрывающие.
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Только как американцам и всему миру обяснить вот ето- Украинские компании уже заключили договора с "Газпромом" на прямые поставки газа
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санкции говорите? ну-ну ...

За добу один український боєць загинув і ще одного було поранено.
5 українських підприємств підписало контракт з Газпромом,
а Зеленський наказав простити Росії мільярдні борги.
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США вводят санкции, а Украина напрямую у РФ покупает газ, электричество, нефть и уголь. Во дела чудные... Ещё и хотят двигатели МоторСич продавать на Россию.
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Номерной без флажка, конкретизируй, кто хочет?
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В 2017 году Конгресс принял закон противодействие зловредным действиям рф . Трамп спустил санкции в унитаз. Так же само то спустит в унитаз санкции против СП-2 и помощь США Украине . Есть только один призрачный шанс, республиканцы заставляют Трампа внедрить санкции под угрозой поддержать импичмент . Но этот вартиант стремитьтся к нулю
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зебилы вы поняли что штаты не дадут вам сдать страну
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Нужны такие санкции, чтобы у казламордых из жратвы только мох и ягель остались
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1.Если Запад отзовет лицензии на обслуживание Боингов и Аэрбасов на территории рф, там пресанут летать самолеты .
2. Если прекратит поставку двигателей типа Сименс там перестанут ходить поезда.
3. Если прекратят поставку высокоактановых добавок перстанут ездить автомобили .
А Трамп даже санкции против долга не ввел .
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Эх, нэма Пэтрухы, вин бы дал санкции. А так, шо ж,.
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Нічого, Вовік "гаспром" реанімує. Беня з пінчуком та ахметовим газ куплять. Поповнять кацапський буджет. Он вже 12.25 млрд дол. зекономили на "Нафтогазі", При таких "українцях", кацапи з голоду не подохнуть
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Слова словами а хорошо бы записать ето в протокол и закон.
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И тут лубянский бутусик отлизал у путинского интерфакса.Ты,продажная мразь,новости сюда идут через москвабад?
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В свое время США ввели санкции проттв Японии за аннксию Манжурии.
Кацапов ждет аналогичный конец, если не хуже и никакая фсбшная агентура в Украине им не поможет
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