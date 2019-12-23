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 Політика України
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Все про:апеляція (264) вбивство (2002) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу"

Судді Апеляційного суду Києва повторно відмовилися випустити з боксу і дозволити сидіти біля адвокатів підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Судді повернулися в зал суду і засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку відновилося. Адвокат підозрюваного зазначив, що все ще наполягає на своєму клопотанні - випустити Антоненка з боксу.

Прокурор виступив проти задоволення клопотання - він підкреслив, що і так "чудово бачить і прекрасно чує" підозрюваного - і, відповідно, думає, що Антоненку також все видно і чутно.

Порадившись між собою в залі суду, судді відмовилися випускати Антоненка - на їхню думку, в такому випадку "неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу".

Також адвокат подав клопотання про приєднання до матеріалів справи характеристик Антоненка.

Дивіться також: Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Взяти Антоненка на поруки як і раніше хочуть нардепи Михайло Бондар, екснардепи Андрій Левус і Оксана Корчинська, безпосередній командир Антоненка Нікіфоров та інші.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166920
 
 
 Топ коментарі
 
Невже кусається? Чи бояться, що заразить суддів українським патріотизмом?
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Он для них реальный враг, это же не Ефремов...
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забыты́х газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
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Невже кусається? Чи бояться, що заразить суддів українським патріотизмом?
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Он для них реальный враг, это же не Ефремов...
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писаются от сержанта украинских ССО Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу" - Цензор.НЕТ 4130


это хорошо,

это - правильно
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у них уже ЗЕльоная дезентирия по ногам стекает
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забыты́х газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
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Когда написано, а как актуально, не поменялось ничего.
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Этих судей люстрировали? Что нет поблизости кингсфатеров ?
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одного судью убили..типа... повесили... но написали самоубийство....а в попыхах киллеры забыли с его заведнных за спину рук снять наручники.... таки многим прокурорам мусаркам и судьям и онным "забут" снять веревку с шеи и подставить под ноги табурету.... Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу" - Цензор.НЕТ 6344
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пипец. особо опасный преступник без доказанной причастности вообще.
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люструвати ?

я правильно понял, это когда ВМЕСТО ЛЮСТРЫ ? Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу" - Цензор.НЕТ 2982
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ХЗШ, тварюки вже не знають, чим ще принизити...
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А от цікаво, хто має... прокуратура доводити провину, чи адвокати невинуватість, а от то що зараз це затягування зі сторони адвокатів, значить не все добре в справі, або грають на публіку.
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Надо отпустить .Хорошие ,иключительные люди.Маленько оступились.С кем не бывает.И за трёхлетненего ребёнка отпустить,тем более заказчик из орды.
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Дякую шановним суддям за відкритий вияв упередженності і необ,єктивності у даній справі.
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