 Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Судді повернулися в зал суду і засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку відновилося. Адвокат підозрюваного зазначив, що все ще наполягає на своєму клопотанні - випустити Антоненка з боксу.

Прокурор виступив проти задоволення клопотання - він підкреслив, що і так "чудово бачить і прекрасно чує" підозрюваного - і, відповідно, думає, що Антоненку також все видно і чутно.

Порадившись між собою в залі суду, судді відмовилися випускати Антоненка - на їхню думку, в такому випадку "неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу".

Також адвокат подав клопотання про приєднання до матеріалів справи характеристик Антоненка.

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Взяти Антоненка на поруки як і раніше хочуть нардепи Михайло Бондар, екснардепи Андрій Левус і Оксана Корчинська, безпосередній командир Антоненка Нікіфоров та інші.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.