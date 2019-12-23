 Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За результатами обшуку на території клубу ДБР заявили про виявлення предметів, схожих на засоби негласного отримання інформації. Після цього, згідно із заявою клубу, в деяких ЗМІ розгорнулася кампанія, підкріплена недостовірною інформацією.
"Клуб вважає необхідним заявити, що подія є злочинною провокацією і частиною системної інформаційної, юридичної та фінансової атаки на власників клубу, що проводиться групою осіб виключно з політичних мотивів", - йдеться в прес-релізі.
Також у клубі відзначили, що обшуки в клубі останнім часом проходять регулярно, а масштаби підтасування фактів та маніпуляції у ЗМІ говорять про те, що до атаки можуть бути причетні не тільки приватні особи. "5 елемент" заявив про плани захищати себе усіма можливими правовими інструментами.
"Ми завжди працювали і будемо працювати в рамках правового поля України, протягом усіх обшуків, регулярно проводяться в останні півроку правоохоронними органами на території клубу, ми надавали їм повне сприяння, але ми закликаємо представників силових відомств і журналістів не ставати інструментом для нечистих на руку політиків. Головною цінністю клубу "5 елемент" завжди була незламність приватності і конфіденційності приватного життя. Протягом 14 років ми жодного разу не порушили це правило. Для нас дуже важлива довіра наших гостей і репутація одного з найкращих клубів України. Тому ми будемо використовувати всі можливі правові інструменти, щоб відстояти її", - повідомили в клубі.
Обшуки в спортивному клубі "5 елемент" відбулися в п'ятницю, 20 грудня. Власником "5 елементу" є ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", часткою 55% в якому володіє фонд Петра Порошенка, 35% належить фонду Ігоря Кононенка, ще 9,9% - фонду Олега Гладковського.
Сразу понятно, что в делах про розкрадання в укоборонпроми, Петя 'ничегошенькинезнал'
Соромно стало за свого президента та його помічників ?
шукали не по справі укроборонпрому, а плівки з таємної президентської кімнати. НАЧЕБТО.
а насправді влаштували маскишоу з метою переслідування опонентів.
так вчора аллочка мазур розповідла.
набрехала ?
Артур Рандом
· 19 год ·
Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".
І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).
А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
У них навіть телевізори підглядають.
Бо як розуміти винос телевізорів зі приміщення ЄС.
Я чето не доверяю никому
А кто сказал, что форум это лично для тебя? Ответ: Те, кто дальше собственного носа не видят.
...так вот, когда ото извлекали...и свидетели были и сам процесс есть на видио?
хотелось бы узнать мнение спецов...что ото ваще такое может быть (видит-пишет-сохраняет-распространяет или сигнализирует о дыме?)))) и можно ли под этим углом..ну... если это "глаз" рассмотреть девок? )))) (просто очень интересно!))))