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 Політика України
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Все про:клуб (21) обшук (839) ДБР (723)

 Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки

Пресслужба клубу "5 елемент" поширила заяву про масштабну провокацію щодо клубу, що сталася за результатами обшуку 20 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За результатами обшуку на території клубу ДБР заявили про виявлення предметів, схожих на засоби негласного отримання інформації. Після цього, згідно із заявою клубу, в деяких ЗМІ розгорнулася кампанія, підкріплена недостовірною інформацією.

"Клуб вважає необхідним заявити, що подія є злочинною провокацією і частиною системної інформаційної, юридичної та фінансової атаки на власників клубу, що проводиться групою осіб виключно з політичних мотивів", - йдеться в прес-релізі.

Також у клубі відзначили, що обшуки в клубі останнім часом проходять регулярно, а масштаби підтасування фактів та маніпуляції у ЗМІ говорять про те, що до атаки можуть бути причетні не тільки приватні особи. "5 елемент" заявив про плани захищати себе усіма можливими правовими інструментами.

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"Ми завжди працювали і будемо працювати в рамках правового поля України, протягом усіх обшуків, регулярно проводяться в останні півроку правоохоронними органами на території клубу, ми надавали їм повне сприяння, але ми закликаємо представників силових відомств і журналістів не ставати інструментом для нечистих на руку політиків. Головною цінністю клубу "5 елемент" завжди була незламність приватності і конфіденційності приватного життя. Протягом 14 років ми жодного разу не порушили це правило. Для нас дуже важлива довіра наших гостей і репутація одного з найкращих клубів України. Тому ми будемо використовувати всі можливі правові інструменти, щоб відстояти її", - повідомили в клубі.

Обшуки в спортивному клубі "5 елемент" відбулися в п'ятницю, 20 грудня. Власником "5 елементу" є ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", часткою 55% в якому володіє фонд Петра Порошенка, 35% належить фонду Ігоря Кононенка, ще 9,9% - фонду Олега Гладковського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166919
 
   
 Топ коментарі
 
Посмотрите на состав владельцев- Порошенко, Кононенко, Гладковский.
Сразу понятно, что в делах про розкрадання в укоборонпроми, Петя 'ничегошенькинезнал'
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Сколько украл? Что там новая власть нарыла и доказала, или хотя бы предъявила Гладковскому?
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зеленые самки собак - используют "спящих" пять лет укроненавистников в погонах - но это не пройдет - слишком много людей прошли войну и уже терпеть долго этот беспредел не будут - как то так
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я вождь - я не работаю - я руковожу - шо не понятно)))
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Посмотрите на состав владельцев- Порошенко, Кононенко, Гладковский.
Сразу понятно, что в делах про розкрадання в укоборонпроми, Петя 'ничегошенькинезнал'
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Эту мразь может выгораживать только полный подонок. Как порохобот.
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Сколько украл? Что там новая власть нарыла и доказала, или хотя бы предъявила Гладковскому?
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тролі не вміють думати, за них міркують методички.
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Ещё поплачьтесь друг другу на свои устрарелые методички и задержку зарплаты. Девушки, с вами весело )))
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Татьянушка, ти мені не відповіла на питання, яке стосувалось єфремова.
Соромно стало за свого президента та його помічників ?
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А в чем отличие этих двух и всех предыдущих властей?
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посмотрели. и что ?
шукали не по справі укроборонпрому, а плівки з таємної президентської кімнати. НАЧЕБТО.
а насправді влаштували маскишоу з метою переслідування опонентів.
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Ксения, ты где была, когда Бог мозги раздавал?
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ШООООО ????
так вчора аллочка мазур розповідла.
набрехала ?
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Татьянка и снова здравствуйте - когда вы кому то пишете про мозги - то это тут на цензоре в вашем исполнении настоящий анекдот - народ Татьяна пишет про мозги - представляете?))))) получается очень,очень смешной анекдот - но бог вам красоту наверное дал? по крайней мере ,я бы хотел бы так думать - хотя не факт - как то так)))
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Зебка, узнай - кто сейчас президент, который намекал на весенние посадки, и у кого в команде "свинарчуки" и с кем Коломойский выигрывает тендеры. Портнов по "свинарчуковской" зраде что-нибудь накопал?
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Порошенко внесут в реестр педофилов - подглядывал в раздевалках
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Не, только вуайеристов, что в общем тоже отклонение.
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Вы умеете подглядывать через датчики дыма?

Артур Рандом
· 19 год ·

Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".

І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).

А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
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У зебілів все можливо.
У них навіть телевізори підглядають.
Бо як розуміти винос телевізорів зі приміщення ЄС.
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Не, вот реально по зебанатным высерам и лайкам видно их наклонности))) педофилы тут причем, идиотина?
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Пятое колесо в телеге. Даже в мелочах обосрался. Подсматривать - это подло.
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Пятый элемент, пятый канал, пятый президент, пятый ... . Ждем первых четырех, порох пятым сядет.
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оооо - ты таки выздоровел - шо новый транш получил? - да сразу видно - работничек ))
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Конечно провокация, они же не нюхали трусы в раздевалке, они только смотрели, каким цветом они.
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В крісло президента України після позачергових президентських виборів?Безумовно.
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Может прравда,,а может нет

Я чето не доверяю никому
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Начни недоверять брехне про Порошенко от Г+Г и ЮВТ, а то ничего на Порошенко не раскопали, но все знают от них, что вор и мародёр...
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А я и не собирался, я знаю ваших единоутробных братьев - лукашистов и малый процент из них признался, что его нае...
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Зачем тогда о своем шефе картинку разрисовал?
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А кто сказал, что он мой шеф? Ответ: Лахта и полезные идиоты.
А кто сказал, что форум это лично для тебя? Ответ: Те, кто дальше собственного носа не видят.
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особенно ноу хау с мониторами на которых сохранилась секретная инфа из ситуационной комнаты Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 9407
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Так труба там уже полгода лазает?))) ну тогда понятно, почему пришлось подкинуть камеры...
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а вот это уже другой поворот Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 24 ну если трубы ведомство не смогло найти прослушку в кабинете шефа то за видео камеры я вообще молчу Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 24
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Надо проверить клинику где актер брал у наркомана анализы
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Одно непонятно - с каких пор спортклубы имеют собственную пресс-службу?
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Наверное с тех пор как в одним спортклубом стали владеть сразу аж три олигарха.
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Кажись, у Петра начинается черная полоса! Многолетние посетители этого элитного заведения, которые платят за абонемент 50 тыс, подают на Петра иск в 1 млн евро за моральную компенсацию! Так что скоро у нас на одного миллиардера будет меньше!
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ух ты а кто подаёт Андруша портнов так он обещал сесть на бутылку если его дело в Панаме провалитси Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 4223
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Ты что ли подаешь, нищебродина?))) кацапы такие кацапы...
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Абонент - не дешевый! Поэтому и люди там серьезные... политики, высокие чиновники, коммерсанты и их жены! А серьезные люди не любят, когда за ними подглядывают! Я не ожидал такого, но Петро конкретно влип! Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 2133
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Ну, вы то андруша, белее 2000 гр. сразу и в руках то видимо не держали. Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 5784
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И они, политики и высокие чиновники, тебе сращу сообщили, что они не довольны??? АФИГЕТь...)))))
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Я тебе "сращу" сообщу еще кое-что - в свое время там бывал и Зеленский...
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Опять бутусик работает с российскими средствами пропаганды,ты продажная шерсть,даже не пытаешься замаскировать свою лубянскую сущность.
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когда вынимали ото (пока не понятно что...ибо ото может оказаться простыми датчиками пожарной сигнализации...например, реагирующие на дым))) ну то таке)))
...так вот, когда ото извлекали...и свидетели были и сам процесс есть на видио?
хотелось бы узнать мнение спецов...что ото ваще такое может быть (видит-пишет-сохраняет-распространяет или сигнализирует о дыме?)))) и можно ли под этим углом..ну... если это "глаз" рассмотреть девок? )))) (просто очень интересно!))))
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Ну, что сказать. особо не чего, кроме того, что Петруччо надо было обыскивать ТОВ 2квартал 95" и сажать тех из его состава и руководства, кто выводил бабло в офшор на Кипре, помогал красть Бене бабло вкладчиков ПриватБанка и уклонялся от призыва в ВСУ. Теперь он пожинает то, что посеял своей толерантностью и стремлением к соблюдению Законов Украины.
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Порошенко, Кононенко, Гладковский- не много ли *уважаемых* миллиардеров-акционеров для клуба? Что то напоминает такой себе аналог росийского кооператива *Озеро*.
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У старых олигофренов свои извращения. Подглядывали друг за другом в раздевалке. И сомневаюсь что в таком заведении кто то посмел поставить камеры без согласия высшего руководства.
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