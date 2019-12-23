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 Подача електроенергії на шахти "Львіввугілля" відновлена, - Міненергоекології

На всіх шести шахтах ДП "Львіввугілля" відновили електропостачання після того, як в ніч з 22 на 23 грудня його відключали через вимоги енергопостачальника внести оплату наперед.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України, передає Цензор.НЕТ.

"Врегульовано ситуацію електропостачання на шахтах ДП "Львіввугілля". Світло на шахтах відновлено", - повідомили в міністерстві, додавши, що шахти працюють у звичайному режимі.

Раніше глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що всі шість шахт державного підприємства "Львіввугілля" відключили від електропостачання через вимоги енергопостачальника заплатити 22 млн грн за електрику авансом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166917
 
 
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Наперед ми всі платимо тільки за інтернет,тому його нам і відключають,коли хочуть і шантажують підняттям тарифу.Тут думаю ситуація буде аналогічною,якщо платити наперед.
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стоп-стоп ! За телефонним дзвінком увімкнути рубильник-то ми можемо .А Бєніне Центренерго коли заплатить за вже доставлене вугілля ? Ще раз:
"Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець." https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2843641-sist-saht-lvivvugilla-zalisilis-bez-**************-jde-zatoplenna-volinec.html

Гдє дєньгі,Каломойскі ???
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І тойво.тут для Сцитника справа є.(офшори,фіктивність,змова....)
Аукціон на видобуток нафти виграв топ-посадовець, який прописаний в одному будинку із Зеленським https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2943096205753216
у Галабародьки девіз-"Ні дня без зашквару".
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ОРДЛО забезпечено дешевою енергією безперебійно... нам же треба їх якось пригорнути до себе, а ми багаті зможемо оплатити
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