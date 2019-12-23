 У РФ заявили про готовність передати Нідерландам дані у справі про катастрофу MH17

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости".
Чижов наголосив, що Росія відразу готова була надати спільній міжнародній групі, що займається розслідуванням катастрофи, дані, які зібрала незабаром після катастрофи МН17.
Однак, за його словами, зазначена група проігнорувала пропозицію російської сторони.
Чижов зазначив, що Росія готова взаємодіяти в проясненні всіх обставин цього інциденту.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
14 листопада Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.
думаю Украина - там виновник №1, а рашка со своими козьими мордами и рядом не паслась
у нас же "гражданская война" с рогатками
У Рябошапки и Авакова появился шанс вместе с кацапами "раскрыть" еще одно резонансное дело.
Россия в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР "Бук".
Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов за 2015 год.
В статье говорится, что до этого дня Россия не вводила никаких ограничений. При этом Украина вводила запреты на полеты гражданской авиации: сначала было нельзя летать ниже полутора километров, затем (с 6 по 30 июня 2014 года) ниже эшелона FL260 (7925 метров). 14 июля 2014 года Украина ограничивает минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО эшелоном FL320 (9754 метра).
Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы "для обеспечения безопасности полетов", а в качестве их причины указываются "боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации".
Почему РФ решила ввести такие ограничения именно 16 июля, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе велись уже несколько месяцев, неизвестно.
Как пишет Forbes, когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода этих ограничений, то Росавиация ответила, что это сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины".
Но на самом деле никакого согласования не получилось - Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.
На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.
Кроме того, отмечается, что маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, которому и было адресовано вступившее накануне в полночь ограничение, поэтому ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы РФ малайзийский Boeing 777, следуя эшелоном FL330, вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону российского воздушного пространства, однако промолчал.
И главное выводы полностью совпадут с выводами кацапских экспертов - МН-17 сбили украинские добровольцы и волонтеры.
А що в України таких даних нема, чи вона не "предоставила"?
Здається московити намагаються відтягнути початок процесу над собою. Х#й вам, відповідальність України то вже інша справа - і до вас звернуться в останню чергу.