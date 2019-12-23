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 У РФ заявили про готовність передати Нідерландам дані у справі про катастрофу MH17

Постпред Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що російська сторона готова надати Нідерландам наявні в неї дані про незакриття повітряного простору над сходом України в день аварії Boeing MH17 у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости".

Чижов наголосив, що Росія відразу готова була надати спільній міжнародній групі, що займається розслідуванням катастрофи, дані, які зібрала незабаром після катастрофи МН17.

Однак, за його словами, зазначена група проігнорувала пропозицію російської сторони.

Чижов зазначив, що Росія готова взаємодіяти в проясненні всіх обставин цього інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила угоду з Нідерландами у справі про катастрофу MH17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166916
 
 
 Топ коментарі
 
роССия готова предоставить неопровержимые сведения

В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 6704
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Представляю себе эти "доки". Диспетчера Карлоса среди них случайно нет?
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Всё идёт к тому что Зебил отмажет Пуйла и Украина в итоге станет виновной,видел новости в NL там действительно сами Нидерланды уже запрашивают и просят кацапов дать инфу о незакрытии неба,что раньше игнорили
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Представляю себе эти "доки". Диспетчера Карлоса среди них случайно нет?
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Як український штурмовик із стелею в 6 км завалив Боїнга, що летів на висоті 12 км?. Залиште для мокшів. Вірять казкам, як дітвора у дитсадочку.
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Там уже не узнать, парняга умер. А то бы они на него бы тоже сослались.
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и Карлсон есть и биндеровец на бомбандировщике есть, на всех у кацапов материалы есть.
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как они доставят в Гаагу трофейный украинский штурмовик размером с километр ? В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 7090
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Нанотпансортом естественно, там у них была суперразработка, летающий топор.
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"Все данные будете получать в Антидопинговом комитете россосии"...
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новые мультики уже нашлепали видно.
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"Созмультфільм" вже намалював увесь серіал?
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Не прошло и пол года. Мышь беременная горой.
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о! это ж-ж-ж неспроста.......представляю что там за доказательства! (не дай Бог!)
думаю Украина - там виновник №1, а рашка со своими козьими мордами и рядом не паслась
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За наданими матеріалами буде така "картіна маслом": шахтарі, що видобували з шахт зброю, танкі, набої для трактористів, натикаються на непозначену штольню, в якій бійці ПС на чолі з Ярошем, наче бурлаки, тягнуть "Бук", а шоб не шуміть, то підкладають під гусениці візітки ПС і Яроша. Сам Ярош по відеозв'зку констультується напряму з Порохом, який одночасно віддає наказ Волошину на зліт. На моніторі з'являється Гройсман і доповідає, що гроші за мовчання диспетчер Карлос вже отримав. Тим часом секретний безпілотник-невидимка знімає, як Волошин сідає в літак довжиною в кілометри і вирулює на злітну смугу. До літака за волосся прив'язана жінка, що репетує про "мальчика в трусіках". Потім Ярош закидує "Бук" на фюзеляж пролітаючого поряд літака Волошина і вони починають набір висоти. В єфірі громогласно мовчить диспетчер Карлос... Далі всі одночасно стріляють, а в Боїнг влучає чи то підземна ракета рептілоїдів, чи літаюча тарілка марсиан.

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Всё идёт к тому что Зебил отмажет Пуйла и Украина в итоге станет виновной,видел новости в NL там действительно сами Нидерланды уже запрашивают и просят кацапов дать инфу о незакрытии неба,что раньше игнорили
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і як незакриття неба над Україною виправдовує кацапський Бук?
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дядя, какие Буки?

у нас же "гражданская война" с рогатками В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 1024
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А че так резко? "Признание" зекретина добыли?
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Передайте тела шойгу и владимира мельдоновича!
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Готовность к сотрудничеству рашки,равносильно готовности к фальсификациям. - Это известно каждому. Брезгливость от них просто выворачивает...
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Интересно, как казламордые будут на суде оправдываться
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Засуньте краще все це собі в сраку,кацапня грьобана
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у рашки родилась очередная чумовая версия относительно незакрытия воздушного пространства на востоке Украины..., правда думать пришлось целых пять лет с хвостиком, чтобы версия хотя бы отдаленно была похожа на правду....
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Мордва, справа у тому що повітряний простір був закритий.
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Нашли остатки такого же вещества, которое было на макете МОН-ки у Антоненко.

У Рябошапки и Авакова появился шанс вместе с кацапами "раскрыть" еще одно резонансное дело.
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Занимательный суд ожидается, как только адвокаты россиян откроют рот, интерес украинской прессы к этому суду резко снизится и станет на два порядка ниже, чем нынешний интерес к следствию. Кончится тем же, чем в суде над Маркивым - поиском агентов Кремля среди судей и присяжных.
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Пусть ответят, мокшане, на это:
Россия в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР "Бук".
Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов за 2015 год.
В статье говорится, что до этого дня Россия не вводила никаких ограничений. При этом Украина вводила запреты на полеты гражданской авиации: сначала было нельзя летать ниже полутора километров, затем (с 6 по 30 июня 2014 года) ниже эшелона FL260 (7925 метров). 14 июля 2014 года Украина ограничивает минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО эшелоном FL320 (9754 метра).
Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы "для обеспечения безопасности полетов", а в качестве их причины указываются "боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации".
Почему РФ решила ввести такие ограничения именно 16 июля, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе велись уже несколько месяцев, неизвестно.
Как пишет Forbes, когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода этих ограничений, то Росавиация ответила, что это сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины".
Но на самом деле никакого согласования не получилось - Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.
На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.
Кроме того, отмечается, что маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, которому и было адресовано вступившее накануне в полночь ограничение, поэтому ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы РФ малайзийский Boeing 777, следуя эшелоном FL330, вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону российского воздушного пространства, однако промолчал.
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Вот тут очень подробно, с деталями описано как все произошло. ООООООчитать много букв, но почитать есть что - http://buran.ru/htm/mh17.htm
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Т.е. Россия знала, что она приметин БУК, поэтому и закрыла свое возд. пространство.
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Хай Авакова с Рябошапкой привлекут к расследованию. Те быстро дело раскроют. У РФ заявили про готовність передати Нідерландам дані у справі про катастрофу MH17 - Цензор.НЕТ 7411

И главное выводы полностью совпадут с выводами кацапских экспертов - МН-17 сбили украинские добровольцы и волонтеры.
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рф дістає з кишені 148-му незаперечну версію
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Ахрєнєть. "российская сторона готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17 в 2014 году" Источник: https://censor.net.ua/n3166916"
А що в України таких даних нема, чи вона не "предоставила"?

Здається московити намагаються відтягнути початок процесу над собою. Х#й вам, відповідальність України то вже інша справа - і до вас звернуться в останню чергу.
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Нехай козлопмкі там малюють будь що!.Але вони нікуди не дінуть тисячі мешканців Сніжного,Чистяково(Тореза) та прилеглих сіл,які своїми очима бачили політ ракети,яка збила цей літак. Пущена була вона з траси,що веде зі Сніжного на Саур-Могилу недалеко від повороту на хутір Красний Октябрь(у народді хутір Бєрєгісь.)При цому було підпалено степ і поле ячміню.Згоріло 40 гектарів. Ці супутникові знімки (згорілого поля),давно є у неті Все це знає кожна дитина там!
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Ця територія повністю контролювалася на той час сепарнею місцевою та зайдами донськими кізяками.
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Ага... Так, як передали аналізи ВАДА, що лишили всіх спортсменів можливості виступати???
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