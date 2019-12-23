 Нарощування "протиповітряного щита" - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Особливо це стосується зенітних ракетних військ – основи "протиповітряного щита" країни і вагомого фактора стримування Кремля від застосування повітряно-космічних сил", - зазначили в Генштабі.
Бойова підготовка зенітних ракетних військ в останні п’ять років кардинально змінилася. Значно зріс оборонний бюджет України. Це дозволило залучити особовий склад до повноцінної бойової підготовки з виконанням практичних бойових стрільб. Щороку інтенсивність таких тренувань зростає, залучається більше озброєння, побільшало і пусків ракет.
Загалом за цей рік у Повітряних Силах провели понад півтори сотні різноманітних заходів бойової підготовки, таких, як командно-штабні, тактичні навчання, тренування чергових сил.
Щодо планів на наступний рік, у командуванні Повітряних Сил зазначають: тенденція до нарощування бойової підготовки збережеться. Адже армія країни, що воює, має бути готовою протистояти всім викликам та загрозам.
поляки покупают "Патриоты"
мы, теоретически может сделать сами
откуда вам известны "планы укреплений совецкой стороны"?
Вы ничего не знаете про Иловайск.
и гиперзвуковая в перспективе - для Черного и Азовского морей хватит за глаза
"денег нет, но вы держитесь!"©
А Турчинов все 5 лет руководил испытаниями бумажных макетов. И то, что досталось режиму ЗЕ - это совсем не те ракеты.
Турчинов испытания (на ссылку надо нажимать обеими руками, зажав носом методичку)
а тем временем на Украине собираются распилить на части "Украину" и сдать на металлолом. Папуасия