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Все про:Генштаб ЗС (434) ПВО (78) ЗСУ (417)

 Нарощування "протиповітряного щита" - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб

З початком російсько-української війни основним пріоритетом ЗСУ стало нарощування бойових можливостей підрозділів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Особливо це стосується зенітних ракетних військ – основи "протиповітряного щита" країни і вагомого фактора стримування Кремля від застосування повітряно-космічних сил", - зазначили в Генштабі.

Бойова підготовка зенітних ракетних військ в останні п’ять років кардинально змінилася. Значно зріс оборонний бюджет України. Це дозволило залучити особовий склад до повноцінної бойової підготовки з виконанням практичних бойових стрільб. Щороку інтенсивність таких тренувань зростає, залучається більше озброєння, побільшало і пусків ракет.

Загалом за цей рік у Повітряних Силах провели понад півтори сотні різноманітних заходів бойової підготовки, таких, як командно-штабні, тактичні навчання, тренування чергових сил.

Щодо планів на наступний рік, у командуванні Повітряних Сил зазначають: тенденція до нарощування бойової підготовки збережеться. Адже армія країни, що воює, має бути готовою протистояти всім викликам та загрозам.

Також читайте: Від початку року бойові втрати української армії в зоні ООС становили 97 загиблих

Нарощування протиповітряного щита - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб 01
Нарощування протиповітряного щита - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб 02
Нарощування протиповітряного щита - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166912
 
   
 Топ коментарі
 
РАБОТАЙТЕ -только надежный щит остановит эту банду в случае чего.Иначе будут убивать как сирийцев.!!
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Брехня...Переоборудовали за счет налогов заплаченных фирмами преЗЕдента.... Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7675


Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6581

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Убрать совковых идиотов из ВСУ! - вот каким должен быть главный приоритет ВСУ.
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РАБОТАЙТЕ -только надежный щит остановит эту банду в случае чего.Иначе будут убивать как сирийцев.!!
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Полторак подтвердил, что в 2014 году ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет корпорации "Roshen"
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Брехня...Переоборудовали за счет налогов заплаченных фирмами преЗЕдента.... Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7675


Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6581

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ЗЕбенька для наших ПВО даже рогатку не купит по горобцам на аэродроме стрелять Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3826
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тупеньке, ти хоч прочитай вище написане, під чим ти постиш якусь херню, щоб за дурня не вважали...
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Старий радянський ракетний кінь борозди не спортить. Однак де нові розробки? Збивати Іскандери і СУ -34 Оновленими С 125?
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Новые комплексы ПВО это дорого, очень дорого........ но нужно


поляки покупают "Патриоты"
мы, теоретически может сделать сами
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Сделать сами что? Разработка и создание ПВО "с нуля" - это миллиарды инвестиций и годы на разработку.
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"не вокруг Киева", а навколо Козина...так що Київ, трохи зачепила зона ураження...
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дядя Юра, вы шпион?
откуда вам известны "планы укреплений совецкой стороны"?
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я вам факти , а ви мені цитати з радянських часів
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Убрать совковых идиотов из ВСУ! - вот каким должен быть главный приоритет ВСУ.
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Зеленский же Хомчаска назначил Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, того кто драпал из иловайска и кто слил весь личный состав на расстрел кацапчикам. Как думаете у ВСУ есть беседующее с этими свиньями.
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Не трогайте Хомчака, своими грязными руками и языком.
Вы ничего не знаете про Иловайск.
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Наращиваение ВМС - вот главный приоритет. Фсбшные корыта спокойно подходят на 20 м. к Марику и блокируют торговлю, нанося непоправимый экономический ущерб контролируемой части Донбасса, да и всей Украине.
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наши ВМС - противокорабельная ракета "Нептун"

и гиперзвуковая в перспективе - для Черного и Азовского морей хватит за глаза
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много будешь знать - рано убьют (биндеровцы)
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мультики меньше смотрите - вернее не выдавайте это за правду - они и есть мультики для деток ))
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так излишки земли под инфраструктуры зели собрались загнать
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бла-бла ни о чем!
"денег нет, но вы держитесь!"©
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это очень.очень правильно - и не важно кто президент и кто министр обороны - враг у нас есть и он очень.очень сильный - а мы пока не в НАТО
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Только не пишите- русско-украинская война. Надо писать российско-украинская. Негоже слово Русь( которое изначально принадлежало нам) пачкать об этих рашистских оккупантов.
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Вот ну никогда такого не было. Если бы не ЗЕ...

А Турчинов все 5 лет руководил испытаниями бумажных макетов. И то, что досталось режиму ЗЕ - это совсем не те ракеты.
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Ти хоч статтю прочитало? Нарощування "протиповітряного щита" - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4584 Розкажи-но нам про випробування ракет ППО Нарощування "протиповітряного щита" - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4318
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Зебил, наслаждайся чужим поиском в гугле пока сам не освоил:

Турчинов испытания (на ссылку надо нажимать обеими руками, зажав носом методичку)
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начато ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ движение по Керченскому Первый (N7) пошел! Санкт-Петербург - Севастополь по расписанию
а тем временем на Украине собираются распилить на части "Украину" и сдать на металлолом. Папуасия
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