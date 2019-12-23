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Все про:пам'ятник (546) декомунізація (267) Дробович (5)

 Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович

Пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну в Києві не зноситимуть у рамках декомунізації.

Про це заявив на пресконференції 23 грудня директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Саме прізвища Ватутіна немає в списках на декомунізацію в силу різних обставин, не знаю, я вивчаю це питання, що і як. Це по-перше. По-друге, навіть якби він там був у списках і підпадав під декомунізацію, існує окремий виняток з приводу могил", - заявив Дробович.

Він зазначив, що в такому разі "не може бути демонтований пам'ятник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання демонтажу комуністичної символіки на скульптурі "Батьківщина-мати" в Києві ще не вирішене через високу вартість робіт, - Дробович

Глава інституту розповів, що зараз вивчається думка родичів Ватутіна з цього питання, і "це окрема історія".

"Але прямо зараз закон не передбачає ніяких дій в цьому напрямку", - додав Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166911
 
 
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https://andreistp.livejournal.com/9441925.html

Преступления генерала Ватутина

Памятника Ватутину в Киеве нет в списках на декоммунизацию, - Дробович - Цензор.НЕТ 2653

В сентябре 1920 российский красноармеец Ватутин воевал против остатков Украинской Повстанческой Армии Нестора Махно.
В 1920-21 году боролся против украинских восставших крестьян на Полтавщине.
В 1939 году командует Украинским фронтом при вторжении в Польшу, за что получил Орден Ленина.
В 1943 руководил форсированием Днепра и штурмом немецких фортификаций на Букринском плацдарме около Киева.
Советское "гениальное" командование решило завалить немцев трупами. Только на одном этом плацдарме "гениальный" полководец Ватутин положил в землю и в воды Днепра более 400.000 солдат.
Потери немцев были 10-кратно меньше.
Величайшим преступлением против украинского народа командование Красной армии является то, что на "освобожденной" от немцев левобережной Украине командиры частей хватали 16-18 летних и без оружия, без обмундирования гнали форсировать Днепр на немецкие пулеметы. Говорят, что немецкие пулеметчики с ума сходили от того, что все время расстреливали безоружных людей в штатском, но на место одних убитых, шли шеренги новых. Сколько из тех 400 000 убитых были те украинские мальчики-гражданские, никто не знает, возможно 50, возможно 100 или 150 000.
Но эти преступления против украинского народа персонально ответственный генерал Николай Ватутин.
На Волыни 29 февраля 1944 красный палач получил пулевое ранение от украинских партизан УПА и из-за неудачного лечения умер.
Ни памятников, ни улиц в честь этого изувера в Украине не должно быть.
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А могли бы перенести на кладбище, коль это могилка в центре города.
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пора ВОЗВРАТИТЬ ТЕЛО РОДНЫМ Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович - Цензор.НЕТ 6958

всю будет чисто по-людски
сколько еще по могиле совецкого генерала будут бендеровцы топтаться ?
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А могли бы перенести на кладбище, коль это могилка в центре города.
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пора ВОЗВРАТИТЬ ТЕЛО РОДНЫМ Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович - Цензор.НЕТ 6958

всю будет чисто по-людски
сколько еще по могиле совецкого генерала будут бендеровцы топтаться ?
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А якщо рідня в США виїхала як зазвичай у родичів керманичів СРСР, от радий буде Техас чи Монтана залишкам москаля.
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О, донька в Празі, не хоче жити на расеє.
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Ksenia VB - а если и так, так что?

Эксгумировать и отправить почтой на советскую Росиюшку, если утопить в болоте нельзя...
Зачем нам здесь могила палача-оккупанта?
Ну или на худой конец - повесить табличку с описанием его "заслуг"...
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Деякі подробиці:

1. УПА не атакувала підрозділи Червоної Армії, а лише НКВД;
2. Штаб Ватутіна йшов по території, що контролювалась УПА В РОЗПОЛОЖЕННІ ПІДРОЗДІЛУ НКВД;
3. Штаб Ватутіна йшов без належної охорони;
4. Ватутін не був убитий, а був лише поранений, і то - не важко (у ягодицю)
5. Ватутін помер від ускладнень (загноєння рани) після кількох НЕВДАЛО зроблених операцій радянськими військовими медиками. Остання операція - ампутація ноги.
6. Американці пропонували Сталіну для Ватутіна антибіотик, що лише був винайдений, але Сталін відмовив.
7 Ватутін був поранений через власну недопустиму на війні помилку і безпечність, а життя втратив = через непрофесійність військових медиків і ТУПУ ВПЕРТІСТЬ І ЗЛОЧИННІСТЬ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА СРСР.
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слегка правлю антибиотики были по ленд лизу ещё с 1942 го А то что помер ну так заслужил "гений" мля нач опер отдела гш РККА в 1941м и за Букрин где каждый метр братская могила
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Це ж повний букет для того, щоб зробити героя! Ну радянського героя, звісно, бо справжні герої - то була загроза для держави.
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Відправити рештки кацапам "Новою поштою " . Доставку оплачує отримувач .
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https://andreistp.livejournal.com/9441925.html

Преступления генерала Ватутина

Памятника Ватутину в Киеве нет в списках на декоммунизацию, - Дробович - Цензор.НЕТ 2653

В сентябре 1920 российский красноармеец Ватутин воевал против остатков Украинской Повстанческой Армии Нестора Махно.
В 1920-21 году боролся против украинских восставших крестьян на Полтавщине.
В 1939 году командует Украинским фронтом при вторжении в Польшу, за что получил Орден Ленина.
В 1943 руководил форсированием Днепра и штурмом немецких фортификаций на Букринском плацдарме около Киева.
Советское "гениальное" командование решило завалить немцев трупами. Только на одном этом плацдарме "гениальный" полководец Ватутин положил в землю и в воды Днепра более 400.000 солдат.
Потери немцев были 10-кратно меньше.
Величайшим преступлением против украинского народа командование Красной армии является то, что на "освобожденной" от немцев левобережной Украине командиры частей хватали 16-18 летних и без оружия, без обмундирования гнали форсировать Днепр на немецкие пулеметы. Говорят, что немецкие пулеметчики с ума сходили от того, что все время расстреливали безоружных людей в штатском, но на место одних убитых, шли шеренги новых. Сколько из тех 400 000 убитых были те украинские мальчики-гражданские, никто не знает, возможно 50, возможно 100 или 150 000.
Но эти преступления против украинского народа персонально ответственный генерал Николай Ватутин.
На Волыни 29 февраля 1944 красный палач получил пулевое ранение от украинских партизан УПА и из-за неудачного лечения умер.
Ни памятников, ни улиц в честь этого изувера в Украине не должно быть.
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И это преподаватель истории в Драгомановском университете. Видно преподает на кафедре дефектологии для слепых и плохослышащих. Это не преподаватель а позор!
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то такий директор ІНП, як зєзік - прєзік...
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навоюваав так, що власні нащадки й родичі не збираються забирати його прах ув ре фе

В інтерв'ю Російській редакції Радіо Свобода Олена Ватутіна, дочка радянського генерала, яка мешкає у Празі, на запитання про те, чи вона думає, що пам'ятнику генералу Ватутіну щось у Києві загрожує - відповіла, що її взагалі не цікавить пам'ятник її батькові.

Це - не пам'ятник, а монстр якийсь. Нічого спільного з генералом Ватутіним у цього пам'ятника немає

Олена Ватутіна
«Мене абсолютно не цікавить пам'ятник. Я вам це відверто скажу. Це - не пам'ятник, а монстр якийсь. Нічого спільного з генералом Ватутіним у цього пам'ятника немає», - сказала Олена Ватутіна.
Вона назвала іншу причину звернення родини Ватутіна до російської влади, хоча Олена Ватутіна не приховує своєї антипатії до київської влади.

Мама хотіла, щоб його поховали десь у Москві. У Хрущова було багато всяких різних відмовок, що, мовляв, Київ визволяв

Олена Ватутіна
«Це ж усе бандерівці. А батько ж загинув від бандерівців. Ми вже давно ухвалили це рішення. Справа в тому, що коли тато помер, його ховав (Микита) Хрущов. Це він хотів там його поховати, незважаючи на те, що ми були категорично проти. Бо ми в Києві не жили, а жили у Москві, і мама хотіла, щоб його поховали десь у Москві. У Хрущова було багато всяких різних відмовок, що, мовляв, Київ визволяв, і всякі такі нісенітниці. Ми ухвалили таке рішення, бо ані я, ані мої діти і внуки і правнуки їздити до Києва не будуть», - заявила дочка генерала Ватутіна. - https://www.radiosvoboda.org/a/26947487.html
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Ну так и отправить останки в москву родственникам.
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мы должны исправить эту ИСТОРИЧЕСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ - генерал Ватутин должен покоиться в России Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович - Цензор.НЕТ 405
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та вже якось збиремо по тридцять копійок, як колись зібрали Кагановичу.
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Примусово виселити з Праги, там пам'ятний власівцям кладуть, і відправити жити в Бугульму з кістками москаля.
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Почему боровшиеся с гитлеровцами в рядах Красной армии, отдавшие свои жизни за освобождение Украины не могут быть героями Украины? В четырех битвах за Харьков с 1942 по 1943 г.г. погибло больше людей, чем за любой другой город. Так почему декоммунизация касается героев воевавших с гитлеровскими оккупантами?
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"Найголовніше:Форсування Дніпра і штурм німецьких фортифікацій на Букринському плацдармі (біля Києва) 1943 рік.

Радянське "геніальне" командування вирішило завалити німців трупами своїх. Тільки на одному цьому плацдармі "геніальний" полководець Ватутін поклав у землю (точніше, у воду Дніпра) 400 000 радянських солдат. (Втрати німців були 10-кратно менші).

Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної армії є те, що на "звільненій" від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети.

Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.

Скільки з тих 400 000 убитих були ті українські хлопчики-цивільні, ніхто не знає, можливо 50, можливо 100 чи 150 тисяч."
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На правобережной эти нелюди также поступали. Прадеда моей жены на Житомирщине также схватили красные после "освобождения", выдали пол-кирпича и погнали на немецкие пулеметы. Из всех парней, которых так похватали по селу вернулся домой только один и тот - калекой, остальные погибли в первом же бою.
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так ведь рвал ворот комбеза и вышиванку ген Рыбалко доказывая что через Букрин наступать нельзя и армию он там всю положит и он не кацап Ротмистров Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович - Цензор.НЕТ 7672
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Я родился через 15 лет после победы над гитлеровской Германией, через 30 лет после победы я частенько слышал воспоминания фронтовиков, как говорится из первых уст. Бои за Киев, форсирование Днепра, были страшные потери, но ценой этих потерь враг был побежден и загнан в свое логово, где и добит. Почему мы за 6 лет войны на Донбассе так и не победили?
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Слишал он от фронтовіков, ти б ще на радянські фільми зіслався. А я слишав шо Моше Даян Київ визволяв, але все то кацапські побасєнки.
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Так комуняки за три війни з фінами не справилися.
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На таких упоротих комуняк логіка не діє . Це щось на кшталт значної частини нинішніх зєбілів . Має думку , ту яку йому вкладе в черепок зомбоящик .
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сумуєте за таким "стратегічним" винаходом радянського війського командування, як "закидати трупами"?
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Коли під Києвом знайшли масове поховання хлопчиків 13-18 років, подзвонила мама і розповіла, що з ймовірністю в 90%, там є тіло її дядька. Він був ще дитиною, коли його загребли. Моя прабабця, до кінця своїх днів сподівалась на його повернення. Ворожки казали, що живий. Дуже легко розповідати про "велікую победу", коли це не торкнулось тебе, чи твоїх рідних. На Донбасі? Ми не кацапи. Це їм похрін на втрати, це у них "баби ещьо нарожают". "Вигравати" війни, закидаючи ворога трупами своїх солдатів, тим більше беззбройних дітей , це не перемога, а масове вбивсто
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Тоже "Боролись с гитлеровцами" - Мехлис, Берия, Жданов, Жуков,.....
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так он не только воевал против немцев, где под его "чутким" командованием очень много украинцев сложили головы, он же еще воевал и против украинцев, которые не хотели терпеть то, что устраивали советы на нашей земле
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Потому, что все эти ватутины-жуковы не герои, а скоты и враги украинского народа, уничтожавшие украинцев при любом поводе.
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Скільки тобі років?
Можу відгадати, не більше 30 років, коли тобі буде 60, тебе молодь буде теж цькувати і казати, що ви не так жили, не те робили.
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Я не вбиваю людей, як ті твої нелюди московські, яких ти героями кличеш.
Герої - то ті хлопці, що зараз країну боронять від сарани московскої.
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Я про героїв українців пишу, які били гітлерівців і гнали їх аж до Берліна. У нас різні герої, в тебе ті хто служив німцям, в мене ті хто їх бив і визволяв рідну землю від окупантів і їхніх посіпак поліцаїв, запроданців українського народу різних мастей.
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Не бреши . Ти пишеш про капеерес, використовуючи для її прославлення українську тему . При цьому лементуєш що ти українець . Хоча банальний комуняка .
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тому що є ті, хто бився, а є ті, хто відправляв вмирати та НКВС. декомунізація стосується саме двох останніх.

знайдете в своєму місті декомунізований пам'ятник рядовим солдатам - пишіть, з цікавістю почитаю.
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Самі з цим впоратися здатні, чи без папередніків ніяк, бо це рішення, а значить відповідальність
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..одна из последних скреп, издыхающих уже колонизаторов, таки остается в самом центре древнего Киева...почему бы эту имперскую, красную от выпитой крови гниль, отправившую на верную смерть сотни тыс. молодых украинцев, не отправить форсировать Днипро к наступающим праздникам...ганьба таким решениям, "прогнутого" перед торжествующим кремлем,института нац. беспамяти.. Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович - Цензор.НЕТ 2787...
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Дробович пообіцяв що в 2020 році буде продовжувати декомунізацію і тут до нього дійшло що в нього «декомунялка» не виросла, або Портянка по рукам погрожує надавати. Короче зелена чума може лиш триндіти і проституток знімати.
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"Во-вторых, даже если бы он там был в списках и подпадал под декоммунизацию, существует отдельное исключение по поводу могил "

Да какое там исключение!? Осквернители могил получают тюремные сроки, а многочисленные герои, открыто обливавшие памятник краской и всякой дрянью, никак не наказаны, так что для истинных героев исключений, где нагадить, не бывает.
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Этот памятник давно должен быть снесен, а останки этого московита - отправлены на родину.
Ему не место в Украине.
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Все это пустяки и частности, главное - вообще отменить всю украинскую законность, чтоб всеми делами правили только герои на свое рассуждение.
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Можна відправити на батьківщину навіть з памятником
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Ну впіймали декілька кацапів, що знущались над могилами, розстріляти їх тепер? Навіть на росії, дівчат, що смажили шашлик на вічному вогні не наказали.
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Так внеси его в этот список, придурок!
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Дробович Антон Едуардович - директор Українського інституту національної памяті ,керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»



Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті

До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
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Доведуть націоналісти Україну до звиздецю. Чом би не жити так, як у других багатонаціональних країнах, я розумію, що Кремль багато платить за розкручування національної теми.
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Якби ти був українцем, то був би Генадієм, а не Геннадієм. і чіму вас тока ТАМ учят...
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Це від того що ніяк не можуть зібрати факти дій більшовиків до купи і викласти людям, а висновки нехай самі роблять. Тому і виходить, що обурюються ті, в кого такі Ватутини повбивали рідню.
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"Чом би не жити так, як у других багатонаціональних країнах"
це як?
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За одну только ВАТУ в фамилии уже нужно выкидывать ))
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Вы уже поняли, что национальную память нам заменят "офіційною" і будут
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»

Я думаю , что украинские поляки, евреи, армяне татары, греки, болгары та інші чтут свою национальную память и отстаивают свои национальные интересы и своих героев не заморачиваясь мнением украинцев.

Но нам низзя. Мы будем беспокоится о какой-угодно национальной памяти, только не о своей.
Украинский Институт национальной памяти умер.
Берегите, украинцы свою национальную память, передавайте ее детям и внукам, чтобы пережить этих нынешних проходимцев по полям нашей памяти
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Ви вже зрозуміли, щонаціональну памятьнам замінять "офіційною" і будуть
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»

Я думаю, що українські поляки, евреї, вірмени, татари, греки, болгари та іінші шанують свою національну память і відстоюють свої національні інтереси і своїх героїв на заморочуючись
думкою українців
Нам ніззя.
Мі будемо піклуватися якою завгодно національною памятттю, тільки не своєю
Український Інститут національної памяті помер.
Бережіть, українці, СВОЮ національну память, передавайте її дітям та онукам, щоб пережити цих нинішніх пройдисвітів по полях нашої памяті. Крім нас це не зробить ніхто. Шануймося
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В Донецьку теж дуже любили памятники комуністичним людожерам . Сповідувати потрібно щось світле і добре , а не комуністів , терористів , фашистів , вбивць і мародерів .
Зносьте цю гидоту , поки не пізно , щоб і сліду не залишилось .
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Уже нет..
Пришел малорос ...и вычеркнул...
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Дробович Антон Едуардович іноземних мов вільно володіє російською.

Да, это круто...
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Круто не круто....а доплату к своей и так не малой зарплате имеет...
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На фоне тех, кто не владеет русским и требует переводчика, достойно. Два языка знать уже человечище.
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Подавляющее большинство украинцев не требуют переводчика с русского, да и белорусского, многие понимают польский.
Но большинство русских? не знают языков даже своих, как они говорят, "братьев".
Ну это же общеизвестно.
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Нічого гадати ,так як все це словоблуддя і нічого іншого , одне реальне - буде деукраїнізація.
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Будуть
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців
та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших». А чего только перечисленных? А таджиков, удмуртов, мордви, узбеков и вснх народов бывшего СССР?

Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, А РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНІ ТА УКРАЇНЦІВ
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Мы живы благодаря нашим дедам, их подвигам и будем чтить их память веками.
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ваш дід сталін, чи може жуков, чи може ватутін, чи може берія? хто з цього лайна ваш дід?
вам кажуть - є кат, який вашого діда, без жодного сумніву відправляв помирати прсто тому, що до річниці жовтневої революції треба взяти місто й насрати на кількість вбитих.
як ви там, поважаєте та цінуєте такого командира?
подвиг має величезні відмінності від бійні.
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Мого діда розстріляли німці в окупацію, в Червону армію не взяли інвалід був,дядько загинув в боях після двух тяжких поранень, тітку розірвало од вибуху бомби скинутою з німецького літака.
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Дидываевали? Мои тоже, кстати. Но свою национальную память я буду беречь и передам ее внукам и правнукам.
Имел я ввиду этих табачников-дробовичей
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Жуков завалил Ватунина из-за ревности.Сталин прислушивался к Ватутину и Жукова это бесило.Бо он хотел быть любимой женой.Тому Жуков организовал засаду.Свалил всё на бандерцев.А в больнице,его добили вже Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович - Цензор.НЕТ 6012
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