 Пам'ятника Ватутіну в Києві немає в списках на декомунізацію, - Дробович

Про це заявив на пресконференції 23 грудня директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Саме прізвища Ватутіна немає в списках на декомунізацію в силу різних обставин, не знаю, я вивчаю це питання, що і як. Це по-перше. По-друге, навіть якби він там був у списках і підпадав під декомунізацію, існує окремий виняток з приводу могил", - заявив Дробович.

Він зазначив, що в такому разі "не може бути демонтований пам'ятник".

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Глава інституту розповів, що зараз вивчається думка родичів Ватутіна з цього питання, і "це окрема історія".

"Але прямо зараз закон не передбачає ніяких дій в цьому напрямку", - додав Дробович.