 У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час онлайн-трансляції у Facebook у понеділок.
Тейлор також заявив, що у Вашингтоні працюють над тим, щоб дуже кваліфікована людина обійняла посаду посла США в Україні.
"Заступниця глави місії Крістіна Квін дуже добре кваліфікована й готова вести справи з початку наступного місяця. Вона буде відповідальна за наше посольство в наступні кілька місяців, доки справжнього наступного посла буде обрано і потім відправлено до Сенату на затвердження", - сказав Тейлор.
Він підтвердив, що в США працюють над тим, щоб американське посольство в Києві очолила дуже кваліфікована людина.
"Я знаю, що вони працюють над тим, щоб дуже добре кваліфікована людина приїхала і замінила Крістіну. Вони прямо зараз працюють, щоб підготувати цю людину. Ця людина хоче приїхати", - зазначив він, додавши, що ця людина дуже віддана Україні.
Раніше видання Politico повідомило, що як претендентів на посаду посла США в Україні розглядають генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона і в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіпа Рікера.
Ambassadors of the United States are persons nominated as ambassadors by the President to serve as United States diplomats to individual nations of the world, to international organizations, and as ambassadors-at-large. Their appointment needs to be confirmed by the United States Senate.
прежний ваш посол курировала ЛГБТ парады и занималась интригами...
надеюсь ее посодют...