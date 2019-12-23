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 Політика України, За кордоном
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Все про:посольство (350) США (5853) Тейлор (82)

 У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що коли він виїде з України, його обов'язки виконуватиме його заступниця Крістіна Квін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час онлайн-трансляції у Facebook у понеділок.

Тейлор також заявив, що у Вашингтоні працюють над тим, щоб дуже кваліфікована людина обійняла посаду посла США в Україні.

"Заступниця глави місії Крістіна Квін дуже добре кваліфікована й готова вести справи з початку наступного місяця. Вона буде відповідальна за наше посольство в наступні кілька місяців, доки справжнього наступного посла буде обрано і потім відправлено до Сенату на затвердження", - сказав Тейлор.

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Він підтвердив, що в США працюють над тим, щоб американське посольство в Києві очолила дуже кваліфікована людина.

"Я знаю, що вони працюють над тим, щоб дуже добре кваліфікована людина приїхала і замінила Крістіну. Вони прямо зараз працюють, щоб підготувати цю людину. Ця людина хоче приїхати", - зазначив він, додавши, що ця людина дуже віддана Україні.

Раніше видання Politico повідомило, що як претендентів на посаду посла США в Україні розглядають генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона і в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіпа Рікера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166908
 
 
 Топ коментарі
 
А ты тут "газу" на 60 копеек напустил. Как раз чтобы проветрить от тебя спамом.
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такого как Курт Волкер присылайте...
прежний ваш посол курировала ЛГБТ парады и занималась интригами...
надеюсь ее посодют...
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да.
Ambassadors of the United States are persons nominated as ambassadors by the President to serve as United States diplomats to individual nations of the world, to international organizations, and as ambassadors-at-large. Their appointment needs to be confirmed by the United States Senate.
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да.
Ambassadors of the United States are persons nominated as ambassadors by the President to serve as United States diplomats to individual nations of the world, to international organizations, and as ambassadors-at-large. Their appointment needs to be confirmed by the United States Senate.
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такого как Курт Волкер присылайте...
прежний ваш посол курировала ЛГБТ парады и занималась интригами...
надеюсь ее посодют...
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нового командира ищут, рассказывать, что газ лучше всего покупать у америки по 600 долл,
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А ты тут "газу" на 60 копеек напустил. Как раз чтобы проветрить от тебя спамом.
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по любому лучше,чем у рашки по 500 У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4133.бо они еще джавелины на сдачу дают,кацапню причесывать
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Товарищ ТЕЙЛОР...назначьте армянское РАДИО..ну типа Аваякян Хачикян и зелепукин
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Давайте якогось генерала армії, щоб допоміг відновити ЗСУ
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Нельзя ли сделать так, чтобы и Украину возглавляла бы не Моника, а очень квалифицированный человек? Дедушка Мороз, Санта, или как там тебя...Притарань на Новый Год в Украину кого-нибудь нормального, а это свиное шобло во главе с Коломойским, прибери куда-нибудь в далекие края. За полярный круг, например.
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каждый народ заслуживает своих правителей - как то так - да я то же не согласен - но 73% это приговор
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Молись своему сивому виннету, краснокожий.
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ты это меня, вольного индейца, с собой не путай - настоящему индейцу, завсегда и везде несчак - забыл мабудь - а вы терпилы терпите - вы это сделали вместе)))
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все правильно У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 65.шо зубожилый нарит санте заказал-то он и притарабанил
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быдло совковое...не имеете вы права жить в ЕВРОПЕ..в Чехии Слоавкии и тем болнее в ПОЛЬШЕ..быдлоооооооо
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а какая разница кто приедет - денег давать на борьбу с цапами не хотите - мало того шо мы ,украинцы ,защищаем весь остальной мир от цапов - так еще это делаем, за счет уровня жизни простого украинца ,без нормальной помощи от всего мира - Сша только Египту дают 1.3 миллиарда военной помощи - ну да Египет ведь воюют ,только с кем ? Израилю - 3,8 миллиарда в год - а нам всего 300 миллионов - зато умничают на все 5 миллиардов - надоело - только свое ЯО и тогда все будет по другому
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Так бывает? Простите за искренность, темнота...
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