 Польський інститут національної пам’яті готовий до конструктивної співпраці з Україною, - Дробович

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час своєї першої пресконференції.

"Не може бути такого, що бур’яни ростуть на братських могилах. Це неприпустимо. І починати ми маємо із вшанування людської гідності. Ми маємо відійти від перетягування канатів на політичній арені і почати історію спілкування про людську гідність, про права людини. Людина, яка померла, має право на гідне вшанування, з цього ми маємо починати. І я переконаний, що ми знайдемо спільну мову щодо цих питань з боку польської сторони", - сказав Дробович.

Він зазначив, що на початку січня у нього запланована зустріч з польським послом.

"Я отримав два політичні сигнали від посольства Польщі в Україні і від польського інституту національної пам’яті про готовність до конструктивної співпраці, готовність до діалогу та відновлення багатьох проєктів, які були раніше", - сказав Дробович.

Також голова УІНП додав, що в деяких аспектах історичної співпраці з Польщею можна змінити ракурс діалогу. За його словами, Архів репресивних органів Радянського Союзу може зацікавити Польщу, Угорщину та інші країни.

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