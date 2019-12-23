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Все про:Інститут нацпам'яті (139) Польща (2033) Дробович (5)

 Польський інститут національної пам’яті готовий до конструктивної співпраці з Україною, - Дробович

Новопризначений глава Інституту національної пам'яті України Антон Дробович заявляє, що в питаннях благоустрою історичних українських поховань на території Польщі насамперед має йтися про пам'ять загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час своєї першої пресконференції.

"Не може бути такого, що бур’яни ростуть на братських могилах. Це неприпустимо. І починати ми маємо із вшанування людської гідності. Ми маємо відійти від перетягування канатів на політичній арені і почати історію спілкування про людську гідність, про права людини. Людина, яка померла, має право на гідне вшанування, з цього ми маємо починати. І я переконаний, що ми знайдемо спільну мову щодо цих питань з боку польської сторони", - сказав Дробович.

Він зазначив, що на початку січня у нього запланована зустріч з польським послом.

"Я отримав два політичні сигнали від посольства Польщі в Україні і від польського інституту національної пам’яті про готовність до конструктивної співпраці, готовність до діалогу та відновлення багатьох проєктів, які були раніше", - сказав Дробович.

Також голова УІНП додав, що в деяких аспектах історичної співпраці з Польщею можна змінити ракурс діалогу. За його словами, Архів репресивних органів Радянського Союзу може зацікавити Польщу, Угорщину та інші країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання демонтажу комуністичної символіки на скульптурі "Батьківщина-мати" в Києві ще не вирішене через високу вартість робіт, - Дробович

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166906
 
 
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Я полякам вірю так само як і москалям чи угорцям.
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если и в Польше будет свой Вятрович то это конфликт.ПУСТЬ ЭТИМ ВОПРОСОМ ЗАНИМАЮТСЯ ИСТОРИКИ!! а не идиоты с вытаращенными глазами и пеной на губах.ВОПРОС СЛИШКОМ БОЛЕЗНЕННЫЙ что бы дать возможность сыграть на нем либо кремлевским кгбшникам либо их агентуре здесь или в Польше
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Глава украинского института национальной памяти Дробович - это уже совсем не смешно.
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польский институт нацпамяти посотрудничал с немцами, теперь немцы за свой счет востанавливают гданьск. не удивлюсь если завтра ляхи предьявять иск против Украины на 100 млрд евро за геноцид поляков в 30-40-х годах на Волыне или Галичине. хотя зелебыдлу наплевать на Украину, они в этой стране не собираются жить после окончания каденции членограя.
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