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 Політика України
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 Виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні підтверджує сильну двопартійну підтримку, - посольство США

Виділення Сполученими Штатами 300 млн доларів військової допомоги Україні підтверджує сильну двопартійну підтримку США України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"Закон про національний оборонний бюджет США, підписаний президентом Трампом, посилює допомогу Україні у сфері безпеки і підтверджує сильну двопартійну підтримку України. Ним передбачено 300 млн доларів на допомогу в захисті суверенітету і територіальної цілісності від агресії Росії", - повідомили в посольстві США.

Також у посольстві підкреслили, що оборонний бюджет США передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Також читайте: У Конгресі США підтримали виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

"Якщо не зупинити" Північний потік-2 ", це серйозно підірве європейську регіональну енергетичну безпеку і створить для Росії інструмент для примусу України та інших європейських партнерів", - йдеться в повідомленні.

Виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні підтверджує сильну двопартійну підтримку, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166905
 
 
 Топ коментарі
 
Это супердирдипломат Порошенко за 5 часов лег под Байдена и влез в американские выборы, мешая с дерьмом Трампа-кандидата. А Зеленский не прогнулся под Трампа, сохранил двухпартийную поддержку, и в результате получил адские санкции против России и двухкратный рост суммы на украинскую армию.
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Маловато будет. Маленький Израиль получает 3 лярда защищенной бюджетной статьей без всяких политических дрязг
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Маловато будет. Маленький Израиль получает 3 лярда защищенной бюджетной статьей без всяких политических дрязг
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Не сравнивай! Бессмысленно.
Это как сравнивать Болгарию со Швейцарией.
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Пороху еще меньше давали, а пафоса было больше.
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очень мало - вот шоб понять насколько мало - США предоставят Израилю оборонной помощи на общую сумму $38 млрд на десять лет - с 2019 по 2028 годы.
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а у нас - зрадофилы писали какой порох плохой - приводя пример Израиля - дебилы
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вот ты зебил - да да - 7 месяцев уже прошло - и не как не чего на него не найдут - значит врут цапы как троцкий - а ты им туточки гнидишь потихоньку
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І це добре!!! Тепер головне не простати цю двох партійну підтримку.
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Это супердирдипломат Порошенко за 5 часов лег под Байдена и влез в американские выборы, мешая с дерьмом Трампа-кандидата. А Зеленский не прогнулся под Трампа, сохранил двухпартийную поддержку, и в результате получил адские санкции против России и двухкратный рост суммы на украинскую армию.
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Ну вот , казалось бы, шо можно тут сказать против). Но соевые нашли - оказывается, это 'ничтожно мало'
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300 лямов. - хватает ровно на то, чтобы содержать небольшой натовский контингент под видом инструкторов на западе Украины (по запросу канадской диаспоры), и чтобы периодически заходили американские эсминцы в порты Одессы, для защиты города от потинциальных угроз русни из Крыма (по просьбе уже еврейской диаспоры из Америки, бывших одесситов) ......

На все остальные территории, никто вам денег не даст ( тем более на серьезное оружие).... Где все контролируется олигархами, и где 73% мудаков с непонятной ориентацией и отношением к России и Путину... Где народ выбирает себе в президенты придворного скомороха олигарха Коломойского.... Того Коломойского, который в интервью ЗапСМИ, пообещал воссоединится с русскими и пойти войной на НАТО, если Америка не снимет с него бан....
Завтра Американцы напичкают эти вотчины олигархов своим оружием... Послезавтра Путин дешовым газом и нефтью переманит олигархов на свою сторону.... И через 1+1, ZIK, Интер, СТБ и др. каналами , эти 73% обработанных олигархическим телевизором зебланов и зелбоящеров, полезут воевать против НАТО, Америкой или Польшей.....
Американцы не дураки... Во первых у них есть опыт Афгана, Ирака... когда оружием, которое они поставляли потом использовалось против американских солдат... Во-вторых американцы никогда не вкладывают деньги в сомнительные предприятия....они умеют считать деньги, в отличии от русского Ваньки,, который разбрасывается нефтедолларами налево и направо... прощает кредиты на ровном месте Кубе, африканским странам...
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