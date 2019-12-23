 Виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні підтверджує сильну двопартійну підтримку, - посольство США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Twitter.
"Закон про національний оборонний бюджет США, підписаний президентом Трампом, посилює допомогу Україні у сфері безпеки і підтверджує сильну двопартійну підтримку України. Ним передбачено 300 млн доларів на допомогу в захисті суверенітету і територіальної цілісності від агресії Росії", - повідомили в посольстві США.
Також у посольстві підкреслили, що оборонний бюджет США передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2".
"Якщо не зупинити" Північний потік-2 ", це серйозно підірве європейську регіональну енергетичну безпеку і створить для Росії інструмент для примусу України та інших європейських партнерів", - йдеться в повідомленні.
Это как сравнивать Болгарию со Швейцарией.
На все остальные территории, никто вам денег не даст ( тем более на серьезное оружие).... Где все контролируется олигархами, и где 73% мудаков с непонятной ориентацией и отношением к России и Путину... Где народ выбирает себе в президенты придворного скомороха олигарха Коломойского.... Того Коломойского, который в интервью ЗапСМИ, пообещал воссоединится с русскими и пойти войной на НАТО, если Америка не снимет с него бан....
Завтра Американцы напичкают эти вотчины олигархов своим оружием... Послезавтра Путин дешовым газом и нефтью переманит олигархов на свою сторону.... И через 1+1, ZIK, Интер, СТБ и др. каналами , эти 73% обработанных олигархическим телевизором зебланов и зелбоящеров, полезут воевать против НАТО, Америкой или Польшей.....
Американцы не дураки... Во первых у них есть опыт Афгана, Ирака... когда оружием, которое они поставляли потом использовалось против американских солдат... Во-вторых американцы никогда не вкладывают деньги в сомнительные предприятия....они умеют считать деньги, в отличии от русского Ваньки,, который разбрасывается нефтедолларами налево и направо... прощает кредиты на ровном месте Кубе, африканским странам...