 Залізничне сполучення з РФ і візит Путіна в окупований Крим протизаконні, - представництво Зеленського в АРК

Про це йдеться на сторінці представництва в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У представництві зазначають, що будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною та через КПВВ на адміністративній межі. Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 року Президента Російської Федерації В. Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – до Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.
Також у представництві зазначають, що ніякі дії РФ щодо Криму не змінять закріплений в Конституції України та міжнародно визнаний статус АРК і Севастополя як невід'ємних частин території України.
В нас фактично утворюються осоередки фінансовані ворогом, які будуть впливати на суспільство та державу негативно для нас, але на користь фуйлу.
Хто ти Ksenia VB ?
А Семенченко вже пікетує офіси тих п'яти фірм, що уклали контракти з кацами на газ?