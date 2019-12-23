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 Залізничне сполучення з РФ і візит Путіна в окупований Крим протизаконні, - представництво Зеленського в АРК

Представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим відзначає протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованих Кримом і засуджує черговий неузгоджений з Україною візит президента РФ Володимира Путіна сьогодні на півострів.

Про це йдеться на сторінці представництва в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У представництві зазначають, що будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною та через КПВВ на адміністративній межі. Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 року Президента Російської Федерації В. Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – до Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Також у представництві зазначають, що ніякі дії РФ щодо Криму не змінять закріплений в Конституції України та міжнародно визнаний статус АРК і Севастополя як невід'ємних частин території України.

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Залізничне сполучення з РФ і візит Путіна в окупований Крим протизаконні, - представництво Зеленського в АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166904
 
 
 Топ коментарі
 
Такі заяві на тлі дозволу Зеленського підписувати угоди з газпромом на постачання газу приватним компаніям виглядають ЖАЛЮГІДНИМИ.
В нас фактично утворюються осоередки фінансовані ворогом, які будуть впливати на суспільство та державу негативно для нас, але на користь фуйлу.
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вы это серьезно?) а покупка нефти и электроэнергии напрямую законна? а запчасти свинарчука из параши при благословении потужного сивочолого реформатора законны?
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Представительство Зеленского - это КВН или Квартал-95?
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вы это серьезно?) а покупка нефти и электроэнергии напрямую законна? а запчасти свинарчука из параши при благословении потужного сивочолого реформатора законны?
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...без з\ч на сов.технику как?..про электрику, газ и нефть, твэлы- не смеши, если ты ноль в этом или методичку попроси обновить..з\ч, для сведения, контрабасом шли...
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дурачок, во время войны покупать з/ч у страны-агрессора ?! Это даже не просто идиотизм, это государственная измена !
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Такі заяві на тлі дозволу Зеленського підписувати угоди з газпромом на постачання газу приватним компаніям виглядають ЖАЛЮГІДНИМИ.
В нас фактично утворюються осоередки фінансовані ворогом, які будуть впливати на суспільство та державу негативно для нас, але на користь фуйлу.
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Та в нас осередок вже на Банковій сидить. Ще п'ять загублених років.
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Всі кацапки такі хамовиті і *********. Иди жалітись до Адміна, не забудь сказати, що ти мене "обідала", як каже моя онука.
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Ksenia VB не може вимовити, що путін-*****, замість цього пише фуйло.
Хто ти Ksenia VB ?
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Очень правильное заявление. Ты же не разрешаешь продавцу картошки с базара в любое время приходить к тебе домой. (если конечно он не твой любовник).
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Ну что ж, им санкции за СП-2, а они зеркально ответили, открыв ЖД сообщение)))
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Они подстраховались . Вагоны без опознавательных знаков и логотипа ржд . )
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І скаже крисчанам дєнєх нєт, но вьі дєржітєсь.
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Представительство Зеленского - это КВН или Квартал-95?
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А твой дом- это психушка или фабрика троллей?
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Це звучить просто як констатація факту. А що якщо прийняти закон, що тим хто незаконно відвідав Крим, в'їзд в Україну заборонений пожиттєво, а не на якісь там 3 чи 5 років.
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і шо з того наголошення??? Тут тра заяви на найвищому рівні до Європейських та міжнародних організацій, а не якись мишиний писк в подпольйі
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Козак Селид 🇺🇦‏ @roootik 5 ч.5 часов назад

Ж/д сообщение с РФ и визит Путина в оккупированный Крым противозаконны, - представительство Зеленского в АРК - Цензор.НЕТ 8697

А Семенченко вже пікетує офіси тих п'яти фірм, що уклали контракти з кацами на газ?
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Ему не заплатили в этот раз. Обычно он по отжимам машин специалист.
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я знову ж, в 3306-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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