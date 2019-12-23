 Чоловік напав з ножем на людей біля зупинки в Запорізькій області, одна людина загинула, троє - поранені, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

22 грудня близько 2:00 ночі до Гуляйпільського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Воздвижівка біля зупинки громадського транспорту виявлено труп чоловіка.

На тілі загиблого, мешканця Дніпропетровської області, 1986 року народження виявлені ножові поранення.

Також у лікарню з різаними ранами тулубу доставлені ще троє осіб: місцевий мешканець 1987 року народження та два жителя Дніпра 1987 та 1974 років народження. Вжитими заходами розшуку встановлено, що ножові поранення потерпілим під час конфлікту спричинив житель Запоріжжя 1995 року народження.

Нападника затримали.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

На цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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