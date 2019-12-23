EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  4713  12
Все про:Нацполіція (8700) вбивство (2002) Запорізька область (427)

 Чоловік напав з ножем на людей біля зупинки в Запорізькій області, одна людина загинула, троє - поранені, - Нацполіція

У с. Воздвижівка Запорізької області на зупинці громадського транспорту під час конфлікту чоловік завдав смертельних ножових поранень одній людині, ще трьох поранених доставили в лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

22 грудня близько 2:00 ночі до Гуляйпільського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Воздвижівка біля зупинки громадського транспорту виявлено труп чоловіка.

На тілі загиблого, мешканця Дніпропетровської області, 1986 року народження виявлені ножові поранення.

Також у лікарню з різаними ранами тулубу доставлені ще троє осіб: місцевий мешканець 1987 року народження та два жителя Дніпра 1987 та 1974 років народження. Вжитими заходами розшуку встановлено, що ножові поранення потерпілим під час конфлікту спричинив житель Запоріжжя 1995 року народження.

Нападника затримали.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

На цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166898
 
 
 Топ коментарі
 
Вполне возможно, на сабжа напали, и он оборонялся - кстати, совершенно законно. Но противоположная сторона естественно будет утверждать обратное...
 показати весь коментар
 
Четверо против одного, теперь этот один стал нападающим, зато живым. Не было бы ножа его уже бы хоронили.
 показати весь коментар
 
А вот если просто бухое малолетнее неадекватное чмо на улице до тебя дое..тся. Ну подеретесь побьешь ты его, о оно ножик достанет и тебя зарежет. Потом в комментариях тоже ктото найдется и скажет - молодец пацан, пох на тебя, зато сам остался живим.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мужчина напал с ножом на людей возле остановки в Запорожской области, один человек погиб, трое - ранены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7693

Мужчина напал с ножом на людей возле остановки на Запорожчине, один человек погиб, трое - ранены, - Нацполиция

кого ж це ЦЕНЗОР набрав у співробітники ?
 показати весь коментар
 
 
Поліцаї ще круче пишуть,
На Запоріжжі затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства © Офіційний сайт Національної поліції: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-zatrimali-pidozryuvanogo-u-skojenni-umisnogo-vbivstva/
 показати весь коментар
 
Вполне возможно, на сабжа напали, и он оборонялся - кстати, совершенно законно. Но противоположная сторона естественно будет утверждать обратное...
 показати весь коментар
 
 
Четверо против одного, теперь этот один стал нападающим, зато живым. Не было бы ножа его уже бы хоронили.
 показати весь коментар
 
 
Если бы он убил всех четверых, он бы мог ещё что-нибудь доказать, а так трое показаний против одного...(
 показати весь коментар
 
 
А вот если просто бухое малолетнее неадекватное чмо на улице до тебя дое..тся. Ну подеретесь побьешь ты его, о оно ножик достанет и тебя зарежет. Потом в комментариях тоже ктото найдется и скажет - молодец пацан, пох на тебя, зато сам остался живим.
 показати весь коментар
 
 
5 чоловік 1974, 1986, 1987, 1994 р н в 2 години ночі на зупинці, звісно що п'яний тільки один.
 показати весь коментар
 
 
Ну подрались бы и на на этом все закончилось. Сколько вообще тех драк за жизнь происходит, потом вспоминаешь и многое кажется уже бессмысленным.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору