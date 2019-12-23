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 Політика України
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Все про:апеляція (264) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На засідання суду з розгляду апеляції на запобіжний захід підозрюваному в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку (Ріфмайстер) вирішили пустити обмежену кількість представників преси і слухачів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як повідомив присутнім у будівлі Апеляційного суду Києва прессекретар суду, суддя, який має розглянути апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку, виніс ухвалу, згідно з якою в зал можуть пройти лише 35 осіб. За його словами, це поручителі, рідні підозрюваного і ті журналісти, яким вистачить місця.

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На питання, чому засідання неможливо провести у великому залі, представники суду не відповідають.

На засідання прийшло понад сотню людей, зокрема багато представників ЗМІ.

За межами залу засідань залишається більшість журналістів, їх не пускають без пояснень.

Антоненка доставили на засідання суду. Він перебуває в боксі в залі засідань, однак саме засідання ще не розпочинається. Початок його було заплановано на 13:20.

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 01
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 02
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 03
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 04
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 05
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 06
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 07
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 08
Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка 09

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166897
 
 
 Топ коментарі
 
В числе допущеннях "Г+Г" и другие Бенины?
Надо бы огласить список избранных.
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Зеленое стадо шьет дело белыми нитками..
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суддя - волчара?
тоді все зрозуміло
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УКРАЇНЦІ ПРОТИ УКРАЇНЦІВ

хто розпалює громадянську війну ?
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скажем так: ватное стадо, "уставшее ат вайны", мышебратья 73 и 87% - против украинцев и Украины.
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Брехня,малоросы-вата против украинцев- вот правда!!!
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А хто там, перепрошую, українець? Моніка? Аваков? Портнов? Разумков?
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та шо там темнить - там полный зашквар с "доказательствами". поэтому ссутся и ограничивают доступ прессы.
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Зеленое стадо шьет дело белыми нитками..
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В числе допущеннях "Г+Г" и другие Бенины?
Надо бы огласить список избранных.
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Не все граждане - биомасса, у иных вопросы возникать по суду начнут...
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Нашим "судьям" надо ограничивать предвижения путём перелома конечностей.
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Пропоную на засідання пустити тільки частину судді, наприклад ноги і жопу, а голову відпустити у вільне плавання по Дніпру.
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"Кривой" рошенвский канал пустили, не переживай.
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Допустять Г+Г та інших тих, що "правильно" все 2висвітлять".
можна перевіряти по цьому списку, хто хурналісти, а хто журнашлюхи.
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При Йосі Сталіну були відкриті процеси, про те це не заважало катам робити свою справу.
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йой, про сраліна згадали. Знаєш, що би зробили кати сраліна з тими, хто погрожував прокурорам?
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А Пеца не придёт на суд защищать или боится что и его захробастают на два месяца для начала
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нет. он по другим вопросам. он как раз сейчас в штаны тебе срёт, а ты и не замечаешь за столь полезным занятием, как "срать" не Цензоре.
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прокуроров с доказательствами снова нет?
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Порохоботы,собирайте сухари и вперёд
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эта влада творит злочин и ссытся от того что творит ...
І так друзі, згадайте брифінг МВС і людину з принтами, що ніби то Рифмастер!
А тепер увага, дивіться фото і відео!
Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини!
Та відео, де він зафіксований і це є явно не Ріфмастер!
Ну що мусора і хто їм повірив?! Викусіть, я з нетерпінням чекаю сатисфакції!

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 9355

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 7571

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 7211

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 4171

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 6370

https://youtu.be/B6Ys1MszdaY?t=704
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Вызывайте маоодёра - пусть разъяснит суду, что он им реформирован!
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Кацап, иди за поребрик. Ты перепутал цензор и 60 минут с гебельсами
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Поскольку полиция и охрана в результате революции не согласны строго по закону обращаться с уголовниками определенных политических направлений, то сокращение числа публики рационально.
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блR! Балаган устроїти на увесь світ вони можуть, а на суд допустити пресу - то це тайна слєцтвія, ЙПВШМТЬ!!!
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В Штатах вообще запрещены фото и видеосъемка! Карандаш, кусочек бумаги и все! И заметь, никто и никогда еще не возмущался!
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если процесс ЧЕСТНЫЙ- то НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ...если скрывают - это значит происходит преступление прямо сейчас путём подтасовывания "фактов" и "навешивания" висяка на невиновных
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В Україні влада Антиукраїнська, Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .....Патріоти, Добровольці не зробили просту річ після Майдану - не усунули олігархію, їх прислужників з владних кабінетів, продажних судів і прокурорів і разом з ними офіцерський склад проросійського спрямування фактично агентів ФСБ. Помилки треба виправляти тоді буде легше будувати незалежну, демократичну Україну.
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Для тех, кто в танке! Главные враги Украины - это мародеры, коррупционеры и убийцы! Остальные враги - это те, кто их покрывает!
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А вот. Это уже очень и совсем не подозрительно и совсем не пованивает🤔🤔🤔спасибо жителям зебасса за все и ссущегося главзебила нелоха
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