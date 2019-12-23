 Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як повідомив присутнім у будівлі Апеляційного суду Києва прессекретар суду, суддя, який має розглянути апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку, виніс ухвалу, згідно з якою в зал можуть пройти лише 35 осіб. За його словами, це поручителі, рідні підозрюваного і ті журналісти, яким вистачить місця.

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На питання, чому засідання неможливо провести у великому залі, представники суду не відповідають.

На засідання прийшло понад сотню людей, зокрема багато представників ЗМІ.

За межами залу засідань залишається більшість журналістів, їх не пускають без пояснень.

Антоненка доставили на засідання суду. Він перебуває в боксі в залі засідань, однак саме засідання ще не розпочинається. Початок його було заплановано на 13:20.



















Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.