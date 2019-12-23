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 Окупанти завозять на Донбас нові партії мін і гранат, - розвідка

Командування російських окупаційних військ підсилює передові позиції з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок облаштування додатковими мінно-вибуховими загородженнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Від початку грудня ц.р. в передові підрозділи противником завозяться нові партії мін і гранат, які розміщуються для зберігання в необладнаних для цього місцях і з порушеннями. Це призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

За даними української розвідки, 20 грудня ц.р. навколо будівлі одного з навчальних закладів на тимчасово окупованій території Луганської області були виявлені розкидані боєприпаси, в т.ч. наступальні гранати "Ф-1", які використовуються окупантами для встановлення т.зв. розтяжок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166892
 
 
 Топ коментарі
 
Все для мира и разборок насчет«исконно русское Причерноморье» где раша там война
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Напевно путін з Зеленським про мир домовились...
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К перемирию бессрочному с горя после блестящей нормандской победы величайшего лидера современности готовятся
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Все для мира и разборок насчет«исконно русское Причерноморье» где раша там война
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Напевно путін з Зеленським про мир домовились...
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К перемирию бессрочному с горя после блестящей нормандской победы величайшего лидера современности готовятся
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У шахтьорів такого добра вистачає і в шахтах.
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ну! только деньги на ветер)))) не чтоб взять лопату и... не скиглити ))))
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А ти спитай у *****. Він тебе ************ зрозуміє без перекладача. Окупанти завозять на Донбас нові партії мін і гранат, - розвідка - Цензор.НЕТ 4136
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Ф-1 хорошая наступательная(фугасная)граната.
Главное не перепутать-- метнуть выдернутую чеку,
а саму гранату оставить в своих руках
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та ну.!..не нагнетайте!
зачем они им при устойчиво-устойчивом продолжительно-продолжительном пере-пере-перемирии..? ну? подумайте сами... только для фейерверков праздничных! да???
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Восточные даунбаситы обстреливают артиллерией и минами западных даунбаситов. Наверное хотят показать как их притесняют за рузгий языг.
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я знову ж, в 3304-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ничего.... Наши минеры рискуя жизнью и здоровьем их разминируют. Да...генкрысы с генералисимусом?
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