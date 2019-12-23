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Все про:демонтаж (68) Інститут нацпам'яті (139) Київ (6727) декомунізація (267) Дробович (5)

 Питання демонтажу комуністичної символіки на скульптурі "Батьківщина-мати" в Києві ще не вирішене через високу вартість робіт, - Дробович

Директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявляє про наявність рішення щодо демонтажу комуністичної символіки зі щита на пам'ятнику "Батьківщина мати" в Києві, але відзначає високу його вартість.

"Щодо "Батьківщини-матері". В Інституті Патона (Інститут електрозварювання ім. Патона, - ред.) позавчора мені повідомили, що у них є рішення як демонтувати (комуністичну символіку з щита, - ред.), але воно буде дуже дорогим", - сказав Дробович на прес-конференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дробович додав, що УІНП має намір звернутися до Міністерства культури, молоді та спорту, щоб передбачити у 2020 році фінансування на такі роботи, але попередньо проведуть громадські обговорення, чи згодні громадяни з великими витратами на такий проект. "Або запропонуємо придумати граціозніший проект вирішення цього питання", - додав він.

Стосовно пам'ятника Щорсу Дробович зазначив, що інститут має рішення з цього питання, і наразі тривають переговори щодо його реалізації.

Стосовно комуністичної символіки на мосту імені Патона в Києві голова Інституту нацпам’яті заявив, що додатково вивчить це питання, водночас наголосив, що такі елементи споруди мають бути демонтовані.

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Також Дробович вважає, що для вирішення питання демонтажу мозаїчних зображень Володимира Леніна і Йосипа Сталіна, розміщених на водонапірній башті в центрі м.Новгород-Сіверський Чернігівської області, необхідна активніша участь місцевої громадськості.

"Ми плануємо діяти у передбачений законодавством спосіб, це нормальна практика для правової держави", - сказав Дробович на прес-конференції в Києві в понеділок, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" про подальші дії УІНП з питання демонтажу цих зображень.

"Інститут національної пам'яті, на жаль, не має інструментів для прямого фізичного втручання та впливу на об'єкти комуністичної спадщини. Ми звертаємося до поліції, до органів місцевої влади. Якщо вони не реагують, відповідно, порушується закон і триває розслідування поліції, то ми щодо цього зробимо запит", - додав він.

Крім того, Дробович зазначив, що з цього питання інститут готовий ініціювати публічну дискусію, щоб спонукати громадськість впливати на місцеву владу.

Пізніше в коментарі агентству голова УІНП додав, що важливо, щоб активна громадськість міста включалася у вирішення цього питання.

"Ми можемо багато разів звертатися, але не можна декомунізацію проводити з Києва. Критична маса Новгорода-Сіверського, ті, хто проти (портретів Сталіна і Леніна - ІФ), має дотиснути у передбачений законом спосіб: через громадський тиск на поліцію, через звернення до суду. Лише ця активність вирішить це питання", - сказав він.

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Дробович зазначив, що Інститут нацпам’яті може стати каталізатором через проведення обговорення, щоб роз'яснити громадськості механізми, через які можна діяти. "В іншому разі буде біда, знову буде "совок". ЦК КПРС вирішує, хто ваші герої, що вам слухати і дивитися", - провів він аналогію.

На запитання про можливу "стихійну декомунізацію", якщо влада міста не демонтує ці портрети, Дробович зазначив, що історія показує, "що якщо хтось не виконує закону, то народ виконує його сам", і влада міста це має розуміти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166887
 
 
 Топ коментарі
 
А шо 5 років чекали? Петя грошей не назбирав?
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Да эту странную мать вообще надо демонтировать.
Редкая уродина.
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Та отож, бахнуть динамитом ее - а вместо поставить киоск Рошен. А то в Киеве после 2014 этих киосков появилось очень много, но в том районе как назло нету.
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нада і ету мать дімандіровать, а то торчіт як опудало
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Так надо убрать всю Родину Мать, это тоже самое что убрать не весь памятник Ленину, а лишь его голову. Смешно как то даже с нашей современности. У нас же вся страна в сталинках, в хрущевках символы коммунистического режима по всюду. Нет ничего глупее чем идеологические войны, особенно когда она идет с памятниками, а не с самой идеологией путем дискуссий и признания её преступлений и признанием её заслуг, а борцы как правило её бывшие и ярые приверженцы.
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Она стоит возле Святой Лавры и энергетически ГНОБИТ окружающее пространство,
как и мавзолей Бланка в Мацкве.
Хотя в свете событий войны 2014-2019 годов она показывает меч Востоку (кремлю),
что не так уж и неправильно. А советские символы на щите можно заполнить пенобетоном и закрасить металлической краской.
Или зашить листами нержавейки на саморезах в тон всей конструкции - дешево и сердито.
Было бы желание.
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Декомунизация нужна трем областям Западной Украины - пусть скинуться.
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Декоммунизация не нужна только деткам и внучкам энкаведистов, выросших на спецпайках.
Этих урродцев в обществе считанные проценты и они раскиданы по всей Украине.
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кто-то еще верит "зеленым" в то, что они обещают??? они на камеру будут говорить все, что угодно, а делать будут то, что им их спонсор Беня разрешит, поэтому будет имитация и бла-бла по телеку для зеленой биомассы ...
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Зелень спить і бачить приєднання України до засраціі - а там комунякскі символи в честі.
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Главная беда, что пока не решен вопрос присяги всего населения демократическим ценностям цивилизованных стран, заключающейся в ритуальном поедании ложечки кала и публичном испражнении на могилы совков-предков.
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Але ж комуністична символіка висить просто над головами наших депутатів...Знаменита парламентська люстра складається з елементів "серп-молот" і "зірка",але так як вони являються кріпленням люстри,а сама люстра - кріпленням куполу - то цю символіку нардепи стараються не помічати...Ось так символічно прокляте комуністичне минуле ще скріплює щасливе незалежне теперішнє...
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Гы-гы.
В Черновцах на синагоге комунчки поверх минор налепили серпы и молоты и сделали кинотеатр.
Тут тоже можно розочки из пенопласта прилепить.
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нада мать ету положіть - еротіческа така інсталяція "возлєжащая баба с напільніком"
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Кстати у меня дед репрессирован в 1938, в 1945 году погиб в лагере, где могила неизвестно, но проводить декоммунизацию за деньги народа без референдума, в самой нищей стране Европы - это правильно? И потом, за 28 лет Независимости, куда рассосался экономический потенциал оставленный коммунистами?
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Я так розумію, ви підтримуєте дії влади проти діда.
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Экономический потенциал Украины был успешно "приватизирован" коммунистами -
кто Кравчук - секретарь ЦК КПУ по идеологии, а кто такой Кучма - парторг "Южмаша".
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Вообще это уродство демонтировать нужно!
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А почему это не произошло в других бывших республиках, и как объяснить, что при парторге "Южмаша" рост ВВП был до 15% в год?
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В яких "других бывших республиках", крім рашки і середньоазіатських країн комунякской символіки вже давним давно немає.
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пусть бы стояло . даже прикольно как то. передалали б в атракцион какой нить чтоле
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А если без идеологии, то вне зависимости от символики статуя низкохудожественная с дня постройки.
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В 1980 году, когда "дарагой" Леонид Ильич Брежнев ещё шевелил нижней челюстью,
эту тётку как раз сдавали в эксплуатацию и студентов-первокурсников
запрягли убирать на стройке бесплатно - это была тупая обязаловка
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Щит можно закрыть плазменным экраном и крутить рекламу и мультики.
Нечего тётке просто так стоять у дороги - пусть зарабатывает.

А то на одну подстветку тратятся сумасшедшие бабки.
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В данной ситуации - идея не из худших, и деньги сразу найдутся у инвестора, но есть проблема - если деньги частные, то как их попилить?
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Для того і поставили Дробовича, щоб він відбрехувався і нічого не робив.
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Пригласить китайцев - они ей быстро приделают ноги.
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Ну и что, в 80-е и в колхозы ездили и в стройотряды, было весело и была уверенность в завтрашнем дне, а потом все накрылось медным тазом. Теперь все ездят по желанию - кто в Россию, кто в Европу, кто на зароботки, а кто и навсегда, лишь бы выжить.
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Да, при СССР все верили в завтрашее дно.
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Китайцы - тоже вариант, они не только разберут и уберут за собой без платно, но скорее всего еще и доплатят.
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Вони ще холм землі зріжуть і з собою заберуть))
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Китайцы еще и мост Патона могут с собой прихватить.
А на его месте быстро построить современный.
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Китайцы могут, т.к. у них за коррупцию стреляют на стадионах шеренгами, но вот что интересно: у руля компартия с ненавистными нам символам и второй экономикой в мире.
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При СССР все верили в светлое будущее, к сожалению оно оказалось сегодняшним дном - за 18 лет независимости и демократии мы уверенно конкурируем с беднейшими странами Азии и Африки по всем позициям, и судя по всему потенциал еще есть как в экономике, так и в демократии.
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