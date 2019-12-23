 Працюють 715 мобільних груп: Поліція обіцяє жорстко реагувати на всі спроби відновити діяльність гральних закладів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

Як зазначають у відомстві, по всій території України продовжують працювати мобільні групи, які моніторять дотримання норм законодавства про заборону функціонування будь-яких гральних закладів.

"Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу", - йдеться в повідомленні.

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За даними Нацполіції, на цей час у співпраці із представниками органів місцевого самоврядування відбувається демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів.



"Звертаємося до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, негайно повідомляйте про це на лінію 102 для оперативного та належного реагування", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.