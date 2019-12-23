 Працюють 715 мобільних груп: Поліція обіцяє жорстко реагувати на всі спроби відновити діяльність гральних закладів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.
Як зазначають у відомстві, по всій території України продовжують працювати мобільні групи, які моніторять дотримання норм законодавства про заборону функціонування будь-яких гральних закладів.
"Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу", - йдеться в повідомленні.
За даними Нацполіції, на цей час у співпраці із представниками органів місцевого самоврядування відбувається демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів.
"Звертаємося до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, негайно повідомляйте про це на лінію 102 для оперативного та належного реагування", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
МВД бомбит тех кого СБУ кришует
а СБУ бомбит тех кого МВД кришует
Генеральный прокурор Рябошапка торжественно заявил, что нелегальный игровой бизнес крышуют правоохранительные органы. Интересный поворот...
решту менти забрали собі, бо воно і так їх було
И в Европу "бубочке" дорога закрыта.
"Бубочке" теперь только в Иран.
https://www.youtube.com/watch?v=YwTxm6oNzdo&t=132s
Вони українців за ідіотів рахують ? Поліція не РЕАГУЄ.
50 000 000 грн / 5300 заведений = 9433 грн из каждого заведения, некоторые телефоны стоят дороже!
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ну-ну