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 Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі обстріляли позиції наших захисників на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12.00 від початку поточної доби було зафіксовано 2 випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

З гранатометів різних систем, ворог обстріляв українських захисників в районі н.п. Лебединське, на Донецькому напрямку.

Крім того, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів по наших захисниках поблизу н.п. Південне.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166880
 
 
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Это не обстрел - это разведение! Ну, сколько раз повторять?
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93-тя ОМБр Холодний Яр
1 год ·

На жаль, повідомити про те, що бригада вийшла в зону ООС, ми змушені разом із жахливою новиною.
Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр - солдата Соловйьва Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки із проросійськими найманцями прямо на позиції.
Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний «Маяк».

«Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали - зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата», - кажуть про бійця побратими.

Герман родом із Кам'янського, жив у Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018-го. У до холодноярців приєднався, коли бригада вийшла на Донеччину - воював у Верхньоторецькому.
У нього залишилася мама.
Ми глибоко співчуваємо рідним та близьким Германа!
Вічна пам'ять Герою!
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Обстрелы каждый день и МО потерь нет а раненые и погибшие есть то как это говорите правду а не приторную зеленую лож
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я знову ж, в 3303-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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