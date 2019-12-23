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Все про:місцеві вибори (122) ОТГ (59) Європейська Солідарність (194)

 "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії

За попередніми підрахунками, на перших виборах в об’єднаних територіальних громадах 22 грудня "Європейська Солідарність" стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Упевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – у Зазимській ОТГ", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ, українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників "Слуги народу", 4 представників від "Європейської Солідарності", 3 – "Батьківщини", 1 представника партії "Укроп" і 1 – "Наш край".

"Члени партії "Європейська Солідарність" і кандидати, які висувалися за підтримки партії, будуть відстоювати курс на децентралізацію, започаткований п’ятим Президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком", - зазначили в партії.

Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбувалися в 86 ОТГ у 23 регіонах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166875
 
   
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23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности"
Разница более чем в ПЯТЬ раз! На выборах Петя сливал всего в ТРИ раза меньше.
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Киев еще не вся Украина, впрочем по кортежам зеленского и правда не подумаешь что в стране война, а корпаративы...прямо пир во время войны у руко- водителя воюющей страны.
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Пеца лживый предпочитал нажраться под пальмой на мальдивах инкогнито. Вот же вы не привыкли к правде никак. Все вам нравится, когда 'голый и босый' и весь в слезах в дырявых носках, а по факту, сидит на украденных миллиардах, жена бизнесвумен мирового масштаба, бабушка опять же таки миллионерша.
Корпоратив не устраивали за бюджетные деньги- все, что нам нужно знать об этом корпоративы.
При пеце как тв не включишь, всегда свеча горит- то голодомор, то геноцид, то обвал -страна вечного траура , депрессии и страха. Манипуляции разного толка, когда события даже очень давние специально поднимаются, специально топчутся по нашим вековым ранам, чтобы мы страдали вечно.
А нам не нужно страдать. Мы не депрессивное государство. Нам нужно побеждать, жить, рожать детей, укреплять армию, платить налоги. Нам нужно жить, а не умирать. Работать, а не ждать субсидии. Побеждать , а не кричать и восхвалять 'мудрого' путена, который, по мнению порохоботов, гораздо 'умнее' и 'хитрее' нашего 'глупого' президента. Наш президент ничего не предал и не сдал. Он не замешан ни в каких коррупционных схемах . Все, что вы можете ему предьявить это хриплый голос и номера из квартала. Ваша злоба сродни агонии
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Какой бред ты написала,и сколько ненависти.После этого хочешь сказать,что ты нормальный человек ？？
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А вы вечером посмотрели бы, когда эти треклятые жестянки занимают во дворах и на тротуарах всё мало-мальски свободное место..
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Наверно при Порошенко в Киеве не было автомобилей? Если на десяток автомобилей и стало больше, то это - вместо велосипеда.
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Вам откуда это известно? Ну вот откуда? Я, например, не была в Киеве давно. Таких пробок, тем более в выходные дни не было. Значит, есть у людей деньги. И я этому очень рада. Нужно строить мосты , развязки, эстакады, чтоб наша столица была не хуже Токио
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Киев в пробках стоял стоит и будет стоять, еще про очереди в магазах начни говорить и кафешки забитые. они были забиты и при "зубожінні чоколаднава барыги" тогда мы вас в это носиком тыкали, а вы скулили про полвареника и запах здобы. Как бы ролями мы поменялись, а здравого смысла у вас так и не прибавилось. никто не говорит что при вазелине тут пенсионерки жолуди едят. просто за президенства "барыги" такого ракового бюджета не принимали ни разу и о задолжностям бюджетникам никто не слыхивал? корупцию побороли и сразу денег в стране не стало? может не с корупцией таки боролись а за нее?
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Ну вот вы и признались, что 'обнищание' выдумано вами.
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обнищание придумано до нас, а бюджет 2020 придуман вазелиновой властью и это уже реальность которая легко может привести к обнищанию РЕАЛЬНОМУ
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Ну, детский сад. Когда будет 2020 , тогда приходи
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хочешь перекинуть нынешние проебы с потерей табачки, натянутым на глобус курсом гривни, инвалидским рынком земли и прочими прелестями вазелиновой команды на бюджет папередникаф? тут ты какнешь мимо горшка. Все проебы вазелиновых задокументированы и станут хорошей доказательной базой "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 268
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Целых четыре представителя, это победа! Есть чем гордиться.))
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Хе-хе-хе-хе-хе, и это еще даже не весна. тогда и посмотрим кого будут сажать. "Евросолидарность" стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 5627
Зеленые уже столько преступлений совершили, что можно будет из-за рубежа интерполом выковыривать "Евросолидарность" стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 2495
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Зеля разочаровал, вся Украина ждёт когда уже Свинорылого посодют )))))))))))))))
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Не будет этого никогда-методичку поменяй
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а за что? все сопливые брызги про афшоры оказались фейком. зато коломойша с рукой по локоть в жопе у зе, реально вывел и отмыл миллиарды (не без помощи 95 квартала) и за это его прямо сейчас заочно судят в США.
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очередная "Перемога" переодетой бпп -только 17% от СН, ворью Потрошенко еще раздали под зад
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Власть:
- отдать миллиарды Коломойскому (и это на сентябрь подборка),
- отдать миллионы на неквалифицированных болванов, кумовьев и просто журнашлюх, назначенных на высокие посты (Абромавичус - 1.5 миллиона/месяц, Лещенко - 500 тыс/мес, Найем 300 тыс/мес, и это не касаясь Квартала),
- отдать миллионы на спецшоссе к дому Зеленского,
- на покатушки Гончарука в Лондон чартером,
- на покатушки шалмана ПОЛНЫМ СОСТАВОМ в Париж,
- на экскурсии детей Зеленского в Японию и Францию,
- на "обучение" "Слуг" в Трускавце,
- на корпоратив вчерашний,
…..
- деньги КОНЧИЛИСЬ.
Власть: Папередники виноваты! Оставили нам в Казначействе 130 миллиардов, а этого ИгорьВалерьевичу на один зуб! И бюджет плохой нам оставили, хоть и с профицитом, но профицит мог быть и побольше!
Нарид: ПРОКЛЯТЫЙ ПОРОШЕЕЕЕНКО!!!!
Кстати, насчет "ИгорьВалерьевичу на один зуб". Пара свежих новостей:
- Украина проиграла суд и должна заплатить компании Коломойского и Хомутынника 12 миллионов долларов. 17 декабря 2019.
- Служба безопасности требует от руководства "ПриватБанка" согласовывать с правоохранителями иски к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранных судах. 20 декабря 2019.
Последнее - это вообще предел всему. Немыслимо. Служба безопасности государства в интересах криминального олигарха, совершенно не скрываясь, официальными письмами мешает госбанку судиться с этим самым криминальным олигархом, обокравшим банк на 5,5 миллиардов долларов.
Даже во времена Януковича такого не было. Действия в интересах олигархата были, но чтоб вот так откровенно, официальным письмом… не было такого. "В Украине побороли коррупцию на высшем уровне". О, даааааааааааа.
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Нет , ну с такой силищей силенной можно уже на майдане квадриллионы собирать. Со всего мира приедут поддержать министра экономики при Януковиче, чтоб его , не дай Бог, на нары не отправили !
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Ну зебіли ж лохонулись тепер доказують Шо воні нЄ лохі
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а вовин папа что-то много бакланить стал - вы не находите, господа?
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Ну, рейтинг в 26% хоча й не третина але досить значимий, і явно вищий від 4,6% ПЄС чи 3,4% Батьківщини. Решта партій на грані похибки. Можна сміливо говорити про те що, старі політпроекти не користуються хоч якимось попитом. Одна з причин явно в тому що, всі вони спираються виключно на авторитет і здатність формувати вибори місцевих сцарьків. Поки що, більшість з них вирішила триматися в стороні від гучних імен. Очікуючи кращих пропозицій.
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44 самовыдвиженцев, 23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности", 3 - "Батькивщины", 1 представителя партии "Укроп" и 1 - "Наш край". Источник: https://censor.net.ua/n3166875
Ну слава Богу , доверие к зельоным начало испаряться . "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 1081 . Процесс , как говорицца , - пошёл "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 6632 . . Главное удержать темп ,, зюзики , не расслабляться "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 2528 . .. !!
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Як бачимо довіра впала до всіх політпроектів. Думаю ще й тому що, це були місцеві вибори де рулять і рахують місцеві племені сцарьки, які зараз не отримували пропозицій або не захотіли їх прийняти. Ситуація складеться інакше коли на кон стануть "вищі цінності" типу: ВРУ чи презедентське крісло. Тоді, 51% "невизначившихся" отримають реальні пропозиції від реальних панів і забезпечать результат в своїх наділах.
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А можно и проголосовать за ПЕСа, точно ........ оторвут, без наркоза и прилюдно.
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Господа политические эксперты, голосование за персоналии имеет отличия от голосования за партийные списки. По персоналиям побеждают немало самовыдвиженцев, побеждают люди, которые не новые, а действующие главы. Но такой партии - самовыдвиженцы - не существует. Возьмем ранее упомянутую Закарпатскую область. Почему многие решили, что СН показала провальный результат в сравнении с парламентскими выборами. У СН по главам ОТГ 2/9, а на выборах в парламент, где было голосование за персоналии (мажоритарка) - 1/6. Вот, город Днепр, у Филатова, действующего мэра, высокий рейтинг, он имеет высокие шансы победить какого-то малоизвестного представителя СН, но это не значит, что по партийному списку СН пролетит в Днепре. Это касается любой партии. Вспомним Яроша. На выборах по мажоритарке в прошлый раз он уверенно победил на округе, в то же время на том же округе его партия набрала какие-то крохи. Вот так - партия Яроша с треском пролетела, а сам он уверенно выиграл. Такие вот реалии.
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Совершенно верно. Если бы голосовали только по партийным спискам Пеят не прошел и везде был "Слуга".
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Реалії такі, що в Україні на місцевих виборах існує 2 системи:
1. мажоритарна - у населених пунктах до 90 тис. мешканців
2. пропорційна з відкритими партійними списками - у населених пунктах з кількістю мешканців більше 90 тис. Голосують окремо за міського голову і окремо за депутатів місцевої ради. Як прийде час виборів у Дніпрі тоді побачимо результат.
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выборы проходили в 86 ОТГ в 23 регионах Украины

Правильно ли я понимаю, что из 86 мест блохастые ПЕСыкы получили аж 4 и преподносят это как грандиозную перемоху??? "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 9135
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ну а что им еще остается? "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 4934они и 25% и 8% преподносили как победу. Они же типа ИЛИТА Украины, все остальные-вата, зрадники, малоросы, а вот порохос0сы-это истинные украинцы "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 4934
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Звичайна технологія агента російських спецслужб Порошенко,щоб вчергове нагадати про себе. Справа в тому,що це тількі попередні підрахункі...
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Anna Skorohod, [23.12.19 12:08]
Слуги и ОП , а вы точно в ЦВК назначили своих представителей? Может это не ваши ? (говоря о победе и называя%, они имеют в виду явно другие партии)
Цифры которые даёте вы , видимо предназначены только для Вашего внутреннего упокоения ( предновогоднее желание), вообще не соответствуют действительности.
Нет ни одного ОТГ где поддержка была больше 18 % .
Возможно корпоратив ещё не до конца вышел из крови
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Слуги відбирають в них землю , вони голосують за слуг . Капець ,. обнутий "нарід".
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Вчителям, медикам, спортсменам...
Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту - регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики України - звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності.
звернення, розміщене на сайтах Федерацій баскетболу та легкої атлетики.
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Так там какое то зеленое чмо говорило что нужно отдавать приоритет физкультуре.
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"зеленое чмо говорило" а тупе бидло хавало,
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Я так понимаю, представители собачьей будки прошли там, где никто из остальных политических сил своих представителей не выставил?
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А ось і справжі переможці на виборах ОТГ.
Юлія Тимошенко

18 мин.

Солідний результат на виборах в об'єднані територіальні громади - перших з часів зміни влади. «Батьківщина» отримала понад 30% мандатів з-поміж партійних висуванців та посіла перше місце за партійним показником принаймні у 29 громадах!

Ми пропустили вперед лише президентську політичну силу, а всіх інших суперників залишили далеко позаду.
Загалом вибори відбулися у 86 ОТГ. Ось результати партій за попередніми підрахунками:
Слуга народу - 418 мандатів (44,9% від депутатів, обраних від партій)
Батьківщина - 286 мандатів (30,7%)
Наш край - 45 мандатів (4,8%)
ОПЗЖ - 37 мандатів (4%)
Аграрна партія - 33 мандати (3,5%)
Європейська солідарність - 27 мандатів (2,9%)
І це - не враховуючи тих партійців, які йшли самовисуванцями.
Від імені партії «Батьківщина» я дякую всім за підтримку! І бажаю наснаги всім партійцям, в яких повірили люди. Упевнена - ми не підведемо!
#Батьківщинадіє
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звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності.)) -- и на другой день пошли на выборы и проголосовали за слуг зеленского . Мировые светилы в области психиатрии ,всё как один - ели уху . "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії - Цензор.НЕТ 8290 ..
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Другими словами, порохоботы не справились со своей работой. КПД менее 2%, как гудок от паровоза.
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Зебоба, казала сова пугачері і про теє і про сеє,,а він -все пугу та пугу.
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Та что б ты не дождал , меня в зебобы плеснявые записывать,мои руки и совесть чисты перед детьми которым жить в независимой Украине.
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Зєля проліз на ненависті до Пороха...Порох тепер пролазить на ненависті до Зєлі...Ось так вони розводять народ,а ми,барани,будемо бігати від урни до укни,голосуючи по черзі проти того,кого в даний момент більше ненавидимо...
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Как узнать порохобота?
1. Нездоровый , потухший взгляд
2. Мозоль на указательном пальце от постоянно злоупотребления кнопкой спам.
3. Отсутствие способности понять, что Петя -всё.
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Тань,они думают,что они лягушки и своим хайпом взобьют масло ,чтоб снова во власть.
А оказывается,что они бегемот,тонущий в болоте.
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пЭцекантропы себе дорисовывают по давней воровской привычке.
"наш край" тоже их прокладка вроде?
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Зеленые, пока еще есть билеты на Ростов!!!!
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