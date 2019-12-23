 "Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Упевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – у Зазимській ОТГ", - йдеться в повідомленні.
За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ, українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників "Слуги народу", 4 представників від "Європейської Солідарності", 3 – "Батьківщини", 1 представника партії "Укроп" і 1 – "Наш край".
"Члени партії "Європейська Солідарність" і кандидати, які висувалися за підтримки партії, будуть відстоювати курс на децентралізацію, започаткований п’ятим Президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком", - зазначили в партії.
Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбувалися в 86 ОТГ у 23 регіонах України.
Корпоратив не устраивали за бюджетные деньги- все, что нам нужно знать об этом корпоративы.
При пеце как тв не включишь, всегда свеча горит- то голодомор, то геноцид, то обвал -страна вечного траура , депрессии и страха. Манипуляции разного толка, когда события даже очень давние специально поднимаются, специально топчутся по нашим вековым ранам, чтобы мы страдали вечно.
А нам не нужно страдать. Мы не депрессивное государство. Нам нужно побеждать, жить, рожать детей, укреплять армию, платить налоги. Нам нужно жить, а не умирать. Работать, а не ждать субсидии. Побеждать , а не кричать и восхвалять 'мудрого' путена, который, по мнению порохоботов, гораздо 'умнее' и 'хитрее' нашего 'глупого' президента. Наш президент ничего не предал и не сдал. Он не замешан ни в каких коррупционных схемах . Все, что вы можете ему предьявить это хриплый голос и номера из квартала. Ваша злоба сродни агонии
Зеленые уже столько преступлений совершили, что можно будет из-за рубежа интерполом выковыривать
- отдать миллиарды Коломойскому (и это на сентябрь подборка),
- отдать миллионы на неквалифицированных болванов, кумовьев и просто журнашлюх, назначенных на высокие посты (Абромавичус - 1.5 миллиона/месяц, Лещенко - 500 тыс/мес, Найем 300 тыс/мес, и это не касаясь Квартала),
- отдать миллионы на спецшоссе к дому Зеленского,
- на покатушки Гончарука в Лондон чартером,
- на покатушки шалмана ПОЛНЫМ СОСТАВОМ в Париж,
- на экскурсии детей Зеленского в Японию и Францию,
- на "обучение" "Слуг" в Трускавце,
- на корпоратив вчерашний,
…..
- деньги КОНЧИЛИСЬ.
Власть: Папередники виноваты! Оставили нам в Казначействе 130 миллиардов, а этого ИгорьВалерьевичу на один зуб! И бюджет плохой нам оставили, хоть и с профицитом, но профицит мог быть и побольше!
Нарид: ПРОКЛЯТЫЙ ПОРОШЕЕЕЕНКО!!!!
Кстати, насчет "ИгорьВалерьевичу на один зуб". Пара свежих новостей:
- Украина проиграла суд и должна заплатить компании Коломойского и Хомутынника 12 миллионов долларов. 17 декабря 2019.
- Служба безопасности требует от руководства "ПриватБанка" согласовывать с правоохранителями иски к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранных судах. 20 декабря 2019.
Последнее - это вообще предел всему. Немыслимо. Служба безопасности государства в интересах криминального олигарха, совершенно не скрываясь, официальными письмами мешает госбанку судиться с этим самым криминальным олигархом, обокравшим банк на 5,5 миллиардов долларов.
Даже во времена Януковича такого не было. Действия в интересах олигархата были, но чтоб вот так откровенно, официальным письмом… не было такого. "В Украине побороли коррупцию на высшем уровне". О, даааааааааааа.
Ну слава Богу , доверие к зельоным начало испаряться . . Процесс , как говорицца , - пошёл . . Главное удержать темп ,, зюзики , не расслабляться . .. !!
1. мажоритарна - у населених пунктах до 90 тис. мешканців
2. пропорційна з відкритими партійними списками - у населених пунктах з кількістю мешканців більше 90 тис. Голосують окремо за міського голову і окремо за депутатів місцевої ради. Як прийде час виборів у Дніпрі тоді побачимо результат.
Правильно ли я понимаю, что из 86 мест блохастые ПЕСыкы получили аж 4 и преподносят это как грандиозную перемоху???
Слуги и ОП , а вы точно в ЦВК назначили своих представителей? Может это не ваши ? (говоря о победе и называя%, они имеют в виду явно другие партии)
Цифры которые даёте вы , видимо предназначены только для Вашего внутреннего упокоения ( предновогоднее желание), вообще не соответствуют действительности.
Нет ни одного ОТГ где поддержка была больше 18 % .
Возможно корпоратив ещё не до конца вышел из крови
Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту - регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики України - звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності.
звернення, розміщене на сайтах Федерацій баскетболу та легкої атлетики.
Юлія Тимошенко
18 мин.
Солідний результат на виборах в об'єднані територіальні громади - перших з часів зміни влади. «Батьківщина» отримала понад 30% мандатів з-поміж партійних висуванців та посіла перше місце за партійним показником принаймні у 29 громадах!
Ми пропустили вперед лише президентську політичну силу, а всіх інших суперників залишили далеко позаду.
Загалом вибори відбулися у 86 ОТГ. Ось результати партій за попередніми підрахунками:
Слуга народу - 418 мандатів (44,9% від депутатів, обраних від партій)
Батьківщина - 286 мандатів (30,7%)
Наш край - 45 мандатів (4,8%)
ОПЗЖ - 37 мандатів (4%)
Аграрна партія - 33 мандати (3,5%)
Європейська солідарність - 27 мандатів (2,9%)
І це - не враховуючи тих партійців, які йшли самовисуванцями.
Від імені партії «Батьківщина» я дякую всім за підтримку! І бажаю наснаги всім партійцям, в яких повірили люди. Упевнена - ми не підведемо!
#Батьківщинадіє
1. Нездоровый , потухший взгляд
2. Мозоль на указательном пальце от постоянно злоупотребления кнопкой спам.
3. Отсутствие способности понять, что Петя -всё.
А оказывается,что они бегемот,тонущий в болоте.
"наш край" тоже их прокладка вроде?