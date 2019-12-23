 Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одним "доказом" (тепер це слово точно можна брати в лапки) в справі Шеремета стало менше", - зазначив Сенцов, коментуючи заяву адвоката Юлії Кузьменко Владислава Добоша щодо підозри слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач на Херсонщині.
При цьому він підкреслив, що нових фактів "ми, швидше за все, так і не побачимо, інакше їх би вже давно пред'явили".
"Хочу я побачити принципового слідчого, який заборонив це робити міністру, генпрокурору і президенту. Тому, або покажіть залізні докази, якщо вони у вас таки є, або відпускайте обвинувачених, бо та картина, яку нам намалювали з самого початку, і так була непереконливою, а тепер і зовсім почала розсипатися. Затягувати на роки слідство і суди, які можуть закінчитися нічим, у настільки резонансній справі, вже не вийде", - написав Сенцов.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Да и следующих уже не потребуется. Тупой ватный люмпенат должен быть либо накормлен, либо напуган. Пока нет возможности его сытно накормить, надо его сильно напугать.
У них обычно просыпается ничем немотивированный гуманизм и толернатность, когда дело пахнет пилюлями. Правда это только другим нельзя то, что им можно. А русские могут уничтожать целые этносы, отрезать людям головы, конечности, половые органы. Их за это уничтожать нельзя ни-ни.
Это все равно, что офицеры СС взывали бы у гуманизму американских и британских солдат, которые их без всякого суда ставили к стенке.
А то, что самой "несработавшей мины" не было - это мелочь конечно.
Ах, какой Сенцов не благодарный.....!!!
Его же приЗедент с тюрьмы вытащил...
Должен в благодарность за это ему шнурки завязывать всю жизнь....
А он поддых....
Не сподівайтесь на жодну справедливість, бо скінчите, як Сашко Білий.
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https://www.youtube.com/watch?v=6qjWj-ScaUI
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https://www.youtube.com/watch?v=GCyNEvpidTw
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То, що ці нещасні люди ще за ґратами є присудом не Авакову (там давно все зрозуміло), а українському суспільству.
напомнило ситуацию из одного старенького комикса, где человека (однофамильца одного педофила) по ошибке кастрировали иньекцией. Он подал в суд и получил баснословную компенсацию, но вскоре жена подала на него в суда за невыполнение супружеских обязаностей и отсудила все до пенни
а ти навіть власне ім'я сциш вказати... саме тому: ти НІХТО, а він має повне право висловити свою думку! зауваж, не нав'язувати, лиш висловити...
і для тугої плєсєні додам, у нього нема жодних обов'язків, є лише моральні зобов'язання!!!
Он что,неприрекаемый авторитетище?
Как ему еще Героя не дали,как гаде савченке.
Он сел по глупости,пусть скажет спасибо Вове Зе,что освободили.