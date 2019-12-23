 Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одним "доказом" (тепер це слово точно можна брати в лапки) в справі Шеремета стало менше", - зазначив Сенцов, коментуючи заяву адвоката Юлії Кузьменко Владислава Добоша щодо підозри слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач на Херсонщині.

При цьому він підкреслив, що нових фактів "ми, швидше за все, так і не побачимо, інакше їх би вже давно пред'явили".

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"Хочу я побачити принципового слідчого, який заборонив це робити міністру, генпрокурору і президенту. Тому, або покажіть залізні докази, якщо вони у вас таки є, або відпускайте обвинувачених, бо та картина, яку нам намалювали з самого початку, і так була непереконливою, а тепер і зовсім почала розсипатися. Затягувати на роки слідство і суди, які можуть закінчитися нічим, у настільки резонансній справі, вже не вийде", - написав Сенцов.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.