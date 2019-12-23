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Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Сенцов (839) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32) Кузьменко Юлія (31) Дугарь Яна (16)

 Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета

Український режисер, ексв'язень Кремля Олег Сенцов закликав відпустити обвинувачених у справі Шеремета Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, якщо не буде пред'явлено нових переконливих доказів їхньої причетності.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одним "доказом" (тепер це слово точно можна брати в лапки) в справі Шеремета стало менше", - зазначив Сенцов, коментуючи заяву адвоката Юлії Кузьменко Владислава Добоша щодо підозри слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач на Херсонщині.

При цьому він підкреслив, що нових фактів "ми, швидше за все, так і не побачимо, інакше їх би вже давно пред'явили".

Дивіться також: Адвокат Кузьменко Добош спростував підозру слідства, що Антоненко брав участь у підриві вишки електропередач. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Хочу я побачити принципового слідчого, який заборонив це робити міністру, генпрокурору і президенту. Тому, або покажіть залізні докази, якщо вони у вас таки є, або відпускайте обвинувачених, бо та картина, яку нам намалювали з самого початку, і так була непереконливою, а тепер і зовсім почала розсипатися. Затягувати на роки слідство і суди, які можуть закінчитися нічим, у настільки резонансній справі, вже не вийде", - написав Сенцов.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166870
 
   
 Топ коментарі
 
Синод УПЦ (МП) назначил епископом вот эту тварь

Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета - Цензор.НЕТ 9611

Знакомьтесь Константин Валерьевич Чернышёв (кличка в УПЦ Калинник)

Данная тварь во время захвата Крыма российскими войсками «разместил склад оружия для "Самообороны Крыма" на территории храма Святого пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где являлся настоятелем». 3 мая 2014 года был удостоен грамоты «за активное участие и личное мужество» от руководства народного ополчения Республики Крым.
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)
Министр иностранных дел Пристайко (сын генерала КГБ) заявил что вопрос Крыма нужно решать "другим путем". Начните с малого, например перестаньте предоставлять государственную дотацию и передавать в безоплатное пользование государственное имущество враждебным Украине организациям.
УПЦ МП руководство которой официально признает и поддерживает оккупацию Крыма. В год преференции составляют около 50 млн. гривен.

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Раніше Сенцов говорив гарні слова про зевладу. І тепер на прикладі справи Шеремета він почав щось розуміти. Далі буде.
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Вони нічого не покажуть

Ті уроди випускають ригів і переслідують патріотів.
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Только тогда, даже полные бараны не смогут выбрать ватного ублюдка типа ЗЕ.
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А как следующих "баранов" будете отсеивать? В лагерях?
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Есть много решений. Можно и в лагерях. Но это затратно, долго и грязно.

Да и следующих уже не потребуется. Тупой ватный люмпенат должен быть либо накормлен, либо напуган. Пока нет возможности его сытно накормить, надо его сильно напугать.
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Ну так это мы в истори много раз проходили. Вы потом не остановитесь. Сперва напугать люмпенов, потом к стенке тех кто не правильно мыслит, а мыслит неправильно это не так как вы и так далее. Короче ясно все с вами. Успехов вам в вашем любимомо виде спорта - скакании на граблях.
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И еще не один раз пройдете, если хотите жить.
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А что их определять? Собрать в кучу шушеру из любителей афицальнава русскава изыка и либо пинканками под зад, либо к стене.
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А потом? Начнете тех кто не так думает, не так ходит или другого цвета кожи тоже к стене?
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Так это вы и начинаете, мы ничего такого не делаем и никогда не сделаем, это только у вас негр плохой потому что он украинец, а донецкий предатель нет. А мы за истребление предателей.
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У кого это у вас? Вот видите вам даже в голову не приходит что я просто человек, гражданин Украины со своим мнением отличным от вашего. Только я не призываю никого уничтожать, а вы уже начали. И гарантии кроме ваших слов что становитесь - нет. А ваши слова это лично для меня пустой звук. Вас научит история. Никогда нацизм (не путать с патриотизмом) не выигрывает.
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А я призываю, я прызываю уничтожать оккупантов и коллаборационистов, что здесь плохого? Что плохого в уничтожении врага?
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То что ты так легко вешаешь ярлыки врага на людей не комбатантов и что разжигаешь ненависть. Ты дашь гарантию что сможешь потом остановиться? Что завтра не скажешь тому кто занимает красивую квартиру что он враг народа и что его квартиру надо отдать тебе? Ты не видел такое, а я такое уже видел! Все начинает вот так, потом идет уничтожение женщин и дететей "врага" потом лагеря и газовые камеры для "врага" А как ты думал, что это может быть только с фашиставми а вот с настоящим, щирым украинцем как ты точно не случится?
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А я видел как в меня стреляли донецкие террористы и российские войска, на территории Украины , что ты мне своей методикой тычешь, петушня? И теперь ты после этого будешь утверждать что ты украинец, к стенке тебя, тварь террористическую.
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Или ты против уничтожения террористов и оккупантов?
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Я за, но только когда они стоят напротив меня с оружием как в АТО, а вот так просто как ты вешать ярлыки на гражданских и призывать их уничтожать...нее я все таки человек.
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Человек методички кацапские не перепечатывает.
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А вы разве не штампами говорите? Те же методички только в профиль.
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******, я вас перед тем как на войну пошел, с города голыми руками гнал. Твари российские.
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А там местных хватает, чтобы и тебя, быдло, засвидетельствовать, они вообще просили нас с землей сровнять там все,чтобы только вас больше никогда не было. Дедушки и бабушки просили, наверное нацисты.
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Никакого нацизма в моих словах нет. Кстати, а где здесь нацизм?
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Ты же хочешь федерализацию, российский язык? Вот ты и есть предатель, тебя либо пинками под зад, либо к стене шлюху. Что тут решать, если все очевидно?
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Если ты мужчина то ответишь за свои слова? Ответь пожалуйста и дай скриншоты где я призываю к этому? Жду, ответь как мужчина за свои слова.
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С вероятностью примерно 80% ты сейчас общаешься с кацапом.

У них обычно просыпается ничем немотивированный гуманизм и толернатность, когда дело пахнет пилюлями. Правда это только другим нельзя то, что им можно. А русские могут уничтожать целые этносы, отрезать людям головы, конечности, половые органы. Их за это уничтожать нельзя ни-ни.

Это все равно, что офицеры СС взывали бы у гуманизму американских и британских солдат, которые их без всякого суда ставили к стенке.
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С вероятностью 100% это скорее всего DI GI кацапский дененерат. Только он за пороха топил, а сейчас за рыгов, а порохоботы его лайкали.
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Я не хочу федерализацию и да я хочу говорить на русском языке, потому что он мне родной. И призывать уничтожать людей за то что они чего-то хотят что не противоречит Конституции, это ненормально.
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Как раз противоречит. А ты знаешь что каждый украинец обязан защищать независимость, но при этом не написано какими методами? А значит любыми.
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след ДНК подозреваемого на несработавшей мине -лично мне этого более чем достаточно.
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чувак, железобетонные док-ва это собственоличное признание обвиняемоего или как минимум 10 свидетелей под присягой и если дело рассмотрит суд присяжных, учи мат часть лапоть гэбнявый
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😂😂😂😂 Так на несработавшей, у тут убийство со сработавшей!!!! Чувствуешь разницу???? Тем более сегодняшним экспэрдам из Сабаковского МВД я не особо верю!
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та ты шо!!!

А то, что самой "несработавшей мины" не было - это мелочь конечно.
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Козлина, на сработавшей мине, после надати минут пожара, могут бить только твои сопли.
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Але це взагалі не стосується справи Шеремета, тільки справи якогось івано-франківського мафіозі ("авторітєта"). Антоненка ніхто до тієї справи не прив'язує. Як ви розумієте (сподіваюсь), вибуховий пристрій в автівці Притулі, де сидів Шеремет, спрацював. Про жодне ДНК там не може бути й говірки.
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и взвыли зе-сепары......
Ах, какой Сенцов не благодарный.....!!!
Его же приЗедент с тюрьмы вытащил...
Должен в благодарность за это ему шнурки завязывать всю жизнь....
А он поддых....
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тогда придется посадить кого-то из прокурорских... или следовательских... и всех, кто был на брифинге...
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НЕТ никаких доказательств, просто Аваков пытается сохранить свой зад и такой тупой ,ну ибо он и сам умом не блещет , операцией решил замазать этим дерьмом Зеленского ,чтобы если-что тонуть не одному а за компанию с президентом , Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета - Цензор.НЕТ 4041 это всё понятно и ясно как Божий день ,хреново то ,что Зеленский на это повёлся ,что свидетельствует о его ,ну как минимум наивности и недальновидности ..
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Может у авакова задача как можно бьістрее убить рейтинг єтой зеленой вьіскочки. Т.к. собственньіх мозгов у янелоха нет, то и задача єта не из сложньіх.
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У Авакова і Узєлєнскава така сама мета: нищити українських патріотів та захисників Батьківщини. Аваков, коли зняти рожеві окуляри, займається тим починаючи з першого дня на посаді.
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та и вообще, я думаю, пора начинать судить Небесную сотню.....
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в них такі ж "залізобетонні" докази, як й в пуйла були по ув'язненню Сенцова... такі ж саме покидькі, як фєдєрасти, бо керуються ними...
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Підозри писалися або Портновим, або в Москві. Звідтіля маячня про арійську расу та ультранаціоналістичну ідеологію. Це прямі цитати з москальских темників про Україну. Невдовзі ще й "кроваву хунту" приплетуть, ось побачите.
Не сподівайтесь на жодну справедливість, бо скінчите, як Сашко Білий.
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онучи обсуждают на форуме мокшанских болот
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Такие как Сенцов и должны быть прокурорами и судьями
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Ну де там. Зовсім прикольно, як рветься та розповзається версія, освячена харантом на пресухі)))
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Аваков може догратись, що замість Антоненка з Кузьменко сяде він сам за фальшування справи.
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Не буде цього. Через декілька місяців таких справ будуть десятки, а Аваков буде віце-прем'єром. Україна черговий раз у своїй історії продала та зрадила своїх захисників та віддалася на ласку своїх найгірших ворогів.
То, що ці нещасні люди ще за ґратами є присудом не Авакову (там давно все зрозуміло), а українському суспільству.
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А Сенцов-то двоечник. Прошёл университет Лабытнанги и не выучил, что статус обвиняемого получают только после предъявления обвинения, что возможно на основании полученных и закреплённых материалами дела неоспоримых, по мнению следователя и прокурора, доказательств. А после Сообщения о подозрении - только подозреваемые.
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С чего бы у нас начал действовать УПК раиси????
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В вопросах процессуальных статусов фигурантов шо УПК, шо КПК - один хрен, тем более они оба родом из Совка.
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Та не. КПК в 2014 принят новый. Андрюшенька Портнов писал самолично. А если статус один хрен - стоит ли Сенцова обвинять в незнании?
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Между подозреваемыми согласно УПК и КПК, как и между обвиняемыми согласно УПК и КПК разница невелика. А между подозреваемым и обвиняемым и в УПК, и в КПК - разница существенна.
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Ишь ты....Какая знакомая позиция- "вашидоказательства не доказательства".
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Какое знакомое мокшанско-лаптеногое "Ишь ты" Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 8136
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С рускими поруски. Руская консерва Сенцов требует таких доказательств чтобы он поверил. 100 руская фишка! Любые доказательства которым не поверит голодающий сенцов это не доказательства.
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в такие доказательства только северный олень может поверить, ничего кучи не держиться. ни записи с камер, ни "выключеный телефон", нихрена.
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Я тебе открою секрет, мое маленькое животное, что в США совокупность таких косвенных плюс попытка препятствовать правосудию это гарантированная газовая камера для всех подозреваемых.
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газовая камера? а чего не повешенье перед салуном на глазах у улюлюкающих ковбоев? Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 9399
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Такие в Америке порядки. Там обвиняемый обязан, если так посчитает судья, доказывать в суде обстоятельства и факты в свою защиту.
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Де таке є ? . Правова система США , працює за принципом - краще відпустити 9 винуватих , ніж посадити 1 не винуватого .
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та да, невиновный в суд подаст потом содержать его всю жизнь.
напомнило ситуацию из одного старенького комикса, где человека (однофамильца одного педофила) по ошибке кастрировали иньекцией. Он подал в суд и получил баснословную компенсацию, но вскоре жена подала на него в суда за невыполнение супружеских обязаностей и отсудила все до пенни Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 1725
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у них нет железобетонных, есть вазелиновые Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 3587
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... я хочу, я вимагаю, а хто ти?! Цей ще поварить воду...
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Хто б не був но своє "я" нікому не нав'язую. Якщо журналіст-пиши! Наполягаю, вимагаю.... Дуже багато, не по справам, уваги до нього-от і захворів зірковою хворобою, загубив скромність і такт...
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лідер громадської думки, суспільний діяч, активіст, людина з громадянською позицією, за яку власне і постраждав!
а ти навіть власне ім'я сциш вказати... саме тому: ти НІХТО, а він має повне право висловити свою думку! зауваж, не нав'язувати, лиш висловити...
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Думаю у суспільного діяча, кроми "якати" є інші обов'язки... Між висловлювати та нав' язувати велика різниця.З кожним днем в деяких "діячів" дуже швидко міняється ритирика...
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с*ко! якою ти мовою зараз зі мною спілкуєшся??? безграмотне НІЩО - новий рівень ****нства?
і для тугої плєсєні додам, у нього нема жодних обов'язків, є лише моральні зобов'язання!!!
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Людською мовою звик спілкуватися, а на собачий гавкіт не звертаю уваги!! От так-то бикотхір.Підучись,а то піною слово не заміниш...
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як же ЗЄвата ******** закривати роти... вєрним путьом х*йла йдите!!! тільки от у нас ви обісретеся зрештою! гидко так, з видрестом Або покажіть залізобетонні докази, або відпускайте обвинувачених, - Сенцов про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 9371
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Вор, зрадник, учасник банд формувань "должен сидеть в тюрьме" а вбивця страчений.
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чтоб тебя так судили, чтобы ты и не сомневался что виновен
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твориться, но к весне думаю с перевыборами поправят.
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не прийдеться. И власть вернеться та, которая работать умеет.
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показать железобетонные доказательства можно ТОЛЬКО в процессе суда. А не пожеланию "трудящихся" ....
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Да, Олег это не Гадя Сравченко, а я слмневался.
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Что-то многоватенько сенцова стало.Не?
Он что,неприрекаемый авторитетище?
Как ему еще Героя не дали,как гаде савченке.
Он сел по глупости,пусть скажет спасибо Вове Зе,что освободили.
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