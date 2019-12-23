 Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий законопроєкт про працю ще опрацьовується. Він буде найближчими днями опублікований на сайті Мінекономіки", - йдеться в повідомленні.

За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той має виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від терміну попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів.

Крім того, новий закон дозволяє вагітним працювати з дому і за гнучким графіком. Фактично - працювати дистанційно і мати соціальні та інші гарантії працівника.

Також будуть безстрокові договори, завдяки яким працівник зможе зафіксувати штраф або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця. Або розмір матеріальної та моральної шкоди. Все це - письмово і окремо для кожного працівника.

Новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня - 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи.

"Пільги залишаються. Для бійців АТО/ООС, вагітних жінок, мам/тат у декреті (до 3 років), осіб із інвалідністю та неповнолітніх. За мобілізованими до Збройних сил бійцями зберігається робоче місце та виплати на час служби", - зазначив Милованов.

Робота профспілок регулюватиметься окремим законом, який також незабаром буде розроблено.

Новий закон вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно.

""Халтурка" перестане нею бути, бо працівник зможе поєднувати роботу на кількох підприємствах і обирати собі більш вигідні умови праці. А найкращих працівників роботодавці "заманюватимуть" кращими умовами і вищою оплатою", - пояснив Милованов.

Новий закон вводить поняття учнівських, строкових та інших гнучких форм трудових договорів. Нарешті буде вирішена проблема "щоб влаштуватися на роботу треба досвід, а де його взяти, якщо без досвіду ніхто не бере". Учні та студенти отримають легальну можливість знайти роботу і отримати підтвердження про це. Навіть якщо навчаються на денній формі.

Трудові книжки переводяться в цифрову форму. Працівники, які в подальшому хочуть користуватися трудовими книжками, зможуть це робити. Але для тих, хто хоче вести тільки електронний формат, з'явиться така можливість.

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