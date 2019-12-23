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Все про:робота (134) праця (50) Милованов Тимофій (109) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (5)

 Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів що буде, а чого не буде в новому законопроєкті про працю.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий законопроєкт про працю ще опрацьовується. Він буде найближчими днями опублікований на сайті Мінекономіки", - йдеться в повідомленні.

За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той має виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від терміну попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів.

Крім того, новий закон дозволяє вагітним працювати з дому і за гнучким графіком. Фактично - працювати дистанційно і мати соціальні та інші гарантії працівника.

Також будуть безстрокові договори, завдяки яким працівник зможе зафіксувати штраф або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця. Або розмір матеріальної та моральної шкоди. Все це - письмово і окремо для кожного працівника.

Новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня - 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи.

"Пільги залишаються. Для бійців АТО/ООС, вагітних жінок, мам/тат у декреті (до 3 років), осіб із інвалідністю та неповнолітніх. За мобілізованими до Збройних сил бійцями зберігається робоче місце та виплати на час служби", - зазначив Милованов.

Робота профспілок регулюватиметься окремим законом, який також незабаром буде розроблено.

Новий закон вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно.

""Халтурка" перестане нею бути, бо працівник зможе поєднувати роботу на кількох підприємствах і обирати собі більш вигідні умови праці. А найкращих працівників роботодавці "заманюватимуть" кращими умовами і вищою оплатою", - пояснив Милованов.

Новий закон вводить поняття учнівських, строкових та інших гнучких форм трудових договорів. Нарешті буде вирішена проблема "щоб влаштуватися на роботу треба досвід, а де його взяти, якщо без досвіду ніхто не бере". Учні та студенти отримають легальну можливість знайти роботу і отримати підтвердження про це. Навіть якщо навчаються на денній формі.

Трудові книжки переводяться в цифрову форму. Працівники, які в подальшому хочуть користуватися трудовими книжками, зможуть це робити. Але для тих, хто хоче вести тільки електронний формат, з'явиться така можливість.

Читайте також: Мінекономіки перегляне макропрогноз на початку 2020 року, - Милованов

Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю 01
Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю 02
Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166869
 
 
 Топ коментарі
 
Як не крути, але спеціалістів в Україні стало менше. Поки залишаються пенсіонери, а далі буде лише дупа Мілованова.
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милованов - это "логова"!.. чего только стоит его экономическое открытие:
"чтобы люди вернулись в Украину - нужно открыть много прикольных кафешек!"(с).. После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде - Цензор.НЕТ 6528
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Читать дальше этот маразм уже грустно. Да и сейчас по ст.36 вместо ст.38 КЗоТ можно уволиться по своему желанию за 1 день. Но о каких же тогда достижениях можно рассказать?
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Як не крути, але спеціалістів в Україні стало менше. Поки залишаються пенсіонери, а далі буде лише дупа Мілованова.
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милованов - это "логова"!.. чего только стоит его экономическое открытие:
"чтобы люди вернулись в Украину - нужно открыть много прикольных кафешек!"(с).. После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде - Цензор.НЕТ 6528
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нах они придумывают очередной бред, скоро увольняться будет не кому, разве для себя придумала под свою дупу.
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Повністю скопійовали з рашки, там така ж хрень.
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Американцы не смогли пристыковаться к МКС из-за просчёта инженера.Слишком долго США не запускают пилотируемые корабли.Старые кадры ушли ,а молодые несведущие.Водопровод и виадуки были в Древнем Риме и возродились только после Средних веков.С уходом пожилых в мир иной теряется связь времён и накопленный опыт.Потому орда и терпит крах повсюду.Это видно поКузе.Да и подводные лодки тоже,и Космос особенно.Украинские мозги тоже состарились и не передали свои ноу-хау следующим поколениям.Сейчас - эра торгашей.Эра физиков и лириков канула.
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Українцям треба буде доводити право на пенсію.
"Якщо людина претендує на пенсію, вона повинна довести що дійсно працювала".
Про це сказала заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Olduser @travel_ANDdream
Латентні цілі зеленої "діджиталізації": ця чиновниця "проболталась" про істинну мету заміни паперових трудових книжок на електронні Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю - Цензор.НЕТ 8881
Якщо ти не маєш паперової трудової, то як ти їй докажеш, що взагалі працював?
"Вас здєсь нє стояло, старий пер! В нашей базє про вас нічего нєт!"
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Нет что б ввести почасовую оплату труда (Украина цеж Ивропа!), этот недоумок гордится скасуванням двухнедельной отработки....
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Именно недоумок. 100 раз Верховный суд объяснил, что 2 недели отработки не право, а обязанность работодателя. А у работника есть право за 2 недели передумать. Но нахера та судебная практика специалистам с дипломами негосударственного образца?
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2 недели - это для того, что бы не получилась ситуация, что нужно работу остановить из-за отсутствия человека. 2 недели дается работодателю что бы он замену нашел.
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Чому лахтоботи постійно перекручуєть тезу "Україна це Європа"?
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Бо вони думають, що Україна то росія.
Їм очі муляє.
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І в обідню перерву усі танцюватимуть сальсу.
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Або танцюватимуть ламбаду лампаду (російський народний танок) После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде - Цензор.НЕТ 3001
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Читать дальше этот маразм уже грустно. Да и сейчас по ст.36 вместо ст.38 КЗоТ можно уволиться по своему желанию за 1 день. Но о каких же тогда достижениях можно рассказать?
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думаете, они КЗоТ читали? со всеми правками? там слишком много букАФФ
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и депутатам не нужно будет досиживать ????
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Так и сейчас не надо. Работодатель ОБЯЗАН обосновать производственную необходимость отработки. А если в заявлении написать - в связи с переходом на новую работу на конкурсной основе, то обязаны расчитать и уволить в тот же день.
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Клас... Тепер працівник звільниться, а виробничий процес стане, бо немає часу на пошук нового працівника.
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Дебилы...
Отработка в две недели не просто так придумана...
Это дворник может написать заяву и уйти...да и то инвентарь нужно передать следующему...а что говорить о людях которые занимают более или менее руководящие должности...там куча контактов...дел..договоров...наработок...это все должно быть передано...
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прежде всего о ценности сотрудника, его социальном статусе и уровне дохода должно думать предприятие до написания заявления об уходе, разве не так?
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вот сразу видно что товарищ Милованов никогда не работал в реальном секторе экономики. все что им написано - это полный бред и еще большее ограничение прав бизнеса. значит работник может сразу уволиться? а если в договоре есть условие, что он должен об этом сообщить заранее? а где найти ему замену , сразу?
основным в тудовом кодексе должен быть договор - который заключается между предприятием и работником. в нем они договариваются об условиях работы и обе стороны должны эти обязательства выполнять. это основное.
далее - почему бизнес должен брать на себя выплату военным, ато, и т.д. .это обязанность государства, которому мы платим налоги.
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та кто ж об этом думает? орни головой едят и виски мо 15 тыс бутылка пьют
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Про уменьшение штрафов работодателям В ПЯТЬ РАЗ за невыплату зарплаты работникам аферист Милованов стесняется похвастать.

Рада снизила штрафы за нарушение прав работников.



Штраф за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, а также гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по законам "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" снижается с десятикратного (41,73 тыс. грн) до двукратного (8,35 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165084

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Увольнять работника с отработкой это не обязанность руководителя...это его право...
И далеко не всех увольняют с отработкой...это используют только тогда...когда это нужно...
Какой смысл держать две недели того кто уже почти ушел и платить ему зп...без острой на то необходимости...?
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несовершеннолетние работали и раньше и 4 часа считалось, как 8... но в гарвардах этого не рассказывают....
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Это прорыв! Это рехфора! Наконецто! Свершилось! И как такая умная мысля не приходила папередникам барыгам и мародерам?
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Казки не розповідай, а публікуй проект... і не за годину до голосування трускавецьких довбодятлів, а хоча би за пару місяців, бо це напряму стосується майже всіх...
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вы лучше займитесь службой занятости, где люди годами числятся безработными, но при этом работают без трудоустройства. в стране нехватает работников, а у нас 1,5 млн безработных. это что за фигня???? пришел в службу, дали 2 направления на работу - не трудоустроился - сняли с учета и иди гуляй. если тебе работа не нужна, то и платить государство тебе не должно. ПОЧЕМУ за мои налоги бездельники ничего не делают, но получают деньги?
далее - почему у всех разные выплаты, почему они привязаны к предыдущей зарплате? я понимаю, что выгодно госчиновникам, которые увольняются и в лужбе получают ОГРОМНЫЕ выплаты. эту кормушку надо закрывать. Заодно и сэкономите миллиарды на другие нормальные проекты
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Насчёт разных выплат в зависимости от того сколько вы получали ранее это в принципе правильно, т.к. с бОльшей зарплаты шли бОльшие отчисления в фонд безработици. Потом я не знаю сколько в Украине платят это пособие - у нас лимит 6 месяце.
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Заголовок написаний "по дебільному". - Як можна "відпрацьвувати" після звільнення?
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Слухайте,звільнятися за власним бажанням без відпрацювання двох тижнів і "після звільнення не потрібно відпрацьовувати двох тижнів" - це засім різні речі...І раніше не треба було відпрацьовувати двох тижнів після звільнення,смислу не було...Тому,хоч Мілованов і дебіл,все-таки цитуйте його правильно...
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