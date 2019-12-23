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Все про:Житомирщина (483) Нацполіція (8700)

 Дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри в Бердичеві, - Нацполіція

У Бердичеві Житомирської області дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри. Поліція почала розслідування за фактом крадіжки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Житомирської області.

Зазначається, що 19 грудня до поліції надійшла інформація про крадіжку з автомобіля жителя Бердичева 108 банок ікри і близько двох тисяч гривень.

Дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри в Бердичеві, - Нацполіція 01

"Правоохоронці встановили і розшукали причетних до події. Ними виявилися дві 16-річні дівчини, які напередодні були в будинку чоловіка, якого обікрали", - йдеться в повідомленні.

Одна з дівчат уже є обвинуваченою у справі про майновий злочин. У скоєному підлітки зізналися, викрадені речі у них вилучено. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166868
 
 
 Топ коментарі
 
никогда, ибо зебилы должны страдать Двое 16-летних девушек украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 287
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Какие девки,какая икра,когда вы, мрази,посадите на скамейку подсудимых свинарчука,потроха и ахметку?
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мужик снял двух телок... те его грабанули по тупости...
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Расскажика, кацап, в какой стране мира не воруют!!!
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Порошенко нельзя казнить. Это слишком.
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І з якого боку тут мова про Порошенко а, троль прігожінскій?
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А кто еще в Украине олигарх у власти? Я подумал она про него пишет.
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А в расєйкє лікарі МАСОВО звільняються, цілі відділення залишаються без медперсоналу. Біля маркетів є ринки, що торгують викинутою на смітник просрочкою (і люди купують). У Забайкаллі більше 600 шкіл не мають туалетів у приміщеннях. Мешканці сіл і міст, що не мають газу, не мають право збирати валєжнік. Президент расєйки є *****.
Де ще в світі є стільки негараздів?
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Я перестану судити расєйку і ***** тоді, коли вони заберуться з Українського Криму та Донбасу. А доти- буду слідкувати, судити і висвітлювати.
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І це пише мені бидло, що матюкало мене, перекручувало моє прізвище та усіляко намагалось принизити?))) А тепер за культурного себе видаєш))

2 чоловіка з Калуги орендують приміщення, роблять меблі. Зараз у моєї дружини працює хлопчина з підмосков'я (хз звідки саме). Ще одна дівчина працює барменом у знайомих, також з расєйки.

А про жопи- це вибір окремо взятої людини. Якщо ти нічого, окрім миття жоп, не вмієш робити, то тобі ж і однаково, куди для цього їхати. Чи в маскву, чи в країни Західної Європи. Це менталітет завезеної вати- т.з. панслав'янизм. І якщо їм (тим хто миє жопи) Крим та Донбас ні до чого, в расєйкє агресора не бачать- то це їхні проблеми. Ти ж не бачиш проблеми у окупації Українських територій?)
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І ще, нашого президента маємо право критикувати і поливати брудом лише ми, українці. А ти свого недогітлера розглядай.
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Расєйка як завжди, дасть фору будь-якій країні лише по вбивствам, безпритульності, крадіжкам та брехні)))
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" К стенке! - Они ж бабы!? - Я привык спать с краю!" Что за бред!?!? Это ТЕПЕРЬ новости!?
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Что делали двое несовершеннолетних в доме этого мужчины?
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мужик снял двух телок... те его грабанули по тупости...
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И что за дебильная новость.., нужно было посадить дебила за совращение несовершеннолетних, а нет его ещё защищают за несколько банок украденной икры...
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Посадить нужно всех: и девок, и мужика.
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икру отрабатывали. но мужик - неЛох. Две 16-летние девушки украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3574
главное - вовремя заявить.
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+++
это должен был быть 1-й вопрос. А 2-й :икорка явно на продажу судя по объему, значит с налогами у чела все в порядке? Девки - дурочки малолетние.
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Какие девки,какая икра,когда вы, мрази,посадите на скамейку подсудимых свинарчука,потроха и ахметку?
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никогда, ибо зебилы должны страдать Двое 16-летних девушек украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 287
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КТО ЖЕ ИХ ПОСАДИТ, ОНИ ЖЕ ПАМЯТНИКИ!!!А ЗэБобики ЛОХИ,проголосовавшие за подставного Буратинку! ЗэБобики, ваше место на цепи в будке,а не на выборах...
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После тебя, дубинскай, шария, портнова и др. ватных биоотходов☝️☝️☝️
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Семью Былина проверьте. Там любят чужие деньги прикарманивать, маманя с сынком.
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А че молодцы. Сейчас без этого никак. Нужно идти в ногу со временем.
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Оцэ какалы,так какалы,главное,чтобы дупки не склеились...А то в КПЗ будет трудновато сидеть..
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а мужик-то нехило собрался НГ отпраздновать. там, небось, ещё и 50 бутылок Хеннесси стояло, да не смогли всё унести девахи.
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Ну этих в тюрьму,а с педофилом чё?Расследовать не надо? Две 16-летние девушки украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6761.Новость,конечно,супер!
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Для меня 16 лет-это дети.Ну а ты, я вижу, в курсе про возраста согласия-не пались,спец! Дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри в Бердичеві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1963
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Икорка теперь будет хрустеть во рту у начальника "убойного"
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Немедленно приступить к розыску девушек, которые стремительно хотят какать!
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Посадят двух 16-летних девушек в тюрьму, а тех кто ворует миллиардами наши доблестные правоохранители в упор не видят. С 1991 года ещё ни одну сволочь не посадили. Перед выборами всё пугают - "Бандитам тюрьмы", "Придет весна - будем сажать" и прочее похожее, а как усядутся жопой в кресло, сразу забывают обещанное.
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Красная цена этой икры долларов 300-400, а оптом ещё дешевле, о каких 5 годах идёт речь? А вот за двух несовершеннолетних владелец икры может влететь на хорошую 10-ку
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так вони чесно заробили ту ікру - мужчіна поімєл двух 16-лєтніх наканунє і нє расплатілся
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Цыцкі малыя былі, сказалі ад ікры большыя вырастуць.
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Толькі не трэба рабіць з дзевак закаранелых злодзеяў. Даць тапкам па задніцы і адпусціць.
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