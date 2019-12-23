 Дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри в Бердичеві, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Житомирської області.
Зазначається, що 19 грудня до поліції надійшла інформація про крадіжку з автомобіля жителя Бердичева 108 банок ікри і близько двох тисяч гривень.
"Правоохоронці встановили і розшукали причетних до події. Ними виявилися дві 16-річні дівчини, які напередодні були в будинку чоловіка, якого обікрали", - йдеться в повідомленні.
Одна з дівчат уже є обвинуваченою у справі про майновий злочин. У скоєному підлітки зізналися, викрадені речі у них вилучено. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває.
Де ще в світі є стільки негараздів?
2 чоловіка з Калуги орендують приміщення, роблять меблі. Зараз у моєї дружини працює хлопчина з підмосков'я (хз звідки саме). Ще одна дівчина працює барменом у знайомих, також з расєйки.
А про жопи- це вибір окремо взятої людини. Якщо ти нічого, окрім миття жоп, не вмієш робити, то тобі ж і однаково, куди для цього їхати. Чи в маскву, чи в країни Західної Європи. Це менталітет завезеної вати- т.з. панслав'янизм. І якщо їм (тим хто миє жопи) Крим та Донбас ні до чого, в расєйкє агресора не бачать- то це їхні проблеми. Ти ж не бачиш проблеми у окупації Українських територій?)
главное - вовремя заявить.
это должен был быть 1-й вопрос. А 2-й :икорка явно на продажу судя по объему, значит с налогами у чела все в порядке? Девки - дурочки малолетние.